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Профсоюз журналистов и работников СМИ ликвидирован в России

змі

Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры по ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос.

Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ – максимальный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

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Автор: 

ликвидация (3477) профсоюз (238) россия (95365) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+10
А в нас? Єдиний канал єдиний новин Бені-Зеля-Медведчук, то це не знищення? Тоді йой!
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14.09.2022 18:22
+8


с рф-ией давно все понятно. но ze-кагал-95 насаждает росциянские порядки в Украине.
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14.09.2022 18:30
+5
Щось подібне ще й досі існувало на кацапії?
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14.09.2022 18:31
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А в нас? Єдиний канал єдиний новин Бені-Зеля-Медведчук, то це не знищення? Тоді йой!
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14.09.2022 18:22 Ответить
Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа, який Верховна Рада наприкінці серпня ухвалила в першому читанні. Джерело:
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14.09.2022 19:42 Ответить
Тепер і них кожний пропагандон "сам за сєбя". Індивідуалізм в "одіночкє" - ето прєкрасно...
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14.09.2022 18:26 Ответить


с рф-ией давно все понятно. но ze-кагал-95 насаждает росциянские порядки в Украине.
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14.09.2022 18:30 Ответить
До 1991 р ми це вже проходили. Тоді це називалося ідеологічний відділ ЦК КПСС
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14.09.2022 22:20 Ответить
Щось подібне ще й досі існувало на кацапії?
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14.09.2022 18:31 Ответить
У нас також є. Але навіть не писнули, коли заборонили для трансляції телеканали. А кацапи зробили все правильно: на біса така "профспілка"?
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14.09.2022 18:44 Ответить
а як же радянський союз і всі пролетарії єднайтеся?
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14.09.2022 18:42 Ответить
Скоро и в Украине
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14.09.2022 18:43 Ответить
А хіба ця профспілка de facto вже не мертва? Щось не чути її голосу на захист заборонених каналів.
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14.09.2022 18:45 Ответить
Так, здаєтся мертва. Деякі міжнародні ще спробують щось:
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14.09.2022 18:50 Ответить
У нас зараз заборонено деякі телеканали. Вже. Без жодних пояснень і судових ухвал.
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14.09.2022 18:53 Ответить
А які саме канали?
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14.09.2022 22:21 Ответить
Наприклад, 5-ий, Еспресо та Прямий було вилучено з сітки цифрового мовлення. Без жодних пояснень і судових ухвал.
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14.09.2022 22:34 Ответить
А нехай вони там зжеруть один-одного!
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14.09.2022 18:45 Ответить
Напоминаю всех российским либералам: у вас ровно один шанс доказать, что вы хороший русский и что вы можете быть в хорошей России. Этот шанс называется приехать в Украину и воевать против армии Путина (как вы ее должны называть) и убивать их. Или стирать одежду или готовить. Или хотя бы крутить патроны для ТРО или разбирать завалы. Работы с риском более чем хватает. Поработайте полгода и уже проверенный хороший русский либерал, вас будут слушать и уважать. Хватит заниматься журнализдикой и нести бред на ютьюбе. Есть, конечно, и другая работа, а именно прямой захват государственной власти путем вооруженного восстания и массового террора, но это явно не для вас такие сложные вещи.
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14.09.2022 18:59 Ответить
Краще б поширювали фото з ПНХ на якому його пердолять в дупу китайці
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14.09.2022 22:22 Ответить
Як можна ліквідувати те чого нема.
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14.09.2022 19:08 Ответить
ЄрмакОПУ ВІДСТАЄШ ВІД ХЙЛА !
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14.09.2022 19:40 Ответить
А зато у нас, комітет по свободі слова у ВР очолює шуфрич! Недалеко від них від'їхали
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14.09.2022 20:01 Ответить
Теперь на марше будет кавер версия- так за воров, за тупина за зону мы грянем громкое ура!

остальных нету или не нужны...
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14.09.2022 22:31 Ответить
Вегной догогой идёте, товарищи!
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14.09.2022 22:36 Ответить
Кстати 14 сентября 1812 года император Наполеон захватил Москву...👍и почему то не сжег ее...,вместо него єто сделал граф Ростопчин... сжег вместе с 35 000 раненых вояков Мацковии...славные были времена...
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14.09.2022 22:38 Ответить
 
 