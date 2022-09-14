РФ впервые признала свое поражение в Харьковской области, - ISW
Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - отмечают аналитики.
Отмечается, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.
"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли", – отметили специалисты.
В ISW добавляют, что министерство обороны РФ изначально предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.
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"Как-то странно сочетаются события.
Вот в Москве позавчера праздновали.
И в Киеве позавчера тоже праздновали.
Странно все это...
Не могут две воюющие страны в один и тот же день праздновать"
а ще , шо московіти були людоідами і про це знав весь світ . І тому катька так тягнула прикритись історією Русі - чужою історією
Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
https://www.youtube.com/channel/UCUSapxTJ6fEvWqndwcT_yag Лариса Шевченко
Доказательством андрофагии сейчас есть сжигание заживо лошадей на окупированой територии!!! Ну вот зачем??? Ну выпустили бы лошадей из загона и пусть гуляют, они же не враги !!! нет, надо жечь ВСЕ живое!!!
До цього Указу поняття про те, що свої природні потреби треба справляти в строго певних місцях, як нікому на думку не спадало.
А навіщо - земля велика.
Справа в тому, що Московія - країна не "жарка" Половину року(м"яко кажучи) - клімат некомфортний для людини Будинки з-за цього будувалися так, щоб "глуха" стіна була навпроти півночі Звідти дули холодні вітри, тому стіна без вікон та дверей забезпечувала найкращу термоізоляцію Двері та вікна робилися з південного боку Щоб захистить дворище від східних та західних вітрів, справа та зліва від дому, на південь, виносилися господарські будови - дровники, хліви та стодола для зберігання снопів зібраного урожаю
Срать посеред двору навіть кацапам в голову не приходило Тому для цього ходили за "ізбу" (до глухої стіни) Там був відкритий з трьох боків простір, де постійно дув якийсь з вітрів (північний, західний чи східний) От звідти і пішов цей вислів!
"Здесь этого(подставляй то, о чем ты говоришь), как говна за баней".
Що також правильно з погляду логіки.
Баня взагалі не мала вікон, а двері тільки в одній стіні
до них явно не доходить , шо для жителів Европи - це сьогодення і їх життя .
А для кацапів - це театральне дійство
Джерело:
Биомасса: - Где?
Конашенков: - Вот! (засовывает руку в трусы, вынимает здоровенный кусок говна и шмякает ним об пол в центре комнаты)...
Биомасса: - Это точно шоколад?
Конашенков: - *******!
Биомасса: - (недоверчиво) Хмм, жидкий какой-то и запах странный...
Конашенков: - (демонстративно облизывая пальцы) Ммм - первый сорт!
Биомасса зачёрпывая полными деревянными ложками говно, с выражением экспертов на лицах расходятся по углам шаркая лаптями.
Конашенков: - Пробуйте, не бойтесь! (брезгливо отряхивает руку, чистой рукой прикрывая медали)...
Биомасса: - Кажись говно...
Конашенков: - Да неее!
Биомасса: - Да точно говно! Вот рыбья кость попалась (вынимает - показывает)...
Конашенков беря двумя пальцами кость обнюхивает осторожно, облизывает: - Мда, точно говно...