РФ уперше визнала свою поразку на Харківщині, - ISW
Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - наголошують аналітики.
Зазначається, що у Кремлі раніше ніколи не визнавали поразок - навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний.
"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - зазначили фахівці.
В ISW додають, що міністерство оборони РФ спочатку запропонувало подібне пояснення російської невдачі в Харкові, стверджуючи, що війська відводять для перегрупування, але цей неправдивий наратив швидко наштовхнувся на гучну критику в мережі.
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"Как-то странно сочетаются события.
Вот в Москве позавчера праздновали.
И в Киеве позавчера тоже праздновали.
Странно все это...
Не могут две воюющие страны в один и тот же день праздновать"
а ще , шо московіти були людоідами і про це знав весь світ . І тому катька так тягнула прикритись історією Русі - чужою історією
Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
https://www.youtube.com/channel/UCUSapxTJ6fEvWqndwcT_yag Лариса Шевченко
Доказательством андрофагии сейчас есть сжигание заживо лошадей на окупированой територии!!! Ну вот зачем??? Ну выпустили бы лошадей из загона и пусть гуляют, они же не враги !!! нет, надо жечь ВСЕ живое!!!
До цього Указу поняття про те, що свої природні потреби треба справляти в строго певних місцях, як нікому на думку не спадало.
А навіщо - земля велика.
Справа в тому, що Московія - країна не "жарка" Половину року(м"яко кажучи) - клімат некомфортний для людини Будинки з-за цього будувалися так, щоб "глуха" стіна була навпроти півночі Звідти дули холодні вітри, тому стіна без вікон та дверей забезпечувала найкращу термоізоляцію Двері та вікна робилися з південного боку Щоб захистить дворище від східних та західних вітрів, справа та зліва від дому, на південь, виносилися господарські будови - дровники, хліви та стодола для зберігання снопів зібраного урожаю
Срать посеред двору навіть кацапам в голову не приходило Тому для цього ходили за "ізбу" (до глухої стіни) Там був відкритий з трьох боків простір, де постійно дув якийсь з вітрів (північний, західний чи східний) От звідти і пішов цей вислів!
"Здесь этого(подставляй то, о чем ты говоришь), как говна за баней".
Що також правильно з погляду логіки.
Баня взагалі не мала вікон, а двері тільки в одній стіні
до них явно не доходить , шо для жителів Европи - це сьогодення і їх життя .
А для кацапів - це театральне дійство
Джерело:
Биомасса: - Где?
Конашенков: - Вот! (засовывает руку в трусы, вынимает здоровенный кусок говна и шмякает ним об пол в центре комнаты)...
Биомасса: - Это точно шоколад?
Конашенков: - *******!
Биомасса: - (недоверчиво) Хмм, жидкий какой-то и запах странный...
Конашенков: - (демонстративно облизывая пальцы) Ммм - первый сорт!
Биомасса зачёрпывая полными деревянными ложками говно, с выражением экспертов на лицах расходятся по углам шаркая лаптями.
Конашенков: - Пробуйте, не бойтесь! (брезгливо отряхивает руку, чистой рукой прикрывая медали)...
Биомасса: - Кажись говно...
Конашенков: - Да неее!
Биомасса: - Да точно говно! Вот рыбья кость попалась (вынимает - показывает)...
Конашенков беря двумя пальцами кость обнюхивает осторожно, облизывает: - Мда, точно говно...