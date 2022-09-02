В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По данным Spiegel, депутаты от Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Германии Олаф Шольц, потребовали от правительства "большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В ходе конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.
Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".
Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер требовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставки оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".
Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается из-за раскола нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".
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"какая разніца", як каже наш **********
мирна угода з буйлом:
йому НДР,
нам ДНР 🤔
Це і буде найкраща мирна пропозиція.
значит, если он сейчас будет делать мирные инициативы - то это будет противоположно тому что он делал?
шольц, наконец-то, даст Украине оружие?
Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая
странная-серая политика?
Может фон Гёте допустил фатальную ошибку - спасение души Фауста было предоставленно Богу, а не самому герою, как выбор, как
личности? В народной легенде то Мефистофель свое забрал...фон Гёте изменил смысл.
А фатальная ошибка, запустила "эффект бабочки" в сознание общества Германии - Gott mit uns?!
С 1847 года был размещён на пряжках солдатских ремней прусской армии, с 1919 года - рейхсвера, с 1935 года - сухопутных войск
вермахта. Выбор убивать-не убивать за кем? А если знать кто бог то и следующий лозунг логичен в развитие - У солдат СС на
пряжках во время Второй мировой войны был другой девиз «Meine Ehre hei?t Treue!» (с нем.?-?«Моя честь называется верностью»)
- являвшийся, в свою очередь, несколько перефразированной цитатой Гитлера. Это не "эффект бабочки"с фатализмом?
Не случайно фон Гёте так долго писал "Фауста", не случайно обратился к античным богам - он думал как закончить "Фауста". Что не
так? Почему Бога возможно стало подметить богом?
А какая связь между фон Гёте "Фауста" и серой политикой Германии сейчас и чёрной с кровью в раньше? А фон Гёте "Фауста" то
читают все немцы правда. А это влияет на мировозрение не только политиков, военных, а на всех. А мировозрение не основа выбора
целей и методов, случайно?
Что не так с "Фаустом"? Ключ к всему в окончании - На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку плотины для блага
человечества. Слыша звук лопат, он переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесёт большую пользу
людям. Ему невдомёк, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с
Мефистофелем, Фауст говорит о том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его
жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.
Что дальше? Мефистофель, всё по плану -
В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.
И с какого то "чуда" от Гёте - Небесное воинство Ангельской ратью Двинемся, братья? Их не должно быть ни по легенде народной,
ни по Догме. Что за Догма? Догма - спасение приходит через покояния. Как правило, покаяние сопровождается радикальным
пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Этого нет в конце истории Фауста. Случайно?)
Сад Марты
Написано до 1775 года. Беседа Фауста с Маргаритой о религии носит явно автобиографические черты. Отношением Гете к
христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: "Он никогда не ходит в церковь и на
исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании". Вопросы есть? Фауст писался с Гёте...исповедь это
покояние.
А что предложил Гёте вместо покояния? Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Это случайно не цель
оправдывает средства?! Ничего не знакомо в истории Германии и авторитарных режимов.
Ну как "карта ложится в масть" в объесние всего что происходит с Германией больше 200 лет в эффект бабочки от литературного
творчества фон Гёте.
Но это еще цветочёки. Ягодка. Но что поразительно, Мефистофель у фон Гёте слушает исповеди.
Она сейчас лишь вышла из собора,
Где отпустил грехи ей духовник.
Я исповедь подслушал, в ту же пору.
Чёрное становится белым, а белое чёрным. Одна строка и Бог подменяся богом, ведь исповедь Мефистофилю никогда не должна быть
доступна, это еще одна Догма.
Как то не кажется, что критикам немецкой литературы и историкам нужно по новому посмотреть на "Фауста" от фон Гёте.
Тут есть ещё одна тонкость - отношение Гёте и Шиллера, типа дружба? В "Фасте" Гёте слишком не случайно всё поставил с "ног на
голову", а сам Фауст имеет черты Гёте. Фон Гёте же дурак, он понимал что уничтожает Догмы. Для чего или кого? А если "Фауст"
Гёте есть антиутопия, чтоб пошутить над Шиллером, который настаивал на его окончании...не слабая шутка вышла. Это кто-то
проверял с критиков и историков?
путлера спросили...почему не пришел на похороны Горбачева...
Хмырь каже..этот лысый негодяй просрал все...Ссср,Варшавский договор... Берлинскую Стену завалил...а СНГ .и ОДКБ посрал я...,не хочу больше СкреПОНОСом дрыстать 🤣🦍
а він дипломатичними шляхами вмовить собаку не кусати його