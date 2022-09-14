Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль

Цього року в Україні планується скоротити 30% всього штату чиновників - не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві 14 вересня.

"Упродовж останнього часу, приблизно два місяці, ми працюємо над функціональним обстеженням вертикалі кожного міністерства... Це функціональне обстеження полягає в тому, що ми дивимося на функції держави, які виконує те чи інше міністерство як галузева структура, що виконує певні функції держави. Таких функцій є доволі багато, у різних міністерства вони коливаються від декількох десятків до декількох тисяч. Серед цих функцій є такі, що застаріли, і вже ніколи не будуть державою виконуватися в тому обсязі чи напрямах, в яких виконувалися раніше", - пояснив Шмигаль.

За його словами, це пов'язано з різними причинами, зокрема з війною та цифровізацією послуг.

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"На базі цих функціональних обстежень, які ми робимо також із залученням аудиторів, професійних команд, ми будемо приймати рішення про умови тих або інших функцій, передачу їх на нижчий рівень, в агентства або на місцевий рівень. Це дозволяє нам вже сьогодні говорити про можливість 30% скорочення загалом всього штату чиновників по державі. Не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади тощо по багатьом напрямках", - розповів очільник уряду.

Він також повідомив, що станом на сьогодні таким чином цього року вже скорочено близько 8 тис. чиновників.

"Попереду у нас ще декілька десятків тисяч скорочень вакансій та чиновників", - додав він.

За інформацією Шмигаля, у проєкті держбюджету-2023, який Кабмін підтримав 13 вересня, головною статтею економії є зменшення видатків на органи державної влади. Так, за винятком силових структур, видатки на органи державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком.

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