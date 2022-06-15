Власти планируют сократить госаппарат в 3 раза за счет цифровизации, - СМИ

В верхушке исполнительной власти существует проект кардинального сокращения государственного аппарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, в распоряжении ZN.UA оказалась презентация проекта "Правительство в смартфоне", в которой говорится о революционных новациях в сфере государственного управления.

Документ датирован 14 июня и может быть изменен.

Речь идет о беспрецедентном сокращении госаппарата. Предложение заключается в том, чтобы оставить вместо 238 тысяч только 65 тысяч служащих, уменьшив при этом почти вдвое расходы бюджета на заработную плату чиновников — с 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн соответственно. Что привлекательно, но вряд ли рационально.

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Основой сокращения называют цифровизацию. Количество пользователей программы "Дія" действительно впечатляет – 17,5 миллиона человек. Но следует учитывать и другие факты. Десятки миллионов граждан не охвачены цифровизацией. Масштабно зашли в цифровую предоставленность в первую очередь "новые" услуги (а именно ковид-сертификат, ЄПідтримка, помощь ВПЛ). Но еще нет результата в 50-75% услуг, которые предоставляются онлайн.

Самое известное в системе "Дія" - цифровые документы - это прежде всего комфорт, то есть дополнительный "сервис". Но чтобы получить паспорт, зарегистрировать брак, смерть, недвижимость, землю, транспортное средство, получить водительское удостоверение и тому подобное — человеку нужно обслуживание чиновника. Поэтому резкое сокращение повлечет за собой территориальное удаление услуг, уменьшение часов приема, увеличение очередей и времени на решение дел, коррупционные риски.

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"По нашему убеждению, в условиях войны кардинально "уменьшать государство" опасно. У нас много и старых проблем (именно поэтому волонтеры обеспечивают армию), и новых. Поэтому нужно ставить целью более эффективное использование человеческих ресурсов, а не попытку сэкономить на их высвобождении. Квалифицированный персонал - самое ценное, что есть у нас в органах власти. В то же время он годами вымывался властными командами исключительно по принципу "госслужба для своих". Даже после успешной реформы 2015 года", - комментируют авторы статьи, эксперты Центра политико-правовых решений Игорь Колиушко и Виктор Тимощук в материале "Почему резкое сокращение госаппарата – не реформа, а большой риск".

По их словам, эффективность и качество персонала действительно нужно постоянно улучшать. Но для сложной системы подходит только эволюционный путь. В конечном счете сейчас происходит "естественное" сокращение, ведь часть служащих переместились за границу, в другие громады или по другим причинам не смогут продолжить работу. Сокращение не должно быть самоцелью.

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