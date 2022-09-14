В этом году в Украине сократят 30% штата чиновников, - Шмыгаль

В этом году в Украине планируется сократить 30% всего штата чиновников - не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве 14 сентября.

"На протяжении последнего времени, примерно два месяца, мы работаем над функциональным обследованием вертикали каждого министерства... Это функциональное обследование заключается в том, что мы смотрим на функции государства, которые выполняет то или иное министерство как отраслевая структура, выполняющая определенные функции государства. Таких функций довольно много, в разных министерства они колеблются от нескольких десятков до нескольких тысяч. Среди этих функций есть такие, которые устарели, и уже никогда не будут государством выполняться в том объеме или направлениях, в которых выполнялись ранее", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это связано с различными причинами, в частности с войной и цифровизацией услуг.

Читайте также: Власти планируют сократить госаппарат в 3 раза за счет цифровизации, - СМИ

"На базе этих функциональных обследований, которые мы делаем также с привлечением аудиторов, профессиональных команд, мы будем принимать решение об условиях тех или иных функций, передаче их на более низкий уровень, в агентства или на местный уровень. Это позволяет нам уже сегодня говорить о возможности 30%-го сокращения в целом всего штата чиновников по государству. Не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти и так далее по многим направлениям", - рассказал глава правительства.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодня таким образом в этом году уже сокращено около 8 тыс. чиновников.

"Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращений вакансий и чиновников", - добавил он.

По информации Шмыгаля, в проекте госбюджета-2023, который Кабмин поддержал 13 сентября, главной статьей экономии является уменьшение расходов на органы государственной власти. Так, за исключением силовых структур, расходы на органы государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн, по сравнению с 2022 годом.