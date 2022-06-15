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Новости Политика Украины
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сокращение (296) чиновник (1551) диджитализация (181)

Власти планируют сократить госаппарат в 3 раза за счет цифровизации, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

чиновник,чиновники,госслужащие,служащие,служащий,госслужащий

В верхушке исполнительной власти существует проект кардинального сокращения государственного аппарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, в распоряжении ZN.UA оказалась презентация проекта "Правительство в смартфоне", в которой говорится о революционных новациях в сфере государственного управления.

Документ датирован 14 июня и может быть изменен.

Речь идет о беспрецедентном сокращении госаппарата. Предложение заключается в том, чтобы оставить вместо 238 тысяч только 65 тысяч служащих, уменьшив при этом почти вдвое расходы бюджета на заработную плату чиновников — с 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн соответственно. Что привлекательно, но вряд ли рационально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации, - Федоров

Основой сокращения называют цифровизацию. Количество пользователей программы "Дія" действительно впечатляет – 17,5 миллиона человек. Но следует учитывать и другие факты. Десятки миллионов граждан не охвачены цифровизацией. Масштабно зашли в цифровую предоставленность в первую очередь "новые" услуги (а именно ковид-сертификат, ЄПідтримка, помощь ВПЛ). Но еще нет результата в 50-75% услуг, которые предоставляются онлайн.

Самое известное в системе "Дія" - цифровые документы - это прежде всего комфорт, то есть дополнительный "сервис". Но чтобы получить паспорт, зарегистрировать брак, смерть, недвижимость, землю, транспортное средство, получить водительское удостоверение и тому подобное — человеку нужно обслуживание чиновника. Поэтому резкое сокращение повлечет за собой территориальное удаление услуг, уменьшение часов приема, увеличение очередей и времени на решение дел, коррупционные риски.

Также читайте: Благодаря онлайн-услугам украинцы сэкономили 14,7 млрд грн за два года, - Шмыгаль

"По нашему убеждению, в условиях войны кардинально "уменьшать государство" опасно. У нас много и старых проблем (именно поэтому волонтеры обеспечивают армию), и новых. Поэтому нужно ставить целью более эффективное использование человеческих ресурсов, а не попытку сэкономить на их высвобождении. Квалифицированный персонал - самое ценное, что есть у нас в органах власти. В то же время он годами вымывался властными командами исключительно по принципу "госслужба для своих". Даже после успешной реформы 2015 года", - комментируют авторы статьи, эксперты Центра политико-правовых решений Игорь Колиушко и Виктор Тимощук в материале "Почему резкое сокращение госаппарата – не реформа, а большой риск".

По их словам, эффективность и качество персонала действительно нужно постоянно улучшать. Но для сложной системы подходит только эволюционный путь. В конечном счете сейчас происходит "естественное" сокращение, ведь часть служащих переместились за границу, в другие громады или по другим причинам не смогут продолжить работу. Сокращение не должно быть самоцелью.

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Топ комментарии
+21
А там Зеленского, никак нельзя сократить? Или ждать ещё до 2024 года?
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15.06.2022 21:04
+15
Давно пора!

До 1991 гос аппарат был 50 000 человек на 50 млн. человек.

По-моему можно и ещё уменьшить.

Героям Слава!!! Слава Украина!!!
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15.06.2022 21:01
+12
Уже и фио у общественности есть . сократить надо
- общипивача гусей - гетьманцева
- вредителя автомобилистам - найема
- ермака
- верещук
- Марченко - глупца ,не разбирающегося в экономике
- убрать дур : Безмозглую и Третьякову
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15.06.2022 21:16
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Давно пора!

До 1991 гос аппарат был 50 000 человек на 50 млн. человек.

По-моему можно и ещё уменьшить.

Героям Слава!!! Слава Украина!!!
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15.06.2022 21:01 Ответить
А ермака і подоляка?
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15.06.2022 21:20 Ответить
100%
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15.06.2022 21:56 Ответить
Холопи вже лижуть йому ноги, як своєму майбутньому хазяїну.
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15.06.2022 22:29 Ответить
Нам цей фуфел вішали на вуха перед виборами.
Знаєте, що відбулося після перемоги нарідного презЕдента?
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15.06.2022 21:21 Ответить
Наша пісня гарна,нова,починаємо її знова!!)))
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15.06.2022 21:35 Ответить
что значит "по-моему"? вы специалист в области госуправления?

