У партії Шольца вимагають від нього "мирних ініціатив", - Spiegel
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
За даними Spiegel, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить канцлер Німеччини Олаф Шольц, зажадали від уряду "більшої активності у висуванні дипломатичних мирних ініціатив"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Під час конференції депутатської фракции СДПН у Дрездені кілька учасників висловилися за "мирну ініціативу від СДПН" для припинення війни в Україні. Ідею озвучив член фракції у Бундестазі Бернд Вестфаль.
Вестфаль вважає, що "людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту мають підштовхнути до більш розумних рішень".
Ральф Штегнер, який виступив на підтримку цієї пропозиції, вимагав "не зводити розв'язання проблеми до питання постачання зброї" і "ширше застосовувати дипломатичні та політичні інструменти".
Член комітету із закордонних справ Бундестагу Майкл Рот у коментарі для Spiegel дистанціювався від заяв однопартійців і нагадав, що Німеччина докладала достатньо дипломатичних зусиль для запобігання вторгненню Росії в Україну, проте російський диктатор Володимир Путін не хотів миру тоді й не хоче його зараз. Рот наголосив, що "Путін намагається через розкол нашого суспільства делегітимізувати підтримку України".
Будь ласка, зачекайте...
"какая разніца", як каже наш **********
мирна угода з буйлом:
йому НДР,
нам ДНР 🤔
Це і буде найкраща мирна пропозиція.
значит, если он сейчас будет делать мирные инициативы - то это будет противоположно тому что он делал?
шольц, наконец-то, даст Украине оружие?
Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая
странная-серая политика?
Может фон Гёте допустил фатальную ошибку - спасение души Фауста было предоставленно Богу, а не самому герою, как выбор, как
личности? В народной легенде то Мефистофель свое забрал...фон Гёте изменил смысл.
А фатальная ошибка, запустила "эффект бабочки" в сознание общества Германии - Gott mit uns?!
С 1847 года был размещён на пряжках солдатских ремней прусской армии, с 1919 года - рейхсвера, с 1935 года - сухопутных войск
вермахта. Выбор убивать-не убивать за кем? А если знать кто бог то и следующий лозунг логичен в развитие - У солдат СС на
пряжках во время Второй мировой войны был другой девиз «Meine Ehre hei?t Treue!» (с нем.?-?«Моя честь называется верностью»)
- являвшийся, в свою очередь, несколько перефразированной цитатой Гитлера. Это не "эффект бабочки"с фатализмом?
Не случайно фон Гёте так долго писал "Фауста", не случайно обратился к античным богам - он думал как закончить "Фауста". Что не
так? Почему Бога возможно стало подметить богом?
А какая связь между фон Гёте "Фауста" и серой политикой Германии сейчас и чёрной с кровью в раньше? А фон Гёте "Фауста" то
читают все немцы правда. А это влияет на мировозрение не только политиков, военных, а на всех. А мировозрение не основа выбора
целей и методов, случайно?
Что не так с "Фаустом"? Ключ к всему в окончании - На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку плотины для блага
человечества. Слыша звук лопат, он переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесёт большую пользу
людям. Ему невдомёк, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с
Мефистофелем, Фауст говорит о том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его
жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.
Что дальше? Мефистофель, всё по плану -
В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.
И с какого то "чуда" от Гёте - Небесное воинство Ангельской ратью Двинемся, братья? Их не должно быть ни по легенде народной,
ни по Догме. Что за Догма? Догма - спасение приходит через покояния. Как правило, покаяние сопровождается радикальным
пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Этого нет в конце истории Фауста. Случайно?)
Сад Марты
Написано до 1775 года. Беседа Фауста с Маргаритой о религии носит явно автобиографические черты. Отношением Гете к
христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: "Он никогда не ходит в церковь и на
исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании". Вопросы есть? Фауст писался с Гёте...исповедь это
покояние.
А что предложил Гёте вместо покояния? Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Это случайно не цель
оправдывает средства?! Ничего не знакомо в истории Германии и авторитарных режимов.
Ну как "карта ложится в масть" в объесние всего что происходит с Германией больше 200 лет в эффект бабочки от литературного
творчества фон Гёте.
Но это еще цветочёки. Ягодка. Но что поразительно, Мефистофель у фон Гёте слушает исповеди.
Она сейчас лишь вышла из собора,
Где отпустил грехи ей духовник.
Я исповедь подслушал, в ту же пору.
Чёрное становится белым, а белое чёрным. Одна строка и Бог подменяся богом, ведь исповедь Мефистофилю никогда не должна быть
доступна, это еще одна Догма.
Как то не кажется, что критикам немецкой литературы и историкам нужно по новому посмотреть на "Фауста" от фон Гёте.
Тут есть ещё одна тонкость - отношение Гёте и Шиллера, типа дружба? В "Фасте" Гёте слишком не случайно всё поставил с "ног на
голову", а сам Фауст имеет черты Гёте. Фон Гёте же дурак, он понимал что уничтожает Догмы. Для чего или кого? А если "Фауст"
Гёте есть антиутопия, чтоб пошутить над Шиллером, который настаивал на его окончании...не слабая шутка вышла. Это кто-то
проверял с критиков и историков?
путлера спросили...почему не пришел на похороны Горбачева...
Хмырь каже..этот лысый негодяй просрал все...Ссср,Варшавский договор... Берлинскую Стену завалил...а СНГ .и ОДКБ посрал я...,не хочу больше СкреПОНОСом дрыстать 🤣🦍
а він дипломатичними шляхами вмовить собаку не кусати його