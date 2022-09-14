Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль
Цього року в Україні планується скоротити 30% всього штату чиновників - не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві 14 вересня.
"Упродовж останнього часу, приблизно два місяці, ми працюємо над функціональним обстеженням вертикалі кожного міністерства... Це функціональне обстеження полягає в тому, що ми дивимося на функції держави, які виконує те чи інше міністерство як галузева структура, що виконує певні функції держави. Таких функцій є доволі багато, у різних міністерства вони коливаються від декількох десятків до декількох тисяч. Серед цих функцій є такі, що застаріли, і вже ніколи не будуть державою виконуватися в тому обсязі чи напрямах, в яких виконувалися раніше", - пояснив Шмигаль.
За його словами, це пов'язано з різними причинами, зокрема з війною та цифровізацією послуг.
"На базі цих функціональних обстежень, які ми робимо також із залученням аудиторів, професійних команд, ми будемо приймати рішення про умови тих або інших функцій, передачу їх на нижчий рівень, в агентства або на місцевий рівень. Це дозволяє нам вже сьогодні говорити про можливість 30% скорочення загалом всього штату чиновників по державі. Не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади тощо по багатьом напрямках", - розповів очільник уряду.
Він також повідомив, що станом на сьогодні таким чином цього року вже скорочено близько 8 тис. чиновників.
"Попереду у нас ще декілька десятків тисяч скорочень вакансій та чиновників", - додав він.
За інформацією Шмигаля, у проєкті держбюджету-2023, який Кабмін підтримав 13 вересня, головною статтею економії є зменшення видатків на органи державної влади. Так, за винятком силових структур, видатки на органи державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком.
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Пусть идут работать на 7 тысяч. На 10 тысяч, как это предлагают нам, обычным людям) А не сидеть, зевая на кожаном стуле и получая огромные деньги за присутствие на рабочем месте.
Крім того, щоб Ви знали, переважна кількість з них, це жінки.
Ті про кого Ви пишете (з високою ЗП) є, але їх відносно небагато - це керівники різних рівнів і підрозділів.
Згідно зі словником В. Малиновського: чиновник - це особа, яка перебуває в державно-службових відносинах на засадах присяги з юридичною особою публічного управління і здійснює за дорученням останньої управлінської функції відповідно до наданої компетенції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-2 [2]
Винятком є такі державні службов(и)ці, як судді та військові, які не вважаються чиновниками.
Дуже часто відбувається плутанина у поняттях.
А что касается кожаных кресел... так это тоже зависит от самого большого начальника. Если он не жлоб для "своих", то там и кресла и зарплаты ого-го. Потому что абы кого в аппарат не принимают, а исключительно тех, кто или даст взятку, или является родственником или приближенным к телу)) Есть и несколько иные возможности попасть туда, где можно бабло получать за просто так. Разве нет?)
ЗП, відподно, різні, при чому кардинально.
Так, головбух у міністерстві отримує ... хех ... А на обласних і районних рівнях - 7-8-10-15-20. Але чисельно їх більше.
Так зрозуміло?
Як що і будуть скорочувати, то НЕ за фаховими ознаками або необхідністю,
а за старанністю вилизування заду Зе та Слуг.
Віри до цієї влади давно НИЖЕ НУЛЯ!
Яка тенденція? Зменшення чиновників, що опікуються соціальними потребами населення та підвищення зарплатні "верховному завхозу" та всім його радникам? Чи виділення коштів, що вивільнилися, вашій Мері Поппінс для "реінтегрування окупованих територій" (до якого, як виявилося, вони готові не були)?
До речі! Вчителі та лікарі в державних закладах освіти чи медицини (відповідно) є державними службовцями - тобто чиновниками (тими, що мають чин). За їхній рахунок буде скорочення?
А що там з гаражем ВРУ, КМУ, ОПУ, ГПУ, ДБР, СБУ, які обслуговують дупи "бідних" високопосадовців? Скільки там скоротять?
Сам Шмигаль - лялька ЗЄрмака, а не прем`єрміністр.
29 з 30 совьєтніков
Був такий цар Мідас, міфічний персонаж, який перетворював в золото все, до чого торкався. А у нас, нажаль, дєрьмас...
Самім не смішно ??
Ми вибрали вже увесь мобрезерв ? Призиваємо підлітків і пенсів ??
Робочий день подовжений до 12 годин ??
Скільки було чиновників 24.02.2022 ? Скільки буде чиновників 24.02.2023 ? Так отож.
Второє. А як там справи з чиновниками в місцевій владі ? Скоко їх єсть ?
Шмигаль : "передачу їх (функцій) на нижчий рівень, ... на місцевий рівень. "
Отже в місцевій владі кількість чиновників збільшиться .... рівно на стільки , на скільки зменшиться на державному рівні ?