Сокращение штата не должно быть самоцелью
Сокращать надо ФУНКЦИИ. А сокращение штата к нему уже приложится как само собой.
Просто сократить людей - если их работу переложить на оставшихся и она будет неподъемной, остальные просто разбегутся и бизнес встанет - некому будет выдавать те же самые разрешительные документы.
Дилетанты при власти - самое ужасное что можно пожелать стране.
Неужели после клоуна в кресле президента это еще не ясно?
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15.06.2022 21:26 Ответить
це по твоєму можна зменьчити
а право підпису?
а порішать?
цеж основна стаття доходу чинуш.
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15.06.2022 21:35 Ответить
Які 50 тис. ?? Не плутайтесь у цифрах ...

Пройшла адмін.-тер. реформа. Зараз у областях замість 15-30 районів, 5-10.
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15.06.2022 21:47 Ответить
і у кожній громаді апарат зріс у 5-10 разів якщо порівняти з колишніми радами що тепер до тих громад входять (( так що нічого ніхто не плутає .
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15.06.2022 21:53 Ответить
Я ВЦЕ НЕ ВІРЮ В 3 РАЗИ !!!
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15.06.2022 21:58 Ответить
А "Инвестиционные няни" будуть?
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15.06.2022 21:01 Ответить
КалаМойський глава няня Зелупків.
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15.06.2022 22:00 Ответить
А там Зеленского, никак нельзя сократить? Или ждать ещё до 2024 года?
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15.06.2022 21:04 Ответить
Ну це ващщє,той єрмака з подаляком позбутись хоче,а ти на Генітальнішего зазіхаєш ,ви чьо,земля з орбіти зійде!!!)))
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15.06.2022 21:40 Ответить
"Зупиніть планету, я вийду!"
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15.06.2022 21:49 Ответить
А він і в 2024 не піде.
Навіть якщо героїзмом та в супереч бажанням ЗЕ-шобли Українці переможуть оркостан навряд чи бубочка скасує військовий стан, але скоріш за все він і надалі буде робити все щоб від нас відвернулись партнери і війна затягнулась на десятиріччя, адже під "військовим станом" так зручно концентрувати владу у своїх руках до повної узурпації, розправлятися з опозицією, затуляти рота незгодним (бо не на часі) та перетворювати Україну на поліцейську державу по типу раша 2.0
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15.06.2022 22:25 Ответить
Нє понял, а хдє жє шєлкопьориє харчєваЦЦА будут?
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15.06.2022 21:06 Ответить
Аааааа... Я зрозумів. Ключові шєлкопьйорі залишаться, звільнять рядових клерків які допомогають стареньким заповнити бланки, впоратись з якимось айбоксом, одним словом весь потрібний персонал. Залишаться рєшали, без дозволу яких не рухаються справи не дивлячись на діджітилізацію. А от щоб якесь питання зрушило з місця треба занести...
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15.06.2022 21:26 Ответить
"Где-то почти по серединке"скоротили Україну так ,що це не новина Зе -команде треба,за щось (жити).
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15.06.2022 21:06 Ответить
там мона і вдесятеро. Для пользи дєла піде
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15.06.2022 21:06 Ответить
И этот цирк уродов , которые называются депутатами, пора переполовинить
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15.06.2022 21:06 Ответить
взагалі всіх прибрати депутатів і скасувати ВР - нехай править лише Кагал зе-Єрмака
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15.06.2022 21:13 Ответить
Ізра́їль- 22 072 км². Населення- 9 291 000 осіб. 120 депутатів.
Україна- 603 628 км². Населення- 44 130 000 осіб. 450 депутатів.

