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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области, - Кириленко 01

Донецкая область (9511) Кириленко Павел (638)


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14.09.2022 08:29 Ответить
 
 