Профспілку журналістів і працівників ЗМІ ліквідовано у Росії

Московський міський суд у середу задовольнив клопотання міської прокуратури щодо ліквідації міжрегіональної громадської організації "Профспілка журналістів та працівників ЗМІ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Представник прокуратури заявила, що під час перевірки було виявлено грубі непереборні порушення, допущені організацією, зокрема, невідповідність структури організації передбаченим законом вимогам. Згідно з відомчою перевіркою, з січня 2019 року члени профспілки не вносили внески, за два роки на рахунок організації надійшов лише один членський внесок.

Крім того, за словами прокурора, члени профспілки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованих акціях, таких як підтримка засудженого за держзраду журналіста Івана Сафронова, збирання коштів на підтримку ЗМІ, визнаних у РФ іногентами, систематичне поширення публікацій з неправомірною інформацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У рамках допомоги українській культурі Німеччина підтримуватиме опозиційні російські ЗМІ, - Ткаченко

Раніше Таганський суд Москви оштрафував профспілку на 500 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ – максимальний штраф за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП РФ.