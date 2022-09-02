У рамках допомоги українській культурі Німеччина підтримуватиме опозиційні російські ЗМІ, - Ткаченко
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Гроші, які Німеччина виділила на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Йдеться про оголошену раніше Німеччиною допомогу українській культурі у 20 млн євро.
"У Німеччині я дізнався, що кошти, які заплановані для медіа у певній пропорції, підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині, а також на підтримку опозиційної російської преси", — розповів Ткаченко.
Він додав, що незрозуміло, яким чином російські опозиційні ЗМІ мають відношення до підтримки українських медіа.
"Була жвава дискусія з колегами з німецького відомства, тим не менше, ми вдячні колегам за те, що вони підтримують українських митців", — сказав Ткаченко.
За словами Ткаченка, під час свого першого під час війни закордонного візиту він обговорив з німецькими посадовцями питання допомоги українській культурі в трьох секторах.
По-перше, йшлося про підтримку української культурної спадщини, музеїв і театрів напередодні зими, ремонт приміщень, особливо в Харкові, підтримку опалювального сезону.
Друге питання — це підтримка артистів і митців в Україні, з яких 80 відсотків зараз перебувають в Україні. Говорили про поновлення фінансування Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Також обговорили спільні заходи з німецькими і французькими колегами у вигляді концертів типу колаборації.
Третє питання — це підтримка українських медіа.
Загальна сума термінових потреб українського культурного сектору становить 250 мільйонів євро, зазначив міністр.
За його словами, українська делегація отримала запевнення від німецької сторони, що Німеччина як головуюча в G-7 буде скликати зібрання щодо цього, де запропонується так званий "інформаційний рамштайн".
Ткаченко також розповів, що ЮНЕСКО також обіцяє розширити свою роботу в Україні. Зокрема, йдеться про внесення центру Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
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Вони там в Германії повністю вже деградували, що скоро будуть слину пускати і забувати алфавіт? Бо мене хвилює рівень iq цих європейців, точніше її динаміка з кожним поколінням.
Якім чином гроші продавшимся Єрмаку журнашлюшкам з мудафону, підтримають українські медіа?
І це не згадуючи про фрідом "мы вэщаем для всего мира, поэтому по русски"
Так само, як батьки алкоголіки не зможуть довести шкоду алкоголю(хіба що власним негативним досвідом), так і тут аналогічно
нема таких як і "хороших" кацапів.
Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.
Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.
В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.
Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.
Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.
Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО
Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики
https://youtu.be/5d1OsQH9wwU
28.08.2022 12:33
Підтримка ворожих змі в рамках допомоги українській культурі. Оксюморон!!!
Нема більше ніяких гарних росіян.
Після 22.02.2022 будь-яка підтримка росіян - співробітництво з ворогом. І саме цим займається ЗЄ-влада.
А НА РАНОК 5 тис прочан шагають по Западній Україні в Почаївську лавру
ШОБ ЦЕ ОРГАНИЗУВАТИ ПОТРІБЕН ЧАС - і СБУ ЗАКРИЛО ОЧІ ‼️‼️‼️
ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?
https://youtu.be/xQ8pTnkga8M
25.08.2022 02:23
В ТОЙ ЧАС, як АЗОВЦІВ ВБІВАЮТ ЗВІРЯЧЕ ‼️‼️‼️
Тому, що тепер ЗЄ розраховує на ватний електорат ОПЗЖ. Вони ж теперь друзі та союзники.
Саме тому для ватного електорату робляться всі ці проросійські справи. ЗЄ необхідно подобатися цим латентним кацапам бо у нього в активі залишилася тільки купка зовсім відбитих дебілів.
Таким чином ЗЄ повністю перетворюється на Януковича. Тепер в них і електорат той самий, і методи ті самі, і діячі ті самі.
ооооох і дебіли!!!!!!
опозиційної російської преси не існує в природі!
И на оправдание "бедного не в чём невиновного русского народа" и борьбу против усложнения виз.
Я понимаю, что у них хорошие намерения доносить информацию для российского общества, но вряд ли это будет "в коня корм".
Логика немцев проста и понятна - поддерживая оппозицию Путину они помогают Украине.