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Новини
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Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль

чиновник,чиновники

Цього року в Україні планується скоротити 30% всього штату чиновників - не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН,  про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві 14 вересня.

"Упродовж останнього часу, приблизно два місяці, ми працюємо над функціональним обстеженням вертикалі кожного міністерства... Це функціональне обстеження полягає в тому, що ми дивимося на функції держави, які виконує те чи інше міністерство як галузева структура, що виконує певні функції держави. Таких функцій є доволі багато, у різних міністерства вони коливаються від декількох десятків до декількох тисяч. Серед цих функцій є такі, що застаріли, і вже ніколи не будуть державою виконуватися в тому обсязі чи напрямах, в яких виконувалися раніше", - пояснив Шмигаль.

За його словами, це пов'язано з різними причинами, зокрема з війною та цифровізацією послуг.

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"На базі цих функціональних обстежень, які ми робимо також із залученням аудиторів, професійних команд, ми будемо приймати рішення про умови тих або інших функцій, передачу їх на нижчий рівень, в агентства або на місцевий рівень. Це дозволяє нам вже сьогодні говорити про можливість 30% скорочення загалом всього штату чиновників по державі. Не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади тощо по багатьом напрямках", - розповів очільник уряду.

Він також повідомив, що станом на сьогодні таким чином цього року вже скорочено близько 8 тис. чиновників.

"Попереду у нас ще декілька десятків тисяч скорочень вакансій та чиновників", - додав він.

За інформацією Шмигаля, у проєкті держбюджету-2023, який Кабмін підтримав 13 вересня, головною статтею економії є зменшення видатків на органи державної влади. Так, за винятком силових структур, видатки на органи державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком.

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Автор: 

скорочення (207) чиновник (802) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+19
А нам какое дело до семей чиновников? Им на нас плЮвать с высокой горы. Так почему меня должно волновать их рабочее место или отсутствие такового?
Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
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14.09.2022 17:48
+15
І на скільки зросте їх кількість при такому скороченні?
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14.09.2022 17:44
+14
Правильно треба скорочувати держслужбовців- а не розмножувати дармоїдів
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14.09.2022 17:41
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Правильно треба скорочувати держслужбовців- а не розмножувати дармоїдів
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14.09.2022 17:41 Відповісти
А їх сім'ї ти годувати будеш?
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14.09.2022 17:44 Відповісти
И что они будут потом делать???
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14.09.2022 17:45 Відповісти
А нам какое дело до семей чиновников? Им на нас плЮвать с высокой горы. Так почему меня должно волновать их рабочее место или отсутствие такового?
Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
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14.09.2022 17:48 Відповісти
так не високопосадовців же скоротять..ті як раз залишаться
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14.09.2022 17:52 Відповісти
цирк ... вони стільки і отримують

Крім того, щоб Ви знали, переважна кількість з них, це жінки.

Ті про кого Ви пишете (з високою ЗП) є, але їх відносно небагато - це керівники різних рівнів і підрозділів.
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14.09.2022 18:41 Відповісти
То Вы просто не видели ведомости))
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14.09.2022 20:34 Відповісти
регулярно ...
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Ты може попутал держслужбовців с чиновниками? Чиновники у тебя получают 7-10 грн? И они в основном у тебя жінки? Ты може уху ел сегодня?
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15.09.2022 02:01 Відповісти
Чиновник, чиновниця - державний службовець, особа, яка наймається якоюсь конкретною державою на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений термін, для виконання постійних обов'язків у сфері управління і отримує за це від держави постійну посаду, чин або звання та відповідну платню.

Згідно зі словником В. Малиновського: чиновник - це особа, яка перебуває в державно-службових відносинах на засадах присяги з юридичною особою публічного управління і здійснює за дорученням останньої управлінської функції відповідно до наданої компетенції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-2 [2]

Винятком є такі державні службов(и)ці, як судді та військові, які не вважаються чиновниками.

