За добу росіяни вбили 5 мирних жителів на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 16 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Pawlo Kit
показати весь коментар14.09.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 0
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