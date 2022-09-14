РФ впервые признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - отмечают аналитики.

Отмечается, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли", – отметили специалисты.

В ISW добавляют, что министерство обороны РФ изначально предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.

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