Дуже часто відбувається плутанина у поняттях.
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15.09.2022 21:59 Відповісти
Єрмака скоротять, чи і далі шкодити буде?
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14.09.2022 20:12 Відповісти
Да дерьмак там при зеле, и царь и пан, он на всё и на всех, плюёт с высокой колокольни.
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14.09.2022 22:47 Відповісти
В тому й річ, що тих, хто на "кожаних стульях" не скоротять. Це стосуватиметься решти, саме тих хто працює по 14 годин на добу, без вихідних і свят, і тягне на собі весь тягар відповідальності, І далеко не всі з них отримують навіть 7 і 10 тисяч, якщо ви не в курсі.
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14.09.2022 20:28 Відповісти
Те, о ком Вы говорите, НЕ получают 10 и тем более 7 тысяч, и они как раз и называются чиновниками. Это еще смотря в каком регионе управа или другой чиновничий клондайк. В разных городах разные зарплаты у всех и у чиновников тоже) Ресурсы, географическое местоположение и наличие предприятий...
А что касается кожаных кресел... так это тоже зависит от самого большого начальника. Если он не жлоб для "своих", то там и кресла и зарплаты ого-го. Потому что абы кого в аппарат не принимают, а исключительно тех, кто или даст взятку, или является родственником или приближенным к телу)) Есть и несколько иные возможности попасть туда, где можно бабло получать за просто так. Разве нет?)
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14.09.2022 20:41 Відповісти
Я смотрю Вы в курсе кого и куда за взятку принимали. Сами давали когда устаивались? Мне для себя. Интересно просто. Скажите где конкретно берут на огромные зарплаты, где можно сидя в кожаном кресле плевать и ничего не делать. Я хочу туда устроить человека. Напишите пожалуйста конкретно должность, орган власти, отдел, кому и сколько надо занести. Или давайте встретимся и, например, на неделе сходим вместе с Вами. Ок?
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14.09.2022 21:15 Відповісти
Просто сиди на бутылке молча устраиватель человеков
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15.09.2022 02:03 Відповісти
Хоспаді ... ще раз, чиновники різні, різних рівнів, компетенцій і посад, у різних системах. (держслужбовці).

ЗП, відподно, різні, при чому кардинально.
Так, головбух у міністерстві отримує ... хех ... А на обласних і районних рівнях - 7-8-10-15-20. Але чисельно їх більше.
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14.09.2022 21:16 Відповісти
Хіба нема де більше працювати окрім державної служби?
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14.09.2022 18:03 Відповісти
Ну напевно спеціалісти з державного управління не зможуть танцювати балет, або шити труси. Як слюсар або зварювальник або навіть перукар то теж буде малоефективний працівник. А що ви запропонуєте? В Польщу на полуницю?
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14.09.2022 20:32 Відповісти
Шити труси зможуть.
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14.09.2022 21:45 Відповісти
Пропоную им повеситься, если не смогут шить трусы
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15.09.2022 02:04 Відповісти
На перукаря або навіть і слюсаря у професійно-технічному училищі колись вчили один рік. Нехай переквалфіковуються...
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15.09.2022 09:23 Відповісти
Я їх сім'ї різати буду, на стрічки - за багаторічне паразитування та разграбовування України!

