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ЄС готує механізм, що прискорить постачання озброєнь Україні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Країни Євросоюзу готові надавати військову підтримку Україні, однак на них доводиться чинити тиск, щоб необхідну допомогу Києву надавали швидко.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Щоб прискорити надання військової підтримки Україні, країни ЄС мають краще координувати зусилля щодо відшкодування один одному обіцяних Україні озброєнь у рамках кругових поставок. Затримки з постачанням озброєнь Україні відбуваються здебільшого через те, що уряди країн ЄС не можуть домовитися між собою, стверджує верховний представник ЄС із політики безпеки. За його словами, тепер набуде чинності новий механізм, який дозволить форсувати ці процеси.

Вперше в історії ЄС мобілізував свої власні ресурси, щоб надати допомогу воюючій країні, зазначив Боррель. І вперше бюджет для цієї допомоги було виділено із міжурядового фонду ЄС. "Ми і надалі невпинно підтримуватимемо Україну" і допомагатимемо їй досягти її цілей, до яких належить не тільки повне звільнення її території, а й продовження боротьби доти, доки Росія повністю не візьме на себе відповідальність за руйнування України, підкреслив головний дипломат ЄС .

Також читайте: Боррель в Європарламенті закликав подвоїти зусилля з допомоги Україні: Контрнаступ успішніший, ніж планувалося

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Потрібен механізм, який би швидко ставив раком особин на кшталт Орбана.
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14.09.2022 00:00
+5
Контрнаступ спрацював. Зашевелились.
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13.09.2022 23:45
+5
пані та панове, готуйте ваш "механізм" швидше, а то ми москалів передавимо та ще й відсвяткуємо, шкода що без вашого "механізму". головне зброю вашу регулярно постачайте, бо zeлені підмоскальські виродки нашу зброю в асфальт закатали, а ваш "механізм" можете якось потім, після нашої перемоги над москалями нам вислати ...
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14.09.2022 00:06
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Контрнаступ спрацював. Зашевелились.
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13.09.2022 23:45 Відповісти
Потрібен механізм, який би швидко ставив раком особин на кшталт Орбана.
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14.09.2022 00:00 Відповісти
забагато честі для такого лайна, як орбан. Воно, - ніхто і звуть його, - ніяк.
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14.09.2022 12:06 Відповісти
пані та панове, готуйте ваш "механізм" швидше, а то ми москалів передавимо та ще й відсвяткуємо, шкода що без вашого "механізму". головне зброю вашу регулярно постачайте, бо zeлені підмоскальські виродки нашу зброю в асфальт закатали, а ваш "механізм" можете якось потім, після нашої перемоги над москалями нам вислати ...
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14.09.2022 00:06 Відповісти
Краще про це було б сказати,після чергового сюрпризу від ЗСУ.
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14.09.2022 00:10 Відповісти
Шо ж ви робите, шановні! Шольц бідося всереться, він і так крутиться як вуж на пательні, аби не дати Україні обіцяне...
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14.09.2022 07:30 Відповісти
Мабуть чекає, коли в ЗСУ залишиться з десяток вояків, щоби потім руками розвести.
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14.09.2022 08:34 Відповісти
ЄС "готує механізм" зі швидкістю спринтерськоі черепахи. До речі, щось боррель давненько чергову азабочєнось не висловлював... Я вже починаю помітно хвилюватися.
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14.09.2022 08:31 Відповісти
Як кажуть у Одесі,під Ізюмом майже 10 000 тонн путлєр подарував боєкомплекту для ВСУ....особливо 155 мм снаряди ..ц🤣🤣🤣
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14.09.2022 08:51 Відповісти
Щоби Ви знали: такого калібру (155) не було в есересері, намає й зара у московитів. Такий стандарт калібру у НАТО.
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14.09.2022 09:15 Відповісти
152 мабуть
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14.09.2022 14:16 Відповісти
Да уже пора вообще, подключать натовские контингенты для милитаризации и депутинизации параши,с Харькова на Белгород, и до мацквы, с поддержкой ВВС стран НАТО.
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14.09.2022 08:59 Відповісти
Отета стратєгія у Вас!!! Спробуйте себе на посаді, ну скажімо, гєнєралісімуса як мінімум.
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14.09.2022 09:18 Відповісти
К чему этот сарказм?
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14.09.2022 09:45 Відповісти
Канцлер Щольц позвонил путлєру и предложил сложить оружие...удрать из Украины и восстановить границы августа 1991 г....
Хмырь отказался...
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14.09.2022 09:04 Відповісти
В відповідь ображений Шольц не став поспішати передавати зброю Україні.
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14.09.2022 09:11 Відповісти
Катапульты штоль? Шольц заблокирует
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14.09.2022 12:53 Відповісти
Украіна згідно Будапештського меморандума відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантіі беспеки і теріторіальної цілосності тоб то позбавляючись ядерної зброї Україна внесла вклад в безпеку всього світу від розвязання війни в тому числі ядерної, а у відповідь Україна отримала будівництво ЕС газових потоків з агрессором навколо себе,після чого Путін розпочав війну яку назвав спецоперацію таким чином ЕС "віддячили" Україні за бозбавлення ядерної зброї в Европі, і получили дешеві природні ресурси,а могли б запропонувати вступ в НАТО і в ЕС тому вони і не квапляться з допомогою з озброєнням Україні і вичикують у цій кровопролітній війні, головне щоб їх вона не торкалась, а там хоть всі првмирайте.
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14.09.2022 13:40 Відповісти
 
 