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У рамках допомоги українській культурі Німеччина підтримуватиме опозиційні російські ЗМІ, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ткаченко

Гроші, які Німеччина виділила на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Йдеться про оголошену раніше Німеччиною допомогу українській культурі у 20 млн євро.

"У Німеччині я дізнався, що кошти, які заплановані для медіа у певній пропорції, підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині, а також на підтримку опозиційної російської преси", — розповів Ткаченко.

Він додав, що незрозуміло, яким чином російські опозиційні ЗМІ мають відношення до підтримки українських медіа.

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"Була жвава дискусія з колегами з німецького відомства, тим не менше, ми вдячні колегам за те, що вони підтримують українських митців", — сказав Ткаченко.

За словами Ткаченка, під час свого першого під час війни закордонного візиту він обговорив з німецькими посадовцями питання допомоги українській культурі в трьох секторах.

По-перше, йшлося про підтримку української культурної спадщини, музеїв і театрів напередодні зими, ремонт приміщень, особливо в Харкові, підтримку опалювального сезону.

Друге питання — це підтримка артистів і митців в Україні, з яких 80 відсотків зараз перебувають в Україні. Говорили про поновлення фінансування Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Також обговорили спільні заходи з німецькими і французькими колегами у вигляді концертів типу колаборації.

Третє питання — це підтримка українських медіа.

Загальна сума термінових потреб українського культурного сектору становить 250 мільйонів євро, зазначив міністр.

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За його словами, українська делегація отримала запевнення від німецької сторони, що Німеччина як головуюча в G-7 буде скликати зібрання щодо цього, де запропонується так званий "інформаційний рамштайн".

Ткаченко також розповів, що ЮНЕСКО також обіцяє розширити свою роботу в Україні. Зокрема, йдеться про внесення центру Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
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Топ коментарі
+28
нема опозиційних расейских змі ... це просто ще один підрозділ расейских спецслужб...... пробачте, але німці трохи їба*нуті.... а може й не трохи.....
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02.09.2022 19:28
+20
Міністр докерувався , що і гроши кацапам віддають
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02.09.2022 19:24
+20
"Вся опозиція" яка реально була в паРаші, вже мертва. Те, що залишилось - фсбшний проект "нє такіх русскіх", для того. щоб зробити м'який ребрендінг імперської системи, коли ***** стане повністю нерукопожатим і на горизонті замаячить піздець паРаші.
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02.09.2022 19:25
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А чому цьому блаЗЄнськоломИйському виродку-ткаченкові так ідеться про кацапські "змі"?
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02.09.2022 19:22 Відповісти
Ну он как бы и возмущается этим фактом
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02.09.2022 19:23 Відповісти
А що він хотів після ухваленого законопроєкту про відкриття шлюзів для русскіх ? (ухвалено кілька днів перед тим) Німці солідарні з ним. Тим більше, що українські змі зараз фактично виконують пропагандивні функції блаЗЄнського.
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02.09.2022 19:34 Відповісти
Так Катьку знесуть чі ЮНЕСКО буде охороняти ?
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02.09.2022 19:22 Відповісти
Вони "доволоводяться" - поки хтось не приїде вночі до пам"ятника з РПГ і не зробить зі скульптури "русский ваенный карабль"
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02.09.2022 19:33 Відповісти
Цікава ідея Треба Притулі збір коштів обьявити на це дійство
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02.09.2022 20:00 Відповісти
Міністр докерувався , що і гроши кацапам віддають
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02.09.2022 19:24 Відповісти
Ці німці невиліковні!
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02.09.2022 19:25 Відповісти
"Вся опозиція" яка реально була в паРаші, вже мертва. Те, що залишилось - фсбшний проект "нє такіх русскіх", для того. щоб зробити м'який ребрендінг імперської системи, коли ***** стане повністю нерукопожатим і на горизонті замаячить піздець паРаші.
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02.09.2022 19:25 Відповісти
скорее для выявления слишком активных и немного соображающих не в шизофреническом угаре Хйла. также как и вконтакте и т.п. в принципе.
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02.09.2022 19:32 Відповісти
нема опозиційних расейских змі ... це просто ще один підрозділ расейских спецслужб...... пробачте, але німці трохи їба*нуті.... а може й не трохи.....
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02.09.2022 19:28 Відповісти
******* *******, ****, які ж вони кончені дібіли!
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02.09.2022 19:29 Відповісти
Как-то избыточно хитро. По-зеленскому.
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02.09.2022 19:30 Відповісти
в рамках допомоги німецької культури ми будемо транслювати канали туарегів в Сахарі, а в знак збереження популяції дельфінів ми висадимо тисячу дубів.