Так зрозуміло?
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15.09.2022 01:59 Відповісти
У нас что теперь появится свободное от блуждания по кабинетам время?
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Діджиталізація ... Шо такоє ... Встигайте за часом!
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14.09.2022 18:42 Відповісти
І на скільки зросте їх кількість при такому скороченні?
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Щорічна практика. З початку скорочують, як правило вакантні посади, а потім знов збільшують штатну чисельність. Оці 30 відсотків на скорочення вже і закладають у новому штатному розкладі. В "сухом остатке" маємо збільшення, а не скорочення
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14.09.2022 18:01 Відповісти
плюс через деякий час величезні виплати за незаконне звільнення
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14.09.2022 18:03 Відповісти
На 50%😏
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14.09.2022 20:38 Відповісти
До цього кожне скорочення збільшувало армію бюрократів.
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Єрмака хоча б залишуть?
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14.09.2022 17:44 Відповісти
пока на испытательном сроке будет.
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14.09.2022 17:47 Відповісти
У фсб 😀
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14.09.2022 19:08 Відповісти
Воно не держслужбовець. Тому так, залишать.
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14.09.2022 21:27 Відповісти
Шутки шутками, а дерьмак держится зубами и руками за своё кресло, клоун капитально его пригрел возле себя. Они с зелей, ну прям, как два голубка, неотделимы друг от дружки, и здесь есть какой-то секрет.
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14.09.2022 23:11 Відповісти
Абсолютно вірне рішення. До речі дія якраз і відганяє від кормушки більшість маленьких "ділків"
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14.09.2022 17:45 Відповісти
У тебя такое примитивное представления о гос структурах! Наверное ты даун!
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14.09.2022 17:46 Відповісти
Тільки звільнення "За згодою сторін", а не офіційне скорочення та три місяці виплат. Адже усіх інших громадян скорочують зараз саме так.
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14.09.2022 17:46 Відповісти
може місяць, потім на біржу праці
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Тільки б їх скоротили по закінченню терміну дії трудового договору, а не по скороченню. Бо будуть отримувати за три місяці зарплату, а це для бюджету країни боляче
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14.09.2022 19:32 Відповісти
НЕ ВІРЮ.
Як що і будуть скорочувати, то НЕ за фаховими ознаками або необхідністю,
а за старанністю вилизування заду Зе та Слуг.
Віри до цієї влади давно НИЖЕ НУЛЯ!
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14.09.2022 17:47 Відповісти
та вы шо... на фронт пошлют? или так... где-то пристроят в другие теплые места...
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14.09.2022 17:48 Відповісти
нэ.... гуман1тарку нема кому розпод1ляти....., людей не вистачаэ......
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14.09.2022 17:50 Відповісти
заметьте! не собирать-паковать-грузить... а именно - распределять!!! ))
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14.09.2022 17:55 Відповісти
не, ну так, блт, кроме как "отнимать" и "делить" других математических операций они в школе не учили!
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Звичайно влаштують в теплі місця - організують мережу борделів, судячи з принципом підбору на посади теперешньою владою.
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14.09.2022 17:56 Відповісти
Своїм найвищим досягнення за всі роки правління Маргарет Тетчер вважала скорочення апарату чиновників з 780 000 до 600 000. У нас їх, ****, мільйони. Мільйони паразитів, ледарів і корумпованих тупих покидьків які чесною працею не здатні заробити собі на життя. Є так званий "закон ефективнссті управління" - всі кількість управлінців всіх ланок не повинна первищувати 1% від кількості населення. У нас зараз в країїні близько 30 мільйонів. Звідси всі держслуби мають бути скорочені до 300 000 осіб включаючи секретуток, референтів і водіїв. В минуому році видатки з бюджету на утримання держапарату зросли з 45% (при Гройсмані) до 61% при шміглі-зеблі...
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14.09.2022 17:49 Відповісти
Тетчер і поліцію скоротила, армію ? Ви точно знаєте хто і як скорочувався ??
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14.09.2022 19:06 Відповісти
Це якось стосується збільшення фінансування ОПи попри воєнний стан? Бо якось не вкладається в математику "зменшення чиновників" та ріст видатків на ОПУ...

Яка тенденція? Зменшення чиновників, що опікуються соціальними потребами населення та підвищення зарплатні "верховному завхозу" та всім його радникам? Чи виділення коштів, що вивільнилися, вашій Мері Поппінс для "реінтегрування окупованих територій" (до якого, як виявилося, вони готові не були)?

До речі! Вчителі та лікарі в державних закладах освіти чи медицини (відповідно) є державними службовцями - тобто чиновниками (тими, що мають чин). За їхній рахунок буде скорочення?

А що там з гаражем ВРУ, КМУ, ОПУ, ГПУ, ДБР, СБУ, які обслуговують дупи "бідних" високопосадовців? Скільки там скоротять?
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14.09.2022 17:51 Відповісти
не забувайте про дивізію референтів, консультантів і радників..їх у кожного нардета по 10-15 особ..їх скоротити саме те
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14.09.2022 17:56 Відповісти
Вони поза штатом. Тому не підпадають під скорочення. А офіс президента взагалі незрозуміле утворення. Приватна контора практично. ТОВ "Єрмак".
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14.09.2022 21:30 Відповісти
А навіщо вони, коли всім керує ЗЄрмак з ОП?

Сам Шмигаль - лялька ЗЄрмака, а не прем`єрміністр.
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14.09.2022 17:51 Відповісти
Щмигаль якщо я не помиляюсь людина Ахметова))) але різниці не має
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14.09.2022 19:09 Відповісти
волонтеры, а не МО закупают грузовики для армии. а это мобильность в начтуплении и логистика. ДБР их за это преследует. нафеньхуа нам вообще содержать эту свору оборзевших - загадка.
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14.09.2022 17:52 Відповісти
Треба звільнити Гетьманцева , Мустафу Найема, Ткаченко - від них толку як з козла молока
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14.09.2022 17:54 Відповісти
це ви так думаєте, а для Зе і єрмака вони надто цінні кадри, які роблять справи
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14.09.2022 17:58 Відповісти
Есть еще один мерзкий паразит - некий серлещ. Эта мразь почему-то всегда всплывает в наблюдательных советах, правлениях и других кормушках, где можно жить безбедно, ничего не делать и ни за что не отвечать.
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14.09.2022 19:42 Відповісти
крадіїв точно не скоротять
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14.09.2022 17:56 Відповісти
приберуть в єрмака
29 з 30 совьєтніков
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14.09.2022 18:02 Відповісти
Як завжди скоротять 30% працівників найнижчого рівня, які безпосередньо роблять роботу, а в міністерствах, департаментах та обласних органах навпаки збільшать кількість посад для свої діток та знайомих. Колись довелося попрацювати в райдержадміністрації і більше половини робочого часу займала підготовка та відправлення різноманітних та переважно безглуздих інформацій,звітів, аналізів , які нам спускали зверху численні вище стоячі органи та інспекції.
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14.09.2022 18:09 Відповісти
і так кожен кабмін, який приходить до влади, декларує скорочення, результат відомий - за рашенським карабльом ніхто іти не хоче
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14.09.2022 18:23 Відповісти
почніть з дЄрьмака!
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14.09.2022 18:10 Відповісти
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14.09.2022 18:37 Відповісти
Ну буде як завжди. Тих хто роботу робить, повиганяють. Сук, що чиновницькі сраки в службових лендкрузерах і мерсах катають від дома до коханки, від коханки до ресторану, від ресторану до другої коханки, і так далі, от такий робочий день за 80+ тисяч в місяць - звичайно ж не скоротять.

