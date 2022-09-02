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В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

По данным Spiegel, депутаты от Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Германии Олаф Шольц, потребовали от правительства "большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В ходе конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.

Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".

Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер требовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставки оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".

Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается из-за раскола нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".

Читайте: Я много раз общался с Путиным и продолжу это делать, - Шольц
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Топ комментарии
+30
Можете територію колишньої НДР запропонувати *****.
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02.09.2022 16:53
+9
да да!!!! запрошуємо депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини на нуль для перемовин з росіянами!
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02.09.2022 16:56
+8
Дві консерви прокукурікали те, за що їм заплатили. Ну таке, нічого цікавого.
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02.09.2022 17:03
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Можете територію колишньої НДР запропонувати *****.
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02.09.2022 16:53 Ответить
Німеччина і так йому належить майже вся, судячи з того, кого вони понавибирали і як розміняли супертехнологічні і чисті атомні станції на брудні технології 19 століття - газовий пердьож.
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02.09.2022 17:18 Ответить
Дійсно, ДНР чи НДР -

"какая разніца", як каже наш **********

мирна угода з буйлом:
йому НДР,
нам ДНР 🤔
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02.09.2022 18:24 Ответить
Ральф Штегнер - trebuet proveritj svoi bankovsky kont na nalichie rubljei 🤬
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02.09.2022 16:55 Ответить
як вони собі уявляють мирні ініціативи з пукіним ?
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02.09.2022 16:56 Ответить
Дуже просто,-сказати прутіну щоб кацапи збирали свої манатки і тікали з України...
Це і буде найкраща мирна пропозиція.
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02.09.2022 17:45 Ответить
хм, то есть то, что он делал, это было противоположно мирным инициативам?
значит, если он сейчас будет делать мирные инициативы - то это будет противоположно тому что он делал?
шольц, наконец-то, даст Украине оружие?
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02.09.2022 16:56 Ответить
да да!!!! запрошуємо депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини на нуль для перемовин з росіянами!
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02.09.2022 16:56 Ответить
древний любитель *****...а прзыв к резиновой попе кремлевского шизофреника побудил к новым чувствам...
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02.09.2022 17:00 Ответить
Голуби мира, *****.
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02.09.2022 17:01 Ответить
голубые мира...
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02.09.2022 17:13 Ответить
Дві консерви прокукурікали те, за що їм заплатили. Ну таке, нічого цікавого.
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02.09.2022 17:03 Ответить
Дело Шредера живет и процветает... Верным путем идете, товарищи нацисты!
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02.09.2022 17:05 Ответить
Запропонуйте ху віддати Німеччину росії замість України.
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02.09.2022 17:06 Ответить
Як тільки у москалей становиться все погано на фронті, відразу з'являються подібні заяви. Совпадєніє?
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02.09.2022 17:06 Ответить
Путін посилає месенджі через своїх підкуплених маріонеток,по всьому світу,що не хоче вже воювати бо починається біда в росії. Треба додавити бо кінця краю не буде,скільки століть терпіти знущання. Досить.
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02.09.2022 17:14 Ответить
Запропонуйте відновити Берлінську стіну, росія буде поряд, на переговори далеко не потрібно їздити.
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02.09.2022 17:15 Ответить
На політику Німеччини можна подивитися з іншого боку. Наприклад, який текст зник із коментарів DW...

Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая
странная-серая политика?

Может фон Гёте допустил фатальную ошибку - спасение души Фауста было предоставленно Богу, а не самому герою, как выбор, как
личности? В народной легенде то Мефистофель свое забрал...фон Гёте изменил смысл.
А фатальная ошибка, запустила "эффект бабочки" в сознание общества Германии - Gott mit uns?!
С 1847 года был размещён на пряжках солдатских ремней прусской армии, с 1919 года - рейхсвера, с 1935 года - сухопутных войск
вермахта. Выбор убивать-не убивать за кем? А если знать кто бог то и следующий лозунг логичен в развитие - У солдат СС на
пряжках во время Второй мировой войны был другой девиз «Meine Ehre hei?t Treue!» (с нем.?-?«Моя честь называется верностью»)
- являвшийся, в свою очередь, несколько перефразированной цитатой Гитлера. Это не "эффект бабочки"с фатализмом?
Не случайно фон Гёте так долго писал "Фауста", не случайно обратился к античным богам - он думал как закончить "Фауста". Что не
так? Почему Бога возможно стало подметить богом?

А какая связь между фон Гёте "Фауста" и серой политикой Германии сейчас и чёрной с кровью в раньше? А фон Гёте "Фауста" то
читают все немцы правда. А это влияет на мировозрение не только политиков, военных, а на всех. А мировозрение не основа выбора
целей и методов, случайно?
Что не так с "Фаустом"? Ключ к всему в окончании - На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку плотины для блага
человечества. Слыша звук лопат, он переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесёт большую пользу
людям. Ему невдомёк, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с
Мефистофелем, Фауст говорит о том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его
жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.

