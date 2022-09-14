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В этом году в Украине сократят 30% штата чиновников, - Шмыгаль

чиновник,чиновники

В этом году в Украине планируется сократить 30% всего штата чиновников - не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве 14 сентября.

"На протяжении последнего времени, примерно два месяца, мы работаем над функциональным обследованием вертикали каждого министерства... Это функциональное обследование заключается в том, что мы смотрим на функции государства, которые выполняет то или иное министерство как отраслевая структура, выполняющая определенные функции государства. Таких функций довольно много, в разных министерства они колеблются от нескольких десятков до нескольких тысяч. Среди этих функций есть такие, которые устарели, и уже никогда не будут государством выполняться в том объеме или направлениях, в которых выполнялись ранее", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это связано с различными причинами, в частности с войной и цифровизацией услуг.

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"На базе этих функциональных обследований, которые мы делаем также с привлечением аудиторов, профессиональных команд, мы будем принимать решение об условиях тех или иных функций, передаче их на более низкий уровень, в агентства или на местный уровень. Это позволяет нам уже сегодня говорить о возможности 30%-го сокращения в целом всего штата чиновников по государству. Не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти и так далее по многим направлениям", - рассказал глава правительства.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодня таким образом в этом году уже сокращено около 8 тыс. чиновников.

"Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращений вакансий и чиновников", - добавил он.

По информации Шмыгаля, в проекте госбюджета-2023, который Кабмин поддержал 13 сентября, главной статьей экономии является уменьшение расходов на органы государственной власти. Так, за исключением силовых структур, расходы на органы государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн, по сравнению с 2022 годом.

Автор: 

сокращение (306) чиновник (1560) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+19
А нам какое дело до семей чиновников? Им на нас плЮвать с высокой горы. Так почему меня должно волновать их рабочее место или отсутствие такового?
Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
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14.09.2022 17:48
+15
І на скільки зросте їх кількість при такому скороченні?
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14.09.2022 17:44
+14
Правильно треба скорочувати держслужбовців- а не розмножувати дармоїдів
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14.09.2022 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Правильно треба скорочувати держслужбовців- а не розмножувати дармоїдів
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14.09.2022 17:41 Ответить
А їх сім'ї ти годувати будеш?
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14.09.2022 17:44 Ответить
И что они будут потом делать???
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14.09.2022 17:45 Ответить
А нам какое дело до семей чиновников? Им на нас плЮвать с высокой горы. Так почему меня должно волновать их рабочее место или отсутствие такового?
Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
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14.09.2022 17:48 Ответить
так не високопосадовців же скоротять..ті як раз залишаться
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14.09.2022 17:52 Ответить
цирк ... вони стільки і отримують

Крім того, щоб Ви знали, переважна кількість з них, це жінки.

Ті про кого Ви пишете (з високою ЗП) є, але їх відносно небагато - це керівники різних рівнів і підрозділів.
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14.09.2022 18:41 Ответить
То Вы просто не видели ведомости))
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14.09.2022 20:34 Ответить
регулярно ...
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14.09.2022 21:10 Ответить
Ты може попутал держслужбовців с чиновниками? Чиновники у тебя получают 7-10 грн? И они в основном у тебя жінки? Ты може уху ел сегодня?
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15.09.2022 02:01 Ответить
Чиновник, чиновниця - державний службовець, особа, яка наймається якоюсь конкретною державою на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений термін, для виконання постійних обов'язків у сфері управління і отримує за це від держави постійну посаду, чин або звання та відповідну платню.

Згідно зі словником В. Малиновського: чиновник - це особа, яка перебуває в державно-службових відносинах на засадах присяги з юридичною особою публічного управління і здійснює за дорученням останньої управлінської функції відповідно до наданої компетенції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-2 [2]

Винятком є такі державні службов(и)ці, як судді та військові, які не вважаються чиновниками.

