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Новости Агрессия России против Украины Война
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Условия прекращения войны - отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для РФ, - Медведев

медведев

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.

Об этом Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отказ Украины от вступления в НАТО уже не является достаточным условием прекращения войны, а остановить его может соглашение о гарантиях безопасности для РФ.

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо наработать те гарантии, о которых говорил президент Путин. Вот как только гарантии будут наработаны, положены в соглашение, скрепленное всеми сторонами, это будет уже достаточным условием" для того, чтобы прекратить "операцию". Конечно, при достижении ее целей", - сказал Медведев.

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Автор: 

Другая Россия (8) Медведев Дмитрий (4101)


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Топ комментарии
+69
Умовами припинення війни є розвал параші, її денацифікація та демілітаризація.
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27.08.2022 09:30
+65
Главное условие тебе ПНХ. Украина уже была нейтральной и результат имеем. С другой стороны только последний лох поверит что Рашке нужны какие то гарантии. Все что нужно Рашке это затянуть Украину и Европу в какие то переговоры и мирные планы чтобы затянуть время пока ***** подготовит еще 200тыс солдат и напечатает ракет и беспилотников
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27.08.2022 09:31
+60
Не понял. Денацификация и спасение русскоязычных мальчиков и девочек уже не на повестке?
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27.08.2022 09:28
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Україна повинна однозначно вступати в НАТО, але це не завадить їй стати гарантом безпеки для рашки, щоб Ху*ло і Медвед не всиралися від страху)
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27.08.2022 11:40 Ответить
Пукін за стіл вже двічі тримався,натякаючи на перемовини, алкаш вже прямим текстом..Треба ще трошки почекати, вони сдуються.
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27.08.2022 11:44 Ответить
касапи своїх заявлених "цілей" ніколи не отримають. Хоча би тому, що в них є головна незаявлена - колонізація Україн; а потім - колонізація Європи. І це вже зрозуміли всі у світі; і тому демократична частина світу вже вперлася рогом, щоб не дати цього зробити *****. Нехай навіть руками і кров'ю українців... поки що...
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27.08.2022 11:46 Ответить
что б он там не трындел, все руководство раши будет бояться ездить в лифтах до конца своих дней....
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27.08.2022 11:50 Ответить
Своїми "гарантіями безпеки" кислобздії витерли сраку ще 24 лютого.
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27.08.2022 11:51 Ответить
Казковий довбойоб
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27.08.2022 11:52 Ответить
ПРИКАЗАЛИ ЧТО ТО ЛЯПНУТЬ ДИМОНУ, НО С НЕ ПОКАЗЫВАЯ ПОНИМАНИЯ ИМ ПРИБЛИЖЕНИЯ СКОРОГО КРАХА АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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27.08.2022 11:54 Ответить
А якби у нас був головнокомандувач, а не гівнокомандувач, то сиділа б рашка мовчки і рахувала свої втрати зі "сльозами на очах", і можливо вже не було б і керченського мосту. Не було б розмінованого Чонгару і таких великих і марних втрат і військових і цивільних. Але історія не терпить "сослагательного наклонения". Маємо те що маємо.
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27.08.2022 11:55 Ответить
Для України тільки НАТО, тільки ЄС і ніяких угод з московією, яка вкравши нашу історію назавала себе росією. Обов'язкові репарації в повному обсязі за вбитих українців, біль нації, забране дитинство у дітей, старість у пожилих громадян і нормаль не життя решти українців, знищення економіки, будинків та навіть цілих міст і при цьому ще називають нас нацистами.
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27.08.2022 11:55 Ответить
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРИБУНАЛОМ НАД ЕЕ ГЛАВАРЯМИ И ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ.. СДАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.08.2022 11:57 Ответить
Так Шольц напередодні війни говорив ху-лу,що Україна ще 30 років не буде в НАТО,а той відповів що таких країн як Білорусь і Україна не повинно бути.(а вусате чмо не чуло про таке).
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27.08.2022 11:59 Ответить
подарим рфии такие же гарантии как и они нам подарили после отказа от ядерки?) гарантии, которыми только жопу вытереть можно
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27.08.2022 12:12 Ответить
Копай себе могилу, **** подколодная
Мы тебя повесим
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27.08.2022 12:15 Ответить
ПНХ вічно бухий шизофренік, янгол апокаліпсісу
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27.08.2022 12:17 Ответить
фуу сциклива зашугана параша
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27.08.2022 12:26 Ответить
Медвед ПНХ
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27.08.2022 12:34 Ответить
Тобто тепер Раша просить уже гарантії безпеки для себе. Все йде по плану
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27.08.2022 12:45 Ответить
А шо вторая армия в мире уже гарантий не даёт ?
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27.08.2022 13:04 Ответить
Там у москвостані переляк до одурі.
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27.08.2022 13:42 Ответить
В обширном интервью Гордону Березовский говорит , что пообщавшись со всеми светилами медицины, порывшись в книгах - он утверждал, что Медведев по всем признакам карлик. Карлики имеют , скажем , своё восприятие мира , серьезные психические отклонения. Карлик и алкаш- гремучая смесь. Кому выгодно его выпускать из дурки? Видно, и сильно, что человек не здоров. К несчастью для России это норма - там 90% сильно @бнутых, не излечимо.
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27.08.2022 14:12 Ответить
@@@ тобі у разработану сраку алкашна клопяра
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27.08.2022 14:26 Ответить
по поводу гарантий: надо созвать новый будапешт, где рашка откажется от ядерного оружия и ее безопасность могут гарантировать например обсе или кндр с венесуэллой
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27.08.2022 15:00 Ответить
вряд ли уже остановить украинскую армию,вошедшую во вкус наносить поражение перехвал'нной российской армии.Теперь не ттолько освобождение всех территорий,но и полное возмещение ущерба и суд над зачинщиками и исполнителями..Плюшего Медвежонка тоже обязательно на нарі и не давать алкоголя..
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27.08.2022 15:13 Ответить
Я так розумію, "спецоперація" перейшла у фазу, скорого змотування манаток Я вірю, ви досягнене цієї мети. Якщо встигнете. А от в нас теж своя спеоцперація прискоренню завершення їхньої.
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27.08.2022 15:19 Ответить
По поводу НАТО не его собачье дело. Но гарантии рашке без проблем. В Будапеште подпишем.
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27.08.2022 16:03 Ответить
Генетичне біосміття 'рускіє' ніякий умов нікому ставити не буде!
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27.08.2022 16:22 Ответить
Обісралися, тварюки? Це тільки квіточки, ягідок пожрете сповна.
Росія горітиме, але не в пеклі. Пекло для неї буде раєм.
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27.08.2022 16:22 Ответить
Ну хто там цьому мудаку наливає,що нє бачитє що в чоловіка бєлочка сибірська.
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27.08.2022 19:23 Ответить
та *** ти вгадав ,дядя
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27.08.2022 19:26 Ответить
Гарантія одна вас всіх тварюк перебити і ми це зробимо
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28.08.2022 16:53 Ответить
Не вступ до НАТО - це щоб потім знов безкарно напасти, а гарантії безпеки, це маячня для зайвохромосомних, щоб виправдати свій теперішній напад. Тільки НАТО для України - гарантія безпеки.
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01.12.2022 22:15 Ответить
Ти дебіл вже не в тій ситуації, що б умови ставити
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04.12.2022 07:31 Ответить
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