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Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard

німеччина,гепард

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, довівши їхню загальну кількість до 24.

Це випливає з даних уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Ще шість установок Gepard готуються до відправки до України.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм. У реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.

Крім того, було передано 65 рефрижераторів для медичних поставