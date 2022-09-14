Германия передала Украине еще четыре установки Gepard
Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24.
Это следует из данных правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Еще шесть установок Gepard готовятся к отправке в Украину.
Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.
Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.
В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов.
В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.
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Без снарядів це трактор просто
Установка має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF гіроскоп , завдяки якому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC система управління вогнем здатна врахувати нахил машини на нерівній поверхні. Також до уваги беруться дані про атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, швидкість та напрям вітру.
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%BE_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) дульному зрізі гармат встановлено спеціальний пристрій вимірювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) початкової швидкості снарядів, адже вона істотно впливає на точність вогню та коливається в залежності від температури набоїв, камори, тощо.
Система управління вогнем має до шести основних режимів застосування та до трьох допоміжних. Вибір режиму залежить від типу цілі (вертоліт, літак, тощо), стану справності РЛС, наявності радіозавад, тощо. В залежності від встановленого режиму система обчислює оптимальну кількість снарядів, необхідну для ураження цілі.
У версії Gepard 1А2 система управління вогнем була модернізована. Нова версія була створена компанією https://uk.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group EADS , вона стала цифровою на основі 32-бітового мікропроцесора Motorola 68020, отримала можливості командування, управління і зв'язку (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Command, Control and Communications, C3) - тобто, може обмінюватись даними з іншими системами протиповітряної оборони. Також машина отримала пристрій супутникової навігації GPShttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)#cite_note-KMW-9 [9] .
Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.
Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
І за танки з бронетранспортерами також бреше. (раптом що - це сарказм)
Просто потрібно дати йому час, щоб брехня зайшла.
Но никто в мире с земли эти БПЛА не давит, это кацапы упоролить в тор и панцирь сразу 2 вида делают. Все летают на ф16, мощнейшим радаром самолета засекают цель за много км в секторе и уничтожают ее ракетой по сигналу, что навелась и загрузилась программа. А потом, немедленно, тут же налетают и бомбят аэродром и операторские кунги, просто перегружая систему пво ракетами-декоями и залетая самолетами, по которым уже нечем стрелять. Зенитки, бредли, абрамсы - все это полумеры, главное это многофункциональный самолет с радаром, ракетами против врага и дешевыми управляемыми бомбами против земли бомбить их день и ночь. И сложнее всего его обслуживать, это многие годы практики и учебы, тут без чвк не обойтись. Летать не с целью воздушного боя на высокой высоте, чего из-за обоюдной ПВО вряд ли будет, можно куда быстрее научиться.
Насколько помню к Байрактарам, новые камеры с гораздо лучшими характеристиками чем их выпускает Турция, передавала Канада.
Я розумію, що Ви нам нічого не винні ! Але я Вас дуже прошу, дайте всю зброю, що у Вас є !
Оновлений комплекс отримує абсолютно нове електронне оснащення. Старі радянські плати, створені за технологіями минулого сторіччя, замінюються на нові цифрові універсальні модулі. Окрім того, старі індикаторні системи замінені на ******* дисплеї, встановлена система супутникової навігації та захищений цифровий зв'язок.
Водночас під час модернізації проходить заміна основного двигуна В-46 з потужністю 780 к.с. на танковий двигун В-84, який на 60 к.с. потужніший, а замість застарілого генератора, який працював від турбіни з ресурсом у 300 годин, - економічний та надійний німецький дизельний двигун.
Саме така версія зацікавила одну із країн Південно-східної Азії, яка замовила у компанії оновлення власних бойових машин і підприємство повністю виконала це замовлення.
Тунгуска - це лише легка ціль для авіації, яка, цілком можливо, не має на своєму рахунку жодного збитого літака.
Тунгуска - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 Калібр 30мм Стволи 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Темп вогню 5000 постр./хв. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Дульна швидкість 960 м/с
Дальність вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Максимальна
Гармата 2А38: 4 км
Ракета 9М311: 8 км
Висота
Гармата 2А38: 3,5 км
Ракета 9М311: 3,5 км Вага боєголовки 9 кг.
У Гепарда краща швидкість снарядів -1400 м/с, але значно нижчий темп вогню.
Так шо стули пельку, тупак.
Відосік на тіктокє (звичний для таких як ти формат інформації) шукати не буду.
Спілкування з вами, *********, і справді не має жодного сенсу.