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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Умовами припинення війни є відмова України від вступу до НАТО та угода про гарантії безпеки для РФ, - Медведєв

медведев

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії

Про це Медведєв розповів в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відмова України від вступу до НАТО вже не є достатньою умовою для припинення війни, а зупинити її може угода про гарантії безпеки для РФ.

"Відмова від участі в Північноатлантичному альянсі – це зараз необхідна, але вже недостатня умова для досягнення миру. Необхідно напрацювати ті гарантії, про які говорив президент Путін. Ось щойно гарантії будуть напрацьовані, покладені в угоду, скріплену всіма сторонами, це буде вже достатньою умовою для того, щоб припинити "операцію". Звичайно, за умови досягнення її цілей", - сказав Медведєв.

Також читайте: Медведєв розказав про "півтора сценарії" розвитку подій в Україні

Автор: 

Інша Росія (6) Медведєв Дмитро (1911)


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Топ коментарі
+69
Умовами припинення війни є розвал параші, її денацифікація та демілітаризація.
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27.08.2022 09:30
+65
Главное условие тебе ПНХ. Украина уже была нейтральной и результат имеем. С другой стороны только последний лох поверит что Рашке нужны какие то гарантии. Все что нужно Рашке это затянуть Украину и Европу в какие то переговоры и мирные планы чтобы затянуть время пока ***** подготовит еще 200тыс солдат и напечатает ракет и беспилотников
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27.08.2022 09:31
+60
Не понял. Денацификация и спасение русскоязычных мальчиков и девочек уже не на повестке?
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27.08.2022 09:28
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Україна повинна однозначно вступати в НАТО, але це не завадить їй стати гарантом безпеки для рашки, щоб Ху*ло і Медвед не всиралися від страху)
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27.08.2022 11:40 Відповісти
Пукін за стіл вже двічі тримався,натякаючи на перемовини, алкаш вже прямим текстом..Треба ще трошки почекати, вони сдуються.
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27.08.2022 11:44 Відповісти
касапи своїх заявлених "цілей" ніколи не отримають. Хоча би тому, що в них є головна незаявлена - колонізація Україн; а потім - колонізація Європи. І це вже зрозуміли всі у світі; і тому демократична частина світу вже вперлася рогом, щоб не дати цього зробити *****. Нехай навіть руками і кров'ю українців... поки що...
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27.08.2022 11:46 Відповісти
что б он там не трындел, все руководство раши будет бояться ездить в лифтах до конца своих дней....
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27.08.2022 11:50 Відповісти
Своїми "гарантіями безпеки" кислобздії витерли сраку ще 24 лютого.
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27.08.2022 11:51 Відповісти
Казковий довбойоб
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27.08.2022 11:52 Відповісти
ПРИКАЗАЛИ ЧТО ТО ЛЯПНУТЬ ДИМОНУ, НО С НЕ ПОКАЗЫВАЯ ПОНИМАНИЯ ИМ ПРИБЛИЖЕНИЯ СКОРОГО КРАХА АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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27.08.2022 11:54 Відповісти
А якби у нас був головнокомандувач, а не гівнокомандувач, то сиділа б рашка мовчки і рахувала свої втрати зі "сльозами на очах", і можливо вже не було б і керченського мосту. Не було б розмінованого Чонгару і таких великих і марних втрат і військових і цивільних. Але історія не терпить "сослагательного наклонения". Маємо те що маємо.
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27.08.2022 11:55 Відповісти
Для України тільки НАТО, тільки ЄС і ніяких угод з московією, яка вкравши нашу історію назавала себе росією. Обов'язкові репарації в повному обсязі за вбитих українців, біль нації, забране дитинство у дітей, старість у пожилих громадян і нормаль не життя решти українців, знищення економіки, будинків та навіть цілих міст і при цьому ще називають нас нацистами.
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27.08.2022 11:55 Відповісти