Вони там в Германії повністю вже деградували, що скоро будуть слину пускати і забувати алфавіт? Бо мене хвилює рівень iq цих європейців, точніше її динаміка з кожним поколінням.
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02.09.2022 19:30 Відповісти
Просто не хотять гроши українцям давати ,
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02.09.2022 20:02 Відповісти
Та цей довбойоб сам в долі з кацапами. Нема віри ********** зебланському.
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02.09.2022 19:31 Відповісти
Я більше не розумію:
Якім чином гроші продавшимся Єрмаку журнашлюшкам з мудафону, підтримають українські медіа?
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02.09.2022 19:34 Відповісти
снова пропихует хароших руских
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02.09.2022 19:36 Відповісти
Какое-то непонятное Ткаченковское решалово,не власть а какое-то сборище мудачья!
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02.09.2022 19:38 Відповісти
Ну не міністру, який блокує заборону рос книжок, знімав фільми для і про малоросів на це жалітись
І це не згадуючи про фрідом "мы вэщаем для всего мира, поэтому по русски"
Так само, як батьки алкоголіки не зможуть довести шкоду алкоголю(хіба що власним негативним досвідом), так і тут аналогічно
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02.09.2022 19:38 Відповісти
"опозиційні російські ЗМІ" - це персонаж вигаданий.
нема таких як і "хороших" кацапів.
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02.09.2022 19:39 Відповісти
Буквально на днях в Вильнюсе, «не такие», «не согласные» и «борцы с режимом», создали новую структуру, которая должна стать намного более структурной, чем предыдущие структуры, которые только видом своих структур повергали… Кого и во что, в данном случае - не суть важно. Главное, что эти интеллекталы теперь смогут собираться вместе, высказывать озабоченность и главное - давать нам советы, как бороться с рашизмом. И тут нечего смеяться или плеваться, они всерьез заняты этим хотя бы потому, что видят себя теми, кто прийдет на смену прутину.

Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.

Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.

В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.

Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.

Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.

Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
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02.09.2022 19:43 Відповісти
"Булгаков - киянин": Ткаченко заявив, що музей письменника РФ закривати не треба
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02.09.2022 19:44 Відповісти
Думаю , что Ткаченко должен подать в отставку ЗА РЯД ЗАШКВАРОВ
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02.09.2022 19:49 Відповісти
1, паплюження украинского ТРИЗУБА и неуважение к Черноволу (
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02.09.2022 19:51 Відповісти
2. За ПРОСРАННЫЕ ( Админ, сорри, но из песни слов не выбросишь) МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ


‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО

Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики

https://youtu.be/5d1OsQH9wwU

28.08.2022 12:33
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02.09.2022 19:53 Відповісти
3. За гражданство Невзорова
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02.09.2022 19:55 Відповісти
4. За пророссийский междусобойчик , крутящий пророссийские интересы в Украине , пока гибнут герои Украины
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02.09.2022 19:57 Відповісти
Щоб тобі пудєль дубінеску три пальці в сраку засунув заміть шокера, яким ти хотів зганьбити герб України.
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02.09.2022 19:53 Відповісти
то есть немцы умылись и теперь Украина будет финансировать фсбэшные проекты.вы шо блаженные там?
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02.09.2022 19:55 Відповісти
Знову "шольцаваляють".Зарази , хай хоч на мізинець аби *уйлу підмахнути. А ми ще дивуємося нашим зеблінам?
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02.09.2022 19:57 Відповісти
Цуко... Цей малорос сам чує, що несе?
Підтримка ворожих змі в рамках допомоги українській культурі. Оксюморон!!!

