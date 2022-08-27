Условия прекращения войны - отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для РФ, - Медведев

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.

Об этом Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отказ Украины от вступления в НАТО уже не является достаточным условием прекращения войны, а остановить его может соглашение о гарантиях безопасности для РФ.

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо наработать те гарантии, о которых говорил президент Путин. Вот как только гарантии будут наработаны, положены в соглашение, скрепленное всеми сторонами, это будет уже достаточным условием" для того, чтобы прекратить "операцию". Конечно, при достижении ее целей", - сказал Медведев.

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