Дуже часто відбувається плутанина у поняттях.
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15.09.2022 21:59 Ответить
Єрмака скоротять, чи і далі шкодити буде?
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14.09.2022 20:12 Ответить
Да дерьмак там при зеле, и царь и пан, он на всё и на всех, плюёт с высокой колокольни.
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14.09.2022 22:47 Ответить
В тому й річ, що тих, хто на "кожаних стульях" не скоротять. Це стосуватиметься решти, саме тих хто працює по 14 годин на добу, без вихідних і свят, і тягне на собі весь тягар відповідальності, І далеко не всі з них отримують навіть 7 і 10 тисяч, якщо ви не в курсі.
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14.09.2022 20:28 Ответить
Те, о ком Вы говорите, НЕ получают 10 и тем более 7 тысяч, и они как раз и называются чиновниками. Это еще смотря в каком регионе управа или другой чиновничий клондайк. В разных городах разные зарплаты у всех и у чиновников тоже) Ресурсы, географическое местоположение и наличие предприятий...
А что касается кожаных кресел... так это тоже зависит от самого большого начальника. Если он не жлоб для "своих", то там и кресла и зарплаты ого-го. Потому что абы кого в аппарат не принимают, а исключительно тех, кто или даст взятку, или является родственником или приближенным к телу)) Есть и несколько иные возможности попасть туда, где можно бабло получать за просто так. Разве нет?)
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14.09.2022 20:41 Ответить
Я смотрю Вы в курсе кого и куда за взятку принимали. Сами давали когда устаивались? Мне для себя. Интересно просто. Скажите где конкретно берут на огромные зарплаты, где можно сидя в кожаном кресле плевать и ничего не делать. Я хочу туда устроить человека. Напишите пожалуйста конкретно должность, орган власти, отдел, кому и сколько надо занести. Или давайте встретимся и, например, на неделе сходим вместе с Вами. Ок?
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14.09.2022 21:15 Ответить
Просто сиди на бутылке молча устраиватель человеков
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15.09.2022 02:03 Ответить
Хоспаді ... ще раз, чиновники різні, різних рівнів, компетенцій і посад, у різних системах. (держслужбовці).

ЗП, відподно, різні, при чому кардинально.
Так, головбух у міністерстві отримує ... хех ... А на обласних і районних рівнях - 7-8-10-15-20. Але чисельно їх більше.
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14.09.2022 21:16 Ответить
Хіба нема де більше працювати окрім державної служби?
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14.09.2022 18:03 Ответить
Ну напевно спеціалісти з державного управління не зможуть танцювати балет, або шити труси. Як слюсар або зварювальник або навіть перукар то теж буде малоефективний працівник. А що ви запропонуєте? В Польщу на полуницю?
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14.09.2022 20:32 Ответить
Шити труси зможуть.
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14.09.2022 21:45 Ответить
Пропоную им повеситься, если не смогут шить трусы
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15.09.2022 02:04 Ответить
На перукаря або навіть і слюсаря у професійно-технічному училищі колись вчили один рік. Нехай переквалфіковуються...
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15.09.2022 09:23 Ответить
Я їх сім'ї різати буду, на стрічки - за багаторічне паразитування та разграбовування України!