Нема більше ніяких гарних росіян.
Після 22.02.2022 будь-яка підтримка росіян - співробітництво з ворогом. І саме цим займається ЗЄ-влада.
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02.09.2022 20:05 Відповісти
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02.09.2022 20:07 Відповісти
НУ А ЦЕ ДІЙСТВО - теж праця Мінкульту . Коли всі волають вигнати мацковських попів із Україні , колобаранти у владі роблять спільну молитву у Софіівському соборі з московитами
А НА РАНОК 5 тис прочан шагають по Западній Україні в Почаївську лавру
ШОБ ЦЕ ОРГАНИЗУВАТИ ПОТРІБЕН ЧАС - і СБУ ЗАКРИЛО ОЧІ ‼️‼️‼️
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02.09.2022 20:11 Відповісти
А ЦЕ КТО ОРГАНІЗУВАВ ?

ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?

https://youtu.be/xQ8pTnkga8M

25.08.2022 02:23

В ТОЙ ЧАС, як АЗОВЦІВ ВБІВАЮТ ЗВІРЯЧЕ ‼️‼️‼️
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02.09.2022 20:13 Відповісти
А знаєте чому?

Тому, що тепер ЗЄ розраховує на ватний електорат ОПЗЖ. Вони ж теперь друзі та союзники.
Саме тому для ватного електорату робляться всі ці проросійські справи. ЗЄ необхідно подобатися цим латентним кацапам бо у нього в активі залишилася тільки купка зовсім відбитих дебілів.

Таким чином ЗЄ повністю перетворюється на Януковича. Тепер в них і електорат той самий, і методи ті самі, і діячі ті самі.
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02.09.2022 20:10 Відповісти
І я не зовсім розумію, навіщо німцям викидати гроші на Україну, на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині та чатково на "расєйскагаварящую" пресу, якщо зетірпіл можна побрити на ДОМ, потім на ДОМ2-ДОМ10, потім монополізувати ефір і угодних хараших расєян крутити по колу за державні гроші
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02.09.2022 20:11 Відповісти
Самі німці до такого не додумались. То наше "Міністерство культури" запропонувало таку схему. Німці погодились. А наші шоумени із "міністерства культури" тепер все валять на німців, щоб самим стояти збоку і бути "нє прі дєлах"
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02.09.2022 20:12 Відповісти
Треба зробити предьяву німцям і вони одразу всі карти на стіл виложат . ЦЕ задача для журналістів
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02.09.2022 20:15 Відповісти
А згодом коли опозиція прийде до влади то ці опозиційні роSSійські змі стануть рупором кремля і почнеться війна з кацапами знову !
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02.09.2022 20:13 Відповісти
Сам тягне сюди "хароших рускіх" і чомусь дивується діям німців. Чи не дивується? Нахєра тоді збуджувати повітря?
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02.09.2022 20:19 Відповісти
"Гроші, які Німеччина виділила на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ."

ооооох і дебіли!!!!!!
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02.09.2022 20:21 Відповісти
шо за нах?
опозиційної російської преси не існує в природі!
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Ткаченко - гебнявий чмошник
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02.09.2022 20:37 Відповісти
Вони не розуміють, що з-будувати «харошую рассєю» -неможливо. Виж, панове ковбасники, будували вже харошую. Це ж ті самі граблі!!!
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02.09.2022 20:38 Відповісти
****** дурне падло, як і програма Гроші, зашкварена темою ботоферми. Гнидні будівники зеленого неопутінізму.
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02.09.2022 20:55 Відповісти
Там и Ходорковский, и Навальный, такое же Х...ло, только моложе.
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02.09.2022 21:03 Відповісти
А Абрамович кто?
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02.09.2022 21:14 Відповісти
Это те самые оппозиционные российские СМИ, которые до сих пор направляют энергию оппозиционных россиян на Умное Голосование?

И на оправдание "бедного не в чём невиновного русского народа" и борьбу против усложнения виз.

Я понимаю, что у них хорошие намерения доносить информацию для российского общества, но вряд ли это будет "в коня корм".
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03.09.2022 06:02 Відповісти
Ну децкий сад!
Логика немцев проста и понятна - поддерживая оппозицию Путину они помогают Украине.
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03.09.2022 10:53 Відповісти
 
 