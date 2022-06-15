Власти планируют сократить госаппарат в 3 раза за счет цифровизации, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В верхушке исполнительной власти существует проект кардинального сокращения государственного аппарата.
Как информирует Цензор.НЕТ, в распоряжении ZN.UA оказалась презентация проекта "Правительство в смартфоне", в которой говорится о революционных новациях в сфере государственного управления.
Документ датирован 14 июня и может быть изменен.
Речь идет о беспрецедентном сокращении госаппарата. Предложение заключается в том, чтобы оставить вместо 238 тысяч только 65 тысяч служащих, уменьшив при этом почти вдвое расходы бюджета на заработную плату чиновников — с 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн соответственно. Что привлекательно, но вряд ли рационально.
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Основой сокращения называют цифровизацию. Количество пользователей программы "Дія" действительно впечатляет – 17,5 миллиона человек. Но следует учитывать и другие факты. Десятки миллионов граждан не охвачены цифровизацией. Масштабно зашли в цифровую предоставленность в первую очередь "новые" услуги (а именно ковид-сертификат, ЄПідтримка, помощь ВПЛ). Но еще нет результата в 50-75% услуг, которые предоставляются онлайн.
Самое известное в системе "Дія" - цифровые документы - это прежде всего комфорт, то есть дополнительный "сервис". Но чтобы получить паспорт, зарегистрировать брак, смерть, недвижимость, землю, транспортное средство, получить водительское удостоверение и тому подобное — человеку нужно обслуживание чиновника. Поэтому резкое сокращение повлечет за собой территориальное удаление услуг, уменьшение часов приема, увеличение очередей и времени на решение дел, коррупционные риски.
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"По нашему убеждению, в условиях войны кардинально "уменьшать государство" опасно. У нас много и старых проблем (именно поэтому волонтеры обеспечивают армию), и новых. Поэтому нужно ставить целью более эффективное использование человеческих ресурсов, а не попытку сэкономить на их высвобождении. Квалифицированный персонал - самое ценное, что есть у нас в органах власти. В то же время он годами вымывался властными командами исключительно по принципу "госслужба для своих". Даже после успешной реформы 2015 года", - комментируют авторы статьи, эксперты Центра политико-правовых решений Игорь Колиушко и Виктор Тимощук в материале "Почему резкое сокращение госаппарата – не реформа, а большой риск".
По их словам, эффективность и качество персонала действительно нужно постоянно улучшать. Но для сложной системы подходит только эволюционный путь. В конечном счете сейчас происходит "естественное" сокращение, ведь часть служащих переместились за границу, в другие громады или по другим причинам не смогут продолжить работу. Сокращение не должно быть самоцелью.
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Пожалуйста, подождите...
До 1991 гос аппарат был 50 000 человек на 50 млн. человек.
По-моему можно и ещё уменьшить.
Героям Слава!!! Слава Украина!!!
Знаєте, що відбулося після перемоги нарідного презЕдента?
Сокращение штата не должно быть самоцелью
Сокращать надо ФУНКЦИИ. А сокращение штата к нему уже приложится как само собой.
Просто сократить людей - если их работу переложить на оставшихся и она будет неподъемной, остальные просто разбегутся и бизнес встанет - некому будет выдавать те же самые разрешительные документы.
Дилетанты при власти - самое ужасное что можно пожелать стране.
Неужели после клоуна в кресле президента это еще не ясно?
а право підпису?
а порішать?
цеж основна стаття доходу чинуш.
Пройшла адмін.-тер. реформа. Зараз у областях замість 15-30 районів, 5-10.
Навіть якщо героїзмом та в супереч бажанням ЗЕ-шобли Українці переможуть оркостан навряд чи бубочка скасує військовий стан, але скоріш за все він і надалі буде робити все щоб від нас відвернулись партнери і війна затягнулась на десятиріччя, адже під "військовим станом" так зручно концентрувати владу у своїх руках до повної узурпації, розправлятися з опозицією, затуляти рота незгодним (бо не на часі) та перетворювати Україну на поліцейську державу по типу раша 2.0
Україна- 603 628 км². Населення- 44 130 000 осіб. 450 депутатів.
Проблема не в кількості депутатів, а в їх якості.
Плісняве моностадо- антиукраїнське збіговисько корупціонерів- дуполизів.
- общипивача гусей - гетьманцева
- вредителя автомобилистам - найема
- ермака
- верещук
- Марченко - глупца ,не разбирающегося в экономике
- убрать дур : Безмозглую и Третьякову
балаболы..
1 000 000 000 - 1 млрд
P.S. Хочу нагадати що три роки тому ОП взагалі не було і якось обходилися , мало того що обходилися так і грошей на порядок менше ішло
Усі мамочки з дітьми повиїзджали. Зараз повернулися і пішли у пільгові і щорічні відпустки.
Літо ! Народ ... літо ... треба відпочивати ... блін ...
Премій ніяких немає, звичайно.
Патріоти, які мають можливість, ЗП частково переросподіляють на різні допомоги співробітникам, ЗСУ, відновлення, іншу благодійність.
Адже судячи по інфографіці найбільшому скороченню підлягають чинуші районного рівня, за ними обласного, тобто ті які ближче всього до людей.
Медична реформа вас порадувала?
А ця буде набагато веселіша.
ВСІ ОРГАНИ ДЕРЖАПАРАТУ СКОРОТИТИ ВТРИЧІ.
митниця
податкові
видача документів про народження, про смерть, про спадщину
паспортів.
оформлення пенсій.
оформлення соціальних виплат та гарантій
ще стопіццот документів, які необхідно за життя людини.
та в нас тільки нв те щоб обліковувати потерпілих від війни треба створювати окремий орган держвлади
бо всім потерпілим влада обіцяла відшкодувань.
вітаю, шановні.
все для людини.
Максимальна економія. А там пару років чи навіть десяток і замість операторів буде відповідати ші що здешевить все ще більше та зробить все ще ефективніше бо люди помиляються і туплять.