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За добу росіяни вбили 5 мирних жителів на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 16 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу росіяни вбили 5 мирних жителів на Донеччині, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8322) Кириленко Павло (907)


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14.09.2022 08:29 Відповісти
 
 