Профсоюз журналистов и работников СМИ ликвидирован в России

Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры по ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос.



Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ – максимальный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

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