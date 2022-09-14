За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий14.09.2022 08:29 Ответить Мне нравится 0
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