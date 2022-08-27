Умовами припинення війни є відмова України від вступу до НАТО та угода про гарантії безпеки для РФ, - Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії

Про це Медведєв розповів в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відмова України від вступу до НАТО вже не є достатньою умовою для припинення війни, а зупинити її може угода про гарантії безпеки для РФ.

"Відмова від участі в Північноатлантичному альянсі – це зараз необхідна, але вже недостатня умова для досягнення миру. Необхідно напрацювати ті гарантії, про які говорив президент Путін. Ось щойно гарантії будуть напрацьовані, покладені в угоду, скріплену всіма сторонами, це буде вже достатньою умовою для того, щоб припинити "операцію". Звичайно, за умови досягнення її цілей", - сказав Медведєв.

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