Проблема не в кількості депутатів, а в їх якості.
Плісняве моностадо- антиукраїнське збіговисько корупціонерів- дуполизів.
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15.06.2022 21:35 Ответить
Як проголосували втомлена молодь і енергійні пенси ...
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15.06.2022 21:51 Ответить
А до чого кількість депутатів що є законотворцями до виконавчої влади ( тих чиновників про яких мова у статті ) ?
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15.06.2022 21:55 Ответить
Подібні заяви цих злодіїв слід розуміти так: " ми придумали черговий варіант, як ******** ваші, панове посполиті, гроші".
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15.06.2022 21:08 Ответить
Сбеги
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15.06.2022 21:13 Ответить
Краще б вони усім кодлом втекли , а не тільки 95 балаган ((
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15.06.2022 21:57 Ответить
ne ubezali. mozete ubitsia ob stenku so zlosti
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15.06.2022 22:10 Ответить
Сокращать будут, конечно, братья дерьмаки.
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15.06.2022 21:11 Ответить
Скорее всего это одно из требований по членству в ЕС - привести госаппарат в соответствие. Но зеленые, конечно, продадут это как свою инициативу и заботу о народе.
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15.06.2022 21:11 Ответить
Цілковита маячня. В Україні не такий же великий держапарат, в Україні велика корупція і звільненням дрібних клерків не змінить ситуацію
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15.06.2022 21:38 Ответить
Кажеш маячня - видно сам або держчинуша або чинуша на пенсії (( У світлі останніх років там де колись був один дармоїд сидить від трьох до п"яти і толку немає (( Справно дерибанять гуманітарку , "рішають " під шумок що до рук прибрати можна , нагороджують один одного медальками і гроші чемоданами за кордон вивозять ; той сраний апарат роздули вже так що невдовзі не буде жодної тергромади де щось фінансуватиметься окрім зарплати чинуш ((
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15.06.2022 22:04 Ответить
Где-то я уже это слышал!
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15.06.2022 21:11 Ответить
Уже и фио у общественности есть . сократить надо
- общипивача гусей - гетьманцева
- вредителя автомобилистам - найема
- ермака
- верещук
- Марченко - глупца ,не разбирающегося в экономике
- убрать дур : Безмозглую и Третьякову
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15.06.2022 21:16 Ответить
Не не е погоди,а как же поржать, а на х.. ра война все люди братья не? Може щось не так? А мудрий нарід,перестать стрілять ні? Ну і шашликі.
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15.06.2022 22:07 Ответить
Мало безработных, надо еще. Особенно сейчас. Но тема интересная, особенно учитывая факт, что очень серьезная часть госслужащих голосовала за тех, кто их будет сокращать. В кабинете с кофе они страдали, теперь страдать перестанут продавая на рынке консервы и другие предметы, столь милые сердцу зебобика
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15.06.2022 21:17 Ответить
брешете як лавров
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15.06.2022 21:19 Ответить
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15.06.2022 21:19 Ответить
Тепер Єрмак буде в смартфоні?
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15.06.2022 21:19 Ответить
А ще розпустіть міністерства які не потрібні під час війни
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15.06.2022 21:20 Ответить
какие например, пстапол? Здравоохранения? Минобороны? Миносвиты?
балаболы..
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15.06.2022 21:29 Ответить
культури та спорту ...
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15.06.2022 21:53 Ответить
та вони так звільнять, шо збільшать той хапально-жувальний апарат вдвічі
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15.06.2022 21:24 Ответить
вони всі поновляться через ******** суд
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15.06.2022 21:25 Ответить
На малюнках фігурують цифри 46,5 трильйони, 26 трильйонів. Хлопці, ви мабуть зайві нулі намалювали. Ви знаєте, що цифра помножена на десять в дев'ятому ступені - це вже трильйони. Може мова все ж йде про мільярди? Бо навіть якось не віриться, що народ так обжирають.
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15.06.2022 21:25 Ответить
та шось мало буде. Бюджет зарплати 196 тищ грн на рік - це 16 тищ грн на місяць. Це жалованіє прибиральниці міськраді
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15.06.2022 21:33 Ответить
а після скорочення річна зп - 400 тищ грн, помісячно - 33,5 тищі гривень. От таке! Падлюк скорочують а жлованіє виросло вдвічі!
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15.06.2022 21:38 Ответить
то ти не знаєш скільки вони зжирають насправді. До цих трильярдів тра' добавити вдесятеро хабарів та різних інших плюшок у вигляді вкраденої землі, підприємств, нерухомості, відкатів за ... за все
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15.06.2022 21:41 Ответить
1 000 000 - 1 млн
1 000 000 000 - 1 млрд
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15.06.2022 21:56 Ответить
Все одно доведеться скорочувати держапарат бо економіка скоротилася на половину,платники податків які ще щось платять вже не покривають поточні витрати,якби не прямі вливання з Заходу то було б самі знаєте що..
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15.06.2022 21:34 Ответить
Що значить людина не в курсі соціально захищених статтей бюджету (( те що немає в бюджет надходжень - армію дармоїдів не хвилює -їхня зарплата буде нарахована і виплачена їм за любих умов , навіть якщо крім західної допомоги у бюджеті нічого не буде - саме цю допомогу чиновники і проїдять на цілком законних підставах )) це Україна (( не США де раптом що усі у безоплатну відпустку ідуть ))
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15.06.2022 22:10 Ответить
Красиві графіки і красиві цифри - лохам зайдьот. Я ось тільки не розумію, якщо мова йде про скорочення видатків на чиновників, то чому не скорочується апарат ОП? Бо ще три роки тому бюджет офіса був 1 млрд, то сьогодні це колосальні 2 млрд!
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15.06.2022 21:35 Ответить
Тому що у яжневтіка залізні яйця для обслуговування яких підходять лише залізні вагіни , щоб вони такими стали потрібно їх обвішати золотом яке нині дуже піднялося в ціні , зрозуміло куди 2 млрд ?
P.S. Хочу нагадати що три роки тому ОП взагалі не було і якось обходилися , мало того що обходилися так і грошей на порядок менше ішло
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15.06.2022 22:14 Ответить
Как-то не пропорционально, чиновников сократили в 4, а бюджет только в 2...
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15.06.2022 21:37 Ответить
ОБІСРАЦЦЯ !!!!
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15.06.2022 21:37 Ответить
І вілправити ОПу в ...опу
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15.06.2022 21:37 Ответить
Деморалізація держапарату - це відверта диверсія, ІПСО проти України. Ініціаторів "скорочення" слід рядовими відправити на "нуль".
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15.06.2022 21:43 Ответить
4 місяці держслужбовці - велика кількість (до 90% штату) на простої, у відпустках (5-6 видів відпусток, у т.ч. за свій рахунок ті хто за кордоном).