Что дальше? Мефистофель, всё по плану -

В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.

И с какого то "чуда" от Гёте - Небесное воинство Ангельской ратью Двинемся, братья? Их не должно быть ни по легенде народной,
ни по Догме. Что за Догма? Догма - спасение приходит через покояния. Как правило, покаяние сопровождается радикальным
пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Этого нет в конце истории Фауста. Случайно?)

Сад Марты
Написано до 1775 года. Беседа Фауста с Маргаритой о религии носит явно автобиографические черты. Отношением Гете к
христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: "Он никогда не ходит в церковь и на
исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании". Вопросы есть? Фауст писался с Гёте...исповедь это
покояние.

А что предложил Гёте вместо покояния? Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Это случайно не цель
оправдывает средства?! Ничего не знакомо в истории Германии и авторитарных режимов.
Ну как "карта ложится в масть" в объесние всего что происходит с Германией больше 200 лет в эффект бабочки от литературного
творчества фон Гёте.

Но это еще цветочёки. Ягодка. Но что поразительно, Мефистофель у фон Гёте слушает исповеди.

Она сейчас лишь вышла из собора,
Где отпустил грехи ей духовник.
Я исповедь подслушал, в ту же пору.

Чёрное становится белым, а белое чёрным. Одна строка и Бог подменяся богом, ведь исповедь Мефистофилю никогда не должна быть
доступна, это еще одна Догма.

Как то не кажется, что критикам немецкой литературы и историкам нужно по новому посмотреть на "Фауста" от фон Гёте.

Тут есть ещё одна тонкость - отношение Гёте и Шиллера, типа дружба? В "Фасте" Гёте слишком не случайно всё поставил с "ног на
голову", а сам Фауст имеет черты Гёте. Фон Гёте же дурак, он понимал что уничтожает Догмы. Для чего или кого? А если "Фауст"
Гёте есть антиутопия, чтоб пошутить над Шиллером, который настаивал на его окончании...не слабая шутка вышла. Это кто-то
проверял с критиков и историков?
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02.09.2022 17:18 Ответить
Путлєр прикупив парочку соціал-демократів.
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02.09.2022 17:24 Ответить
дєшовки продаються дьошево
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02.09.2022 18:27 Ответить
В мене є мирна ініціатива. Треба знищити росію і тоді наступить мир. Швидше, передайте Шольцу.
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02.09.2022 17:24 Ответить
Ще два довбо(ОЙ)ба потрапили у "зарплатну відомость" ху*ла...
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02.09.2022 17:29 Ответить
о, це ми вже проходили, я пам'ятаю, треба просто припинити стріляти от і все..., всім буде добре..., особливо рускім..., їх перестануть вбивати сотнями...
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02.09.2022 17:32 Ответить
двоих путинских агентов можно брать в разработку. Ищите на чем погорели *****. Скорее всего, - деньги.
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02.09.2022 17:33 Ответить
В Ютьюбе нашел...сарказм..типа шутка юмора похожая на правду...
путлера спросили...почему не пришел на похороны Горбачева...
Хмырь каже..этот лысый негодяй просрал все...Ссср,Варшавский договор... Берлинскую Стену завалил...а СНГ .и ОДКБ посрал я...,не хочу больше СкреПОНОСом дрыстать 🤣🦍
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02.09.2022 17:37 Ответить
Шольц на базе НАТО в Рамштайне залез на танк...рабZeя обосралась па самые турецкие помидоры...там обучаются наши солдаты и офицеры...потому такая реакция...от Ольги ********** и прихлебателей в Германии...все логично...
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02.09.2022 17:52 Ответить
Агрессивное путинское государство, должно быть побеждено окончательно. Иначе оно возродится.
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02.09.2022 17:54 Ответить
давай хтось на того мудака пустить собаку з командою фас,

а він дипломатичними шляхами вмовить собаку не кусати його
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02.09.2022 18:49 Ответить
Міхаелю Роту респект, а з іншими все було ясно і раніше.
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02.09.2022 19:04 Ответить
Прихлопнуть ***** как поганого таракана - самая мирная инициатива.
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02.09.2022 19:10 Ответить
Цю вимогу підписали троє депутатів СДПН. Зараз залишилося лише 2 депутати, одна депутатка відкликала свій підпис. У СДПН загалом 206 депутатів.
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02.09.2022 19:36 Ответить
Напомню, год назад эти же люди голосили что Украине рано в НАТО и ЕС по причине "ужасной коррупции".
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02.09.2022 19:42 Ответить
Останні протухлі консерви.
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02.09.2022 20:39 Ответить
Ой не останні
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02.09.2022 20:58 Ответить
Видимо, транш кремлевских орков окольными путями все же добрался до партийной кассы или личных карманов влиятельных (не рядовых) членов СДПГ!
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02.09.2022 21:27 Ответить
Це не партія Шольца, а партія окурка.
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03.09.2022 15:21 Ответить
Агентура Маркуса Вольфа жива и работает..за идею..или бабло?
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13.01.2023 17:14 Ответить
 
 