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРИБУНАЛОМ НАД ЕЕ ГЛАВАРЯМИ И ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ.. СДАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.08.2022 11:57 Відповісти
Так Шольц напередодні війни говорив ху-лу,що Україна ще 30 років не буде в НАТО,а той відповів що таких країн як Білорусь і Україна не повинно бути.(а вусате чмо не чуло про таке).
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27.08.2022 11:59 Відповісти
подарим рфии такие же гарантии как и они нам подарили после отказа от ядерки?) гарантии, которыми только жопу вытереть можно
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27.08.2022 12:12 Відповісти
Копай себе могилу, **** подколодная
Мы тебя повесим
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27.08.2022 12:15 Відповісти
ПНХ вічно бухий шизофренік, янгол апокаліпсісу
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27.08.2022 12:17 Відповісти
фуу сциклива зашугана параша
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27.08.2022 12:26 Відповісти
Медвед ПНХ
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27.08.2022 12:34 Відповісти
Тобто тепер Раша просить уже гарантії безпеки для себе. Все йде по плану
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27.08.2022 12:45 Відповісти
А шо вторая армия в мире уже гарантий не даёт ?
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27.08.2022 13:04 Відповісти
Там у москвостані переляк до одурі.
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27.08.2022 13:42 Відповісти
В обширном интервью Гордону Березовский говорит , что пообщавшись со всеми светилами медицины, порывшись в книгах - он утверждал, что Медведев по всем признакам карлик. Карлики имеют , скажем , своё восприятие мира , серьезные психические отклонения. Карлик и алкаш- гремучая смесь. Кому выгодно его выпускать из дурки? Видно, и сильно, что человек не здоров. К несчастью для России это норма - там 90% сильно @бнутых, не излечимо.
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27.08.2022 14:12 Відповісти
@@@ тобі у разработану сраку алкашна клопяра
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27.08.2022 14:26 Відповісти
по поводу гарантий: надо созвать новый будапешт, где рашка откажется от ядерного оружия и ее безопасность могут гарантировать например обсе или кндр с венесуэллой
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27.08.2022 15:00 Відповісти
вряд ли уже остановить украинскую армию,вошедшую во вкус наносить поражение перехвал'нной российской армии.Теперь не ттолько освобождение всех территорий,но и полное возмещение ущерба и суд над зачинщиками и исполнителями..Плюшего Медвежонка тоже обязательно на нарі и не давать алкоголя..
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27.08.2022 15:13 Відповісти
Я так розумію, "спецоперація" перейшла у фазу, скорого змотування манаток Я вірю, ви досягнене цієї мети. Якщо встигнете. А от в нас теж своя спеоцперація прискоренню завершення їхньої.
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27.08.2022 15:19 Відповісти
По поводу НАТО не его собачье дело. Но гарантии рашке без проблем. В Будапеште подпишем.
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27.08.2022 16:03 Відповісти
Генетичне біосміття 'рускіє' ніякий умов нікому ставити не буде!
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27.08.2022 16:22 Відповісти
Обісралися, тварюки? Це тільки квіточки, ягідок пожрете сповна.
Росія горітиме, але не в пеклі. Пекло для неї буде раєм.
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27.08.2022 16:22 Відповісти
Ну хто там цьому мудаку наливає,що нє бачитє що в чоловіка бєлочка сибірська.
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27.08.2022 19:23 Відповісти
та *** ти вгадав ,дядя
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27.08.2022 19:26 Відповісти
Гарантія одна вас всіх тварюк перебити і ми це зробимо
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28.08.2022 16:53 Відповісти
Не вступ до НАТО - це щоб потім знов безкарно напасти, а гарантії безпеки, це маячня для зайвохромосомних, щоб виправдати свій теперішній напад. Тільки НАТО для України - гарантія безпеки.
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01.12.2022 22:15 Відповісти
Ти дебіл вже не в тій ситуації, що б умови ставити
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04.12.2022 07:31 Відповісти
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