Усі мамочки з дітьми повиїзджали. Зараз повернулися і пішли у пільгові і щорічні відпустки.
Літо ! Народ ... літо ... треба відпочивати ... блін ...

Премій ніяких немає, звичайно.

Патріоти, які мають можливість, ЗП частково переросподіляють на різні допомоги співробітникам, ЗСУ, відновлення, іншу благодійність.
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15.06.2022 22:04 Ответить
Бачив я той "простій" (( робити дійсно нічого не роблять , але ЗП отримують справно , з лютим включно !
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15.06.2022 22:16 Ответить
Готують грунт для перемоги kiberdjura.blogspot.com/2020/11/blog-post_6.html
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15.06.2022 21:44 Ответить
Тіка одразу штат мамкіних програмістів виросте в шість разів. Ага. Зельоное інакше не вміє. Бо у всіх мами ******* швидкисть. Як мама Дубінеску...
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15.06.2022 22:30 Ответить
А ще більше мами ********** коштовну нерухомість, як мама депутата Клочко.
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15.06.2022 23:29 Ответить
І тут постає питання: хто скоріше зруйнує державу пуйло ракетами чи членограй прямим знищенням (скороченням)?

Адже судячи по інфографіці найбільшому скороченню підлягають чинуші районного рівня, за ними обласного, тобто ті які ближче всього до людей.
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15.06.2022 22:39 Ответить
Для початку дуже добре. Сподіваюсь що на цьому не зупиняться - кількість номенклатурних паразитів (237 700) вже перевищила всі можливі нормативи.
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15.06.2022 22:54 Ответить
Ну шо, порадуйтеся реформі, доки вона є на папері.
Медична реформа вас порадувала?
А ця буде набагато веселіша.

ВСІ ОРГАНИ ДЕРЖАПАРАТУ СКОРОТИТИ ВТРИЧІ.

митниця
податкові
видача документів про народження, про смерть, про спадщину
паспортів.
оформлення пенсій.
оформлення соціальних виплат та гарантій
ще стопіццот документів, які необхідно за життя людини.

та в нас тільки нв те щоб обліковувати потерпілих від війни треба створювати окремий орган держвлади

бо всім потерпілим влада обіцяла відшкодувань.

вітаю, шановні.
все для людини.
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15.06.2022 23:05 Ответить
Весь ОП прекрасно замнюеняется календарем, вордом и экселем
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16.06.2022 01:20 Ответить
"людині потрібне обслуговування чиновника. Тому різке скорочення матиме наслідком територіальне віддалення послуг, зменшення годин прийому, збільшення черг та часу на вирішення справ, корупційні ризики" - це маразм замінюється онлайн чиновником. Можна зробити такий собі колцентр що працює 24/7 куди будь-хто з дії може зателефонувати. А біля мерій чи в інших місцях, банально біля банкоматів зробити термінали з камерою і екраном з якого можна зв'язатись із менеджером. І все ніяких вихідних.

Максимальна економія. А там пару років чи навіть десяток і замість операторів буде відповідати ші що здешевить все ще більше та зробить все ще ефективніше бо люди помиляються і туплять.
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16.06.2022 03:05 Ответить
Их целыми конторами можно сокращать,держпраця,захправспож,всякие проверяльщики малого бизнеса в податковой,интересно,как там мовные инспектора уже на фронте или в своих кондиционированных офисах и на жирной зарплате?
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16.06.2022 07:09 Ответить
Можно и министерства посокращать или пообъеденять..,Многовато их в последнее время расплодилось
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16.06.2022 09:58 Ответить
 
 