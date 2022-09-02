В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel

По данным Spiegel, депутаты от Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Германии Олаф Шольц, потребовали от правительства "большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В ходе конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.

Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".

Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер требовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставки оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".

Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается из-за раскола нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".

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