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Профспілку журналістів і працівників ЗМІ ліквідовано у Росії

змі

Московський міський суд у середу задовольнив клопотання міської прокуратури щодо ліквідації міжрегіональної громадської організації "Профспілка журналістів та працівників ЗМІ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Представник прокуратури заявила, що під час перевірки було виявлено грубі непереборні порушення, допущені організацією, зокрема, невідповідність структури організації передбаченим законом вимогам. Згідно з відомчою перевіркою, з січня 2019 року члени профспілки не вносили внески, за два роки на рахунок організації надійшов лише один членський внесок.

Крім того, за словами прокурора, члени профспілки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованих акціях, таких як підтримка засудженого за держзраду журналіста Івана Сафронова, збирання коштів на підтримку ЗМІ, визнаних у РФ іногентами, систематичне поширення публікацій з неправомірною інформацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У рамках допомоги українській культурі Німеччина підтримуватиме опозиційні російські ЗМІ, - Ткаченко

Раніше Таганський суд Москви оштрафував профспілку на 500 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ – максимальний штраф за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП РФ.

Автор: 

ліквідація (3859) профспілка (85) росія (64926) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+10
А в нас? Єдиний канал єдиний новин Бені-Зеля-Медведчук, то це не знищення? Тоді йой!
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14.09.2022 18:22
+8


с рф-ией давно все понятно. но ze-кагал-95 насаждает росциянские порядки в Украине.
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14.09.2022 18:30
+5
Щось подібне ще й досі існувало на кацапії?
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14.09.2022 18:31
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А в нас? Єдиний канал єдиний новин Бені-Зеля-Медведчук, то це не знищення? Тоді йой!
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14.09.2022 18:22 Відповісти
Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа, який Верховна Рада наприкінці серпня ухвалила в першому читанні. Джерело:
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14.09.2022 19:42 Відповісти
Тепер і них кожний пропагандон "сам за сєбя". Індивідуалізм в "одіночкє" - ето прєкрасно...
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14.09.2022 18:26 Відповісти


с рф-ией давно все понятно. но ze-кагал-95 насаждает росциянские порядки в Украине.
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14.09.2022 18:30 Відповісти
До 1991 р ми це вже проходили. Тоді це називалося ідеологічний відділ ЦК КПСС
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14.09.2022 22:20 Відповісти
Щось подібне ще й досі існувало на кацапії?
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14.09.2022 18:31 Відповісти
У нас також є. Але навіть не писнули, коли заборонили для трансляції телеканали. А кацапи зробили все правильно: на біса така "профспілка"?
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14.09.2022 18:44 Відповісти
а як же радянський союз і всі пролетарії єднайтеся?
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14.09.2022 18:42 Відповісти
Скоро и в Украине
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14.09.2022 18:43 Відповісти
А хіба ця профспілка de facto вже не мертва? Щось не чути її голосу на захист заборонених каналів.
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14.09.2022 18:45 Відповісти
Так, здаєтся мертва. Деякі міжнародні ще спробують щось:
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14.09.2022 18:50 Відповісти
У нас зараз заборонено деякі телеканали. Вже. Без жодних пояснень і судових ухвал.
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14.09.2022 18:53 Відповісти
А які саме канали?
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14.09.2022 22:21 Відповісти
Наприклад, 5-ий, Еспресо та Прямий було вилучено з сітки цифрового мовлення. Без жодних пояснень і судових ухвал.
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14.09.2022 22:34 Відповісти
А нехай вони там зжеруть один-одного!
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14.09.2022 18:45 Відповісти
Напоминаю всех российским либералам: у вас ровно один шанс доказать, что вы хороший русский и что вы можете быть в хорошей России. Этот шанс называется приехать в Украину и воевать против армии Путина (как вы ее должны называть) и убивать их. Или стирать одежду или готовить. Или хотя бы крутить патроны для ТРО или разбирать завалы. Работы с риском более чем хватает. Поработайте полгода и уже проверенный хороший русский либерал, вас будут слушать и уважать. Хватит заниматься журнализдикой и нести бред на ютьюбе. Есть, конечно, и другая работа, а именно прямой захват государственной власти путем вооруженного восстания и массового террора, но это явно не для вас такие сложные вещи.
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14.09.2022 18:59 Відповісти
Краще б поширювали фото з ПНХ на якому його пердолять в дупу китайці
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14.09.2022 22:22 Відповісти
Як можна ліквідувати те чого нема.
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14.09.2022 19:08 Відповісти
ЄрмакОПУ ВІДСТАЄШ ВІД ХЙЛА !
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14.09.2022 19:40 Відповісти
А зато у нас, комітет по свободі слова у ВР очолює шуфрич! Недалеко від них від'їхали
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14.09.2022 20:01 Відповісти
Теперь на марше будет кавер версия- так за воров, за тупина за зону мы грянем громкое ура!

остальных нету или не нужны...
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14.09.2022 22:31 Відповісти
Вегной догогой идёте, товарищи!
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14.09.2022 22:36 Відповісти
Кстати 14 сентября 1812 года император Наполеон захватил Москву...👍и почему то не сжег ее...,вместо него єто сделал граф Ростопчин... сжег вместе с 35 000 раненых вояков Мацковии...славные были времена...
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14.09.2022 22:38 Відповісти
 
 