В этом году в Украине сократят 30% штата чиновников, - Шмыгаль
В этом году в Украине планируется сократить 30% всего штата чиновников - не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве 14 сентября.
"На протяжении последнего времени, примерно два месяца, мы работаем над функциональным обследованием вертикали каждого министерства... Это функциональное обследование заключается в том, что мы смотрим на функции государства, которые выполняет то или иное министерство как отраслевая структура, выполняющая определенные функции государства. Таких функций довольно много, в разных министерства они колеблются от нескольких десятков до нескольких тысяч. Среди этих функций есть такие, которые устарели, и уже никогда не будут государством выполняться в том объеме или направлениях, в которых выполнялись ранее", - пояснил Шмыгаль.
По его словам, это связано с различными причинами, в частности с войной и цифровизацией услуг.
"На базе этих функциональных обследований, которые мы делаем также с привлечением аудиторов, профессиональных команд, мы будем принимать решение об условиях тех или иных функций, передаче их на более низкий уровень, в агентства или на местный уровень. Это позволяет нам уже сегодня говорить о возможности 30%-го сокращения в целом всего штата чиновников по государству. Не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов исполнительной власти и так далее по многим направлениям", - рассказал глава правительства.
Он также сообщил, что по состоянию на сегодня таким образом в этом году уже сокращено около 8 тыс. чиновников.
"Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращений вакансий и чиновников", - добавил он.
По информации Шмыгаля, в проекте госбюджета-2023, который Кабмин поддержал 13 сентября, главной статьей экономии является уменьшение расходов на органы государственной власти. Так, за исключением силовых структур, расходы на органы государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн, по сравнению с 2022 годом.
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Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
Крім того, щоб Ви знали, переважна кількість з них, це жінки.
Ті про кого Ви пишете (з високою ЗП) є, але їх відносно небагато - це керівники різних рівнів і підрозділів.
Згідно зі словником В. Малиновського: чиновник - це особа, яка перебуває в державно-службових відносинах на засадах присяги з юридичною особою публічного управління і здійснює за дорученням останньої управлінської функції відповідно до наданої компетенції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-2 [2]
Винятком є такі державні службов(и)ці, як судді та військові, які не вважаються чиновниками.
Дуже часто відбувається плутанина у поняттях.
А что касается кожаных кресел... так это тоже зависит от самого большого начальника. Если он не жлоб для "своих", то там и кресла и зарплаты ого-го. Потому что абы кого в аппарат не принимают, а исключительно тех, кто или даст взятку, или является родственником или приближенным к телу)) Есть и несколько иные возможности попасть туда, где можно бабло получать за просто так. Разве нет?)
ЗП, відподно, різні, при чому кардинально.
Так, головбух у міністерстві отримує ... хех ... А на обласних і районних рівнях - 7-8-10-15-20. Але чисельно їх більше.
Так зрозуміло?
Як що і будуть скорочувати, то НЕ за фаховими ознаками або необхідністю,
а за старанністю вилизування заду Зе та Слуг.
Віри до цієї влади давно НИЖЕ НУЛЯ!
Яка тенденція? Зменшення чиновників, що опікуються соціальними потребами населення та підвищення зарплатні "верховному завхозу" та всім його радникам? Чи виділення коштів, що вивільнилися, вашій Мері Поппінс для "реінтегрування окупованих територій" (до якого, як виявилося, вони готові не були)?
До речі! Вчителі та лікарі в державних закладах освіти чи медицини (відповідно) є державними службовцями - тобто чиновниками (тими, що мають чин). За їхній рахунок буде скорочення?
А що там з гаражем ВРУ, КМУ, ОПУ, ГПУ, ДБР, СБУ, які обслуговують дупи "бідних" високопосадовців? Скільки там скоротять?
Сам Шмигаль - лялька ЗЄрмака, а не прем`єрміністр.
29 з 30 совьєтніков
Був такий цар Мідас, міфічний персонаж, який перетворював в золото все, до чого торкався. А у нас, нажаль, дєрьмас...
Самім не смішно ??
Ми вибрали вже увесь мобрезерв ? Призиваємо підлітків і пенсів ??
Робочий день подовжений до 12 годин ??
Скільки було чиновників 24.02.2022 ? Скільки буде чиновників 24.02.2023 ? Так отож.
Второє. А як там справи з чиновниками в місцевій владі ? Скоко їх єсть ?
Шмигаль : "передачу їх (функцій) на нижчий рівень, ... на місцевий рівень. "
Отже в місцевій владі кількість чиновників збільшиться .... рівно на стільки , на скільки зменшиться на державному рівні ?