Був такий цар Мідас, міфічний персонаж, який перетворював в золото все, до чого торкався. А у нас, нажаль, дєрьмас...
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14.09.2022 18:41 Відповісти
Лед тронулся,там целыми министерствами нужно сокращать,например минкульт раздававший путинским певунам звания нарартистов,держпаця,захправспож,всякие мовные инспектора,проверяльщиков малого бизнеса там не одна дивизия на брони и бешенных зарплатах с премиями,всех на биржу.
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14.09.2022 18:58 Відповісти
І скільки ж у тому Мінкульті працівників ? Ого !!! Аж ... 180 ... Дві роти ! На фронт !!

Самім не смішно ??
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14.09.2022 19:09 Відповісти
Ну так для "руськощелепних" мінкульт та мовні інспектори - найбільші вороги-чиновники, які притісняють їх "ісконне право гаваріть на язікє".
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14.09.2022 19:15 Відповісти
Каждый бюджетосос-бездельник должен быть снят с довольствия и уволен,180 бездельников это не мало,назовите еще сумму содержания этих гиен,подсчитайте сколько можно содержать военнослужащих на эту сумму и спросите тех кто на фронте,кто нужнее стране - 180 бездельников министерства или тысяча военнослужащих.
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14.09.2022 19:51 Відповісти
У країні введена карткова система ? Лютують цинга і голод ? Немає туалетного паперу і не вистачає ліків
Ми вибрали вже увесь мобрезерв ? Призиваємо підлітків і пенсів ??
Робочий день подовжений до 12 годин ??
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Нет причин кормить бесполезных стране и обществу существ за счет налогоплательщиков,карточек и прочего нет только потому, что поступает финпомощ из США и Европы,они и потребовали избавится от балласта,правильно сделали.
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Собираются сократить 30 процентов. Ключевое слово "собираются". Надо не сокращать 30-ть процентов, а оставлять 30 % !
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14.09.2022 19:44 Відповісти
Это надо было сделать еще в марте и переводить страну на военные рельсы!
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14.09.2022 19:47 Відповісти
І що? Може вони підуть на фронт?
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14.09.2022 20:06 Відповісти
Как там у Станиславского: Не верю!
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14.09.2022 20:11 Відповісти
Чистої води популізм. Виженуть тих що робили і приносили користь суспільству, а трутнів залишать. Не вірите, тоді дізнайтеся чи попадають під скорочення всякі лєщєнки-наєми з їхніми зарплатами у 300 тис.
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14.09.2022 20:21 Відповісти
Чиновників взявся скорочувати ще сифілітик Ульянов по клічке Лєнін. Внаслідок чого кількість чиновників у совєцькому союзі зросла в кілька разів.
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14.09.2022 20:22 Відповісти
Есть такая народная примета, при каждом сокращении чиновников их число растёт ))))
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14.09.2022 20:37 Відповісти
Ще раз перечитайте заяву Шмигаля.
Скільки було чиновників 24.02.2022 ? Скільки буде чиновників 24.02.2023 ? Так отож.
Второє. А як там справи з чиновниками в місцевій владі ? Скоко їх єсть ?
Шмигаль : "передачу їх (функцій) на нижчий рівень, ... на місцевий рівень. "
Отже в місцевій владі кількість чиновників збільшиться .... рівно на стільки , на скільки зменшиться на державному рівні ?
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14.09.2022 21:46 Відповісти
 
 