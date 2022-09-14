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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ впервые признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

зсу

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - отмечают аналитики.

Отмечается, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли", – отметили специалисты.

В ISW добавляют, что министерство обороны РФ изначально предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.

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армия РФ (19057) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+29
Кацапы-это отрицательно разумные существа,которые должны устраивать постоянную перегруппировку на кладбище.
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14.09.2022 07:19
+16
ЗСУ принизили "другу армію" перед всім світом, а це для вялікіх як серпом по фаберже.
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14.09.2022 07:25
+15
Новий рік чомусь святкують в один день. Правда, в цей день ми ще святкуємо і день народження С.А.Бандери.
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14.09.2022 07:28
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Кацапы-это отрицательно разумные существа,которые должны устраивать постоянную перегруппировку на кладбище.
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14.09.2022 07:19 Ответить
І що це змінить?
Мокшів почнуть захоплюватись ЗСУ?
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14.09.2022 07:20 Ответить
"спочатку було Слово..."
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14.09.2022 10:28 Ответить
Кацапи - це ті, що розмовляють московитською мовою. Ти не кацап?
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14.09.2022 07:21 Ответить
У московитів нарєчіє руського язика.
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14.09.2022 07:30 Ответить
Из российской блогосферы
___________________________________________________________________________________
"Как-то странно сочетаются события.
Вот в Москве позавчера праздновали.
И в Киеве позавчера тоже праздновали.
Странно все это...
Не могут две воюющие страны в один и тот же день праздновать"
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14.09.2022 07:21 Ответить
Новий рік чомусь святкують в один день. Правда, в цей день ми ще святкуємо і день народження С.А.Бандери.
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14.09.2022 07:28 Ответить
Однак є велика різниця: росіяни (як завжди) святкують "великое прошлое", а українці - "ВЕЛИКЕ СЬОГОДЕННЯ"!!!
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14.09.2022 08:33 Ответить
Откровення, а чи дойде!?
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14.09.2022 08:52 Ответить
Вибачаюсь, коментар - перший варіант, я прибрав, були помилки.
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14.09.2022 09:13 Ответить
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом, трохи нижче ніг, якраз навпроти анального отвору

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14.09.2022 08:51 Ответить
Откровеня, от чи дойде, побачимо
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14.09.2022 09:17 Ответить
цікаві факти доводить історик Палій . Наприклад , що у московітов камений вік закінчився 1500 років тому ( коли вони почали виготовляти перші металеві предмети) , а у українців - 6-7 тис років тому. Тож різниця в розвитку наційдесь 5 тисячоліть
а ще , шо московіти були людоідами і про це знав весь світ . І тому катька так тягнула прикритись історією Русі - чужою історією
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14.09.2022 09:34 Ответить
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2-iLsrHQUcpJFeokJTkgyYZZUFGxjf5w ІСТОРІЯ КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?

Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

https://www.youtube.com/channel/UCUSapxTJ6fEvWqndwcT_yag Лариса Шевченко

Доказательством андрофагии сейчас есть сжигание заживо лошадей на окупированой територии!!! Ну вот зачем??? Ну выпустили бы лошадей из загона и пусть гуляют, они же не враги !!! нет, надо жечь ВСЕ живое!!!
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14.09.2022 09:35 Ответить
Про андрофагію московитів можна посперечатися, а ось те, що вбиральню, як обов'язковий елемент селянського подвір'я, вводили обов'язковим порядком за Указом Катерини Друга, відомо всім.
До цього Указу поняття про те, що свої природні потреби треба справляти в строго певних місцях, як нікому на думку не спадало.
А навіщо - земля велика.
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14.09.2022 09:53 Ответить
Катерини Другої...
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14.09.2022 09:55 Ответить
А ти російський ідіоматичний вислів - "схадить да ветру", чув? Що він означає, думаю, знаєш А от як він виник - ні!
Справа в тому, що Московія - країна не "жарка" Половину року(м"яко кажучи) - клімат некомфортний для людини Будинки з-за цього будувалися так, щоб "глуха" стіна була навпроти півночі Звідти дули холодні вітри, тому стіна без вікон та дверей забезпечувала найкращу термоізоляцію Двері та вікна робилися з південного боку Щоб захистить дворище від східних та західних вітрів, справа та зліва від дому, на південь, виносилися господарські будови - дровники, хліви та стодола для зберігання снопів зібраного урожаю
Срать посеред двору навіть кацапам в голову не приходило Тому для цього ходили за "ізбу" (до глухої стіни) Там був відкритий з трьох боків простір, де постійно дув якийсь з вітрів (північний, західний чи східний) От звідти і пішов цей вислів!
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14.09.2022 13:06 Ответить
Я знаю інший вираз.
"Здесь этого(подставляй то, о чем ты говоришь), как говна за баней".
Що також правильно з погляду логіки.
Баня взагалі не мала вікон, а двері тільки в одній стіні
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14.09.2022 13:28 Ответить
Ну так баня й будувалася саме "на задах" садиби! Саме в тому місці - за домом
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14.09.2022 15:16 Ответить
Ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски..."
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14.09.2022 09:41 Ответить
А я помітила в ЕС , що кацапи ходять по вулицям так , якби всюди для них вистава , а вони - головні глядачі.

до них явно не доходить , шо для жителів Европи - це сьогодення і їх життя .
А для кацапів - це театральне дійство
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14.09.2022 13:13 Ответить
ЗСУ принизили "другу армію" перед всім світом, а це для вялікіх як серпом по фаберже.
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14.09.2022 07:25 Ответить
Слава ЗСУ, Залужному і народові України!
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14.09.2022 07:58 Ответить
слава Боневтіку і стратєгу Данілову "нє било би такой пабєди еслі би ми не готовілісь к вайнє"
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14.09.2022 08:56 Ответить
Якби Україна не підготувалась добре до війни, то російські танки були б у Варшаві та Празі, - Данілов


Джерело:
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14.09.2022 09:10 Ответить
Можем повторить.
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14.09.2022 07:32 Ответить
Потомки НКВД никак не успокоятся

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14.09.2022 07:37 Ответить
какой плахой русскій...кацап навєрна!
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14.09.2022 09:36 Ответить
Конашенков: - Поступила свежая партия шоколада!
Биомасса: - Где?
Конашенков: - Вот! (засовывает руку в трусы, вынимает здоровенный кусок говна и шмякает ним об пол в центре комнаты)...
Биомасса: - Это точно шоколад?
Конашенков: - *******!
Биомасса: - (недоверчиво) Хмм, жидкий какой-то и запах странный...
Конашенков: - (демонстративно облизывая пальцы) Ммм - первый сорт!
Биомасса зачёрпывая полными деревянными ложками говно, с выражением экспертов на лицах расходятся по углам шаркая лаптями.
Конашенков: - Пробуйте, не бойтесь! (брезгливо отряхивает руку, чистой рукой прикрывая медали)...
Биомасса: - Кажись говно...
Конашенков: - Да неее!
Биомасса: - Да точно говно! Вот рыбья кость попалась (вынимает - показывает)...
Конашенков беря двумя пальцами кость обнюхивает осторожно, облизывает: - Мда, точно говно...
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14.09.2022 08:17 Ответить
У москалів починалось як у старому анекдоті: "Я не хочу какати, ....., від мене не пахне". Тепер вже починають признавати, що запах таки є.
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14.09.2022 08:35 Ответить
 
 