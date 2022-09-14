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ЕС готовит механизм, ускоряющий поставки вооружений Украине, - Боррель

боррель

Страны Евросоюза готовы оказывать военную поддержку Украине, однако на них приходится оказывать давление, чтобы необходимую помощь Киеву оказывали быстро.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Чтобы ускорить оказание военной поддержки Украине, страны ЕС должны лучше координировать усилия по возмещению друг другу обещанных Украине вооружений в рамках круговых поставок. Задержки со снабжением вооружений Украине происходят в основном из-за того, что правительства стран ЕС не могут договориться между собой, утверждает верховный представитель ЕС по политике безопасности. По его словам, теперь вступит в силу новый механизм, позволяющий форсировать эти процессы.

Впервые в истории ЕС мобилизовал свои собственные ресурсы для оказания помощи воюющей стране, отметил Боррель. И впервые бюджет на эту помощь был выделен из межправительственного фонда ЕС. "Мы и дальше будем неустанно поддерживать Украину" и будем помогать ей достичь ее целей, к которым относится не только полное освобождение ее территории, но и продолжение борьбы до тех пор, пока Россия полностью не возьмет на себя ответственность за разрушение Украины, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось

оружие (10198) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+10
Потрібен механізм, який би швидко ставив раком особин на кшталт Орбана.
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14.09.2022 00:00
+5
Контрнаступ спрацював. Зашевелились.
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13.09.2022 23:45
+5
пані та панове, готуйте ваш "механізм" швидше, а то ми москалів передавимо та ще й відсвяткуємо, шкода що без вашого "механізму". головне зброю вашу регулярно постачайте, бо zeлені підмоскальські виродки нашу зброю в асфальт закатали, а ваш "механізм" можете якось потім, після нашої перемоги над москалями нам вислати ...
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14.09.2022 00:06
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Контрнаступ спрацював. Зашевелились.
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13.09.2022 23:45 Ответить
Потрібен механізм, який би швидко ставив раком особин на кшталт Орбана.
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14.09.2022 00:00 Ответить
забагато честі для такого лайна, як орбан. Воно, - ніхто і звуть його, - ніяк.
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14.09.2022 12:06 Ответить
пані та панове, готуйте ваш "механізм" швидше, а то ми москалів передавимо та ще й відсвяткуємо, шкода що без вашого "механізму". головне зброю вашу регулярно постачайте, бо zeлені підмоскальські виродки нашу зброю в асфальт закатали, а ваш "механізм" можете якось потім, після нашої перемоги над москалями нам вислати ...
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14.09.2022 00:06 Ответить
Краще про це було б сказати,після чергового сюрпризу від ЗСУ.
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14.09.2022 00:10 Ответить
Шо ж ви робите, шановні! Шольц бідося всереться, він і так крутиться як вуж на пательні, аби не дати Україні обіцяне...
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14.09.2022 07:30 Ответить
Мабуть чекає, коли в ЗСУ залишиться з десяток вояків, щоби потім руками розвести.
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14.09.2022 08:34 Ответить
ЄС "готує механізм" зі швидкістю спринтерськоі черепахи. До речі, щось боррель давненько чергову азабочєнось не висловлював... Я вже починаю помітно хвилюватися.
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14.09.2022 08:31 Ответить
Як кажуть у Одесі,під Ізюмом майже 10 000 тонн путлєр подарував боєкомплекту для ВСУ....особливо 155 мм снаряди ..ц🤣🤣🤣
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14.09.2022 08:51 Ответить
Щоби Ви знали: такого калібру (155) не було в есересері, намає й зара у московитів. Такий стандарт калібру у НАТО.
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14.09.2022 09:15 Ответить
152 мабуть
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14.09.2022 14:16 Ответить
Да уже пора вообще, подключать натовские контингенты для милитаризации и депутинизации параши,с Харькова на Белгород, и до мацквы, с поддержкой ВВС стран НАТО.
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14.09.2022 08:59 Ответить
Отета стратєгія у Вас!!! Спробуйте себе на посаді, ну скажімо, гєнєралісімуса як мінімум.
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14.09.2022 09:18 Ответить
К чему этот сарказм?
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14.09.2022 09:45 Ответить
Канцлер Щольц позвонил путлєру и предложил сложить оружие...удрать из Украины и восстановить границы августа 1991 г....
Хмырь отказался...
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14.09.2022 09:04 Ответить
В відповідь ображений Шольц не став поспішати передавати зброю Україні.
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14.09.2022 09:11 Ответить
Катапульты штоль? Шольц заблокирует
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14.09.2022 12:53 Ответить
Украіна згідно Будапештського меморандума відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантіі беспеки і теріторіальної цілосності тоб то позбавляючись ядерної зброї Україна внесла вклад в безпеку всього світу від розвязання війни в тому числі ядерної, а у відповідь Україна отримала будівництво ЕС газових потоків з агрессором навколо себе,після чого Путін розпочав війну яку назвав спецоперацію таким чином ЕС "віддячили" Україні за бозбавлення ядерної зброї в Европі, і получили дешеві природні ресурси,а могли б запропонувати вступ в НАТО і в ЕС тому вони і не квапляться з допомогою з озброєнням Україні і вичикують у цій кровопролітній війні, головне щоб їх вона не торкалась, а там хоть всі првмирайте.
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14.09.2022 13:40 Ответить
 
 