Так зрозуміло?
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15.09.2022 01:59 Ответить
У нас что теперь появится свободное от блуждания по кабинетам время?
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14.09.2022 17:44 Ответить
Діджиталізація ... Шо такоє ... Встигайте за часом!
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14.09.2022 18:42 Ответить
І на скільки зросте їх кількість при такому скороченні?
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14.09.2022 17:44 Ответить
Щорічна практика. З початку скорочують, як правило вакантні посади, а потім знов збільшують штатну чисельність. Оці 30 відсотків на скорочення вже і закладають у новому штатному розкладі. В "сухом остатке" маємо збільшення, а не скорочення
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14.09.2022 18:01 Ответить
плюс через деякий час величезні виплати за незаконне звільнення
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14.09.2022 18:03 Ответить
На 50%😏
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14.09.2022 20:38 Ответить
До цього кожне скорочення збільшувало армію бюрократів.
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14.09.2022 17:44 Ответить
Єрмака хоча б залишуть?
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14.09.2022 17:44 Ответить
пока на испытательном сроке будет.
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14.09.2022 17:47 Ответить
У фсб 😀
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14.09.2022 19:08 Ответить
Воно не держслужбовець. Тому так, залишать.
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14.09.2022 21:27 Ответить
Шутки шутками, а дерьмак держится зубами и руками за своё кресло, клоун капитально его пригрел возле себя. Они с зелей, ну прям, как два голубка, неотделимы друг от дружки, и здесь есть какой-то секрет.
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14.09.2022 23:11 Ответить
Абсолютно вірне рішення. До речі дія якраз і відганяє від кормушки більшість маленьких "ділків"
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14.09.2022 17:45 Ответить
У тебя такое примитивное представления о гос структурах! Наверное ты даун!
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14.09.2022 17:46 Ответить
Тільки звільнення "За згодою сторін", а не офіційне скорочення та три місяці виплат. Адже усіх інших громадян скорочують зараз саме так.
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14.09.2022 17:46 Ответить
може місяць, потім на біржу праці
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14.09.2022 18:44 Ответить
Тільки б їх скоротили по закінченню терміну дії трудового договору, а не по скороченню. Бо будуть отримувати за три місяці зарплату, а це для бюджету країни боляче
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14.09.2022 19:32 Ответить
НЕ ВІРЮ.
Як що і будуть скорочувати, то НЕ за фаховими ознаками або необхідністю,
а за старанністю вилизування заду Зе та Слуг.
Віри до цієї влади давно НИЖЕ НУЛЯ!
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14.09.2022 17:47 Ответить
та вы шо... на фронт пошлют? или так... где-то пристроят в другие теплые места...
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14.09.2022 17:48 Ответить
нэ.... гуман1тарку нема кому розпод1ляти....., людей не вистачаэ......
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14.09.2022 17:50 Ответить
заметьте! не собирать-паковать-грузить... а именно - распределять!!! ))
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14.09.2022 17:55 Ответить
не, ну так, блт, кроме как "отнимать" и "делить" других математических операций они в школе не учили!
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14.09.2022 18:00 Ответить
Звичайно влаштують в теплі місця - організують мережу борделів, судячи з принципом підбору на посади теперешньою владою.
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14.09.2022 17:56 Ответить
Своїм найвищим досягнення за всі роки правління Маргарет Тетчер вважала скорочення апарату чиновників з 780 000 до 600 000. У нас їх, ****, мільйони. Мільйони паразитів, ледарів і корумпованих тупих покидьків які чесною працею не здатні заробити собі на життя. Є так званий "закон ефективнссті управління" - всі кількість управлінців всіх ланок не повинна первищувати 1% від кількості населення. У нас зараз в країїні близько 30 мільйонів. Звідси всі держслуби мають бути скорочені до 300 000 осіб включаючи секретуток, референтів і водіїв. В минуому році видатки з бюджету на утримання держапарату зросли з 45% (при Гройсмані) до 61% при шміглі-зеблі...
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14.09.2022 17:49 Ответить
Тетчер і поліцію скоротила, армію ? Ви точно знаєте хто і як скорочувався ??
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14.09.2022 19:06 Ответить
Це якось стосується збільшення фінансування ОПи попри воєнний стан? Бо якось не вкладається в математику "зменшення чиновників" та ріст видатків на ОПУ...

Яка тенденція? Зменшення чиновників, що опікуються соціальними потребами населення та підвищення зарплатні "верховному завхозу" та всім його радникам? Чи виділення коштів, що вивільнилися, вашій Мері Поппінс для "реінтегрування окупованих територій" (до якого, як виявилося, вони готові не були)?

До речі! Вчителі та лікарі в державних закладах освіти чи медицини (відповідно) є державними службовцями - тобто чиновниками (тими, що мають чин). За їхній рахунок буде скорочення?

А що там з гаражем ВРУ, КМУ, ОПУ, ГПУ, ДБР, СБУ, які обслуговують дупи "бідних" високопосадовців? Скільки там скоротять?
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14.09.2022 17:51 Ответить
не забувайте про дивізію референтів, консультантів і радників..їх у кожного нардета по 10-15 особ..їх скоротити саме те
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14.09.2022 17:56 Ответить
Вони поза штатом. Тому не підпадають під скорочення. А офіс президента взагалі незрозуміле утворення. Приватна контора практично. ТОВ "Єрмак".
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14.09.2022 21:30 Ответить
А навіщо вони, коли всім керує ЗЄрмак з ОП?

Сам Шмигаль - лялька ЗЄрмака, а не прем`єрміністр.
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14.09.2022 17:51 Ответить
Щмигаль якщо я не помиляюсь людина Ахметова))) але різниці не має
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14.09.2022 19:09 Ответить
волонтеры, а не МО закупают грузовики для армии. а это мобильность в начтуплении и логистика. ДБР их за это преследует. нафеньхуа нам вообще содержать эту свору оборзевших - загадка.
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14.09.2022 17:52 Ответить
Треба звільнити Гетьманцева , Мустафу Найема, Ткаченко - від них толку як з козла молока
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14.09.2022 17:54 Ответить
це ви так думаєте, а для Зе і єрмака вони надто цінні кадри, які роблять справи
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14.09.2022 17:58 Ответить
Есть еще один мерзкий паразит - некий серлещ. Эта мразь почему-то всегда всплывает в наблюдательных советах, правлениях и других кормушках, где можно жить безбедно, ничего не делать и ни за что не отвечать.
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14.09.2022 19:42 Ответить
крадіїв точно не скоротять
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14.09.2022 17:56 Ответить
приберуть в єрмака
29 з 30 совьєтніков
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14.09.2022 18:02 Ответить
Як завжди скоротять 30% працівників найнижчого рівня, які безпосередньо роблять роботу, а в міністерствах, департаментах та обласних органах навпаки збільшать кількість посад для свої діток та знайомих. Колись довелося попрацювати в райдержадміністрації і більше половини робочого часу займала підготовка та відправлення різноманітних та переважно безглуздих інформацій,звітів, аналізів , які нам спускали зверху численні вище стоячі органи та інспекції.
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14.09.2022 18:09 Ответить
і так кожен кабмін, який приходить до влади, декларує скорочення, результат відомий - за рашенським карабльом ніхто іти не хоче
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14.09.2022 18:23 Ответить
почніть з дЄрьмака!
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14.09.2022 18:10 Ответить
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14.09.2022 18:37 Ответить
Ну буде як завжди. Тих хто роботу робить, повиганяють. Сук, що чиновницькі сраки в службових лендкрузерах і мерсах катають від дома до коханки, від коханки до ресторану, від ресторану до другої коханки, і так далі, от такий робочий день за 80+ тисяч в місяць - звичайно ж не скоротять.

Був такий цар Мідас, міфічний персонаж, який перетворював в золото все, до чого торкався. А у нас, нажаль, дєрьмас...
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14.09.2022 18:41 Ответить
Лед тронулся,там целыми министерствами нужно сокращать,например минкульт раздававший путинским певунам звания нарартистов,держпаця,захправспож,всякие мовные инспектора,проверяльщиков малого бизнеса там не одна дивизия на брони и бешенных зарплатах с премиями,всех на биржу.
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14.09.2022 18:58 Ответить
І скільки ж у тому Мінкульті працівників ? Ого !!! Аж ... 180 ... Дві роти ! На фронт !!

Самім не смішно ??
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14.09.2022 19:09 Ответить
Ну так для "руськощелепних" мінкульт та мовні інспектори - найбільші вороги-чиновники, які притісняють їх "ісконне право гаваріть на язікє".
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14.09.2022 19:15 Ответить
Каждый бюджетосос-бездельник должен быть снят с довольствия и уволен,180 бездельников это не мало,назовите еще сумму содержания этих гиен,подсчитайте сколько можно содержать военнослужащих на эту сумму и спросите тех кто на фронте,кто нужнее стране - 180 бездельников министерства или тысяча военнослужащих.
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14.09.2022 19:51 Ответить
У країні введена карткова система ? Лютують цинга і голод ? Немає туалетного паперу і не вистачає ліків
Ми вибрали вже увесь мобрезерв ? Призиваємо підлітків і пенсів ??
Робочий день подовжений до 12 годин ??
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14.09.2022 21:23 Ответить
Нет причин кормить бесполезных стране и обществу существ за счет налогоплательщиков,карточек и прочего нет только потому, что поступает финпомощ из США и Европы,они и потребовали избавится от балласта,правильно сделали.
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14.09.2022 23:02 Ответить
Собираются сократить 30 процентов. Ключевое слово "собираются". Надо не сокращать 30-ть процентов, а оставлять 30 % !
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14.09.2022 19:44 Ответить
Это надо было сделать еще в марте и переводить страну на военные рельсы!
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14.09.2022 19:47 Ответить
І що? Може вони підуть на фронт?
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14.09.2022 20:06 Ответить
Как там у Станиславского: Не верю!
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14.09.2022 20:11 Ответить
Чистої води популізм. Виженуть тих що робили і приносили користь суспільству, а трутнів залишать. Не вірите, тоді дізнайтеся чи попадають під скорочення всякі лєщєнки-наєми з їхніми зарплатами у 300 тис.
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14.09.2022 20:21 Ответить
Чиновників взявся скорочувати ще сифілітик Ульянов по клічке Лєнін. Внаслідок чого кількість чиновників у совєцькому союзі зросла в кілька разів.
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14.09.2022 20:22 Ответить
Есть такая народная примета, при каждом сокращении чиновников их число растёт ))))
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14.09.2022 20:37 Ответить
Ще раз перечитайте заяву Шмигаля.
Скільки було чиновників 24.02.2022 ? Скільки буде чиновників 24.02.2023 ? Так отож.
Второє. А як там справи з чиновниками в місцевій владі ? Скоко їх єсть ?
Шмигаль : "передачу їх (функцій) на нижчий рівень, ... на місцевий рівень. "
Отже в місцевій владі кількість чиновників збільшиться .... рівно на стільки , на скільки зменшиться на державному рівні ?
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14.09.2022 21:46 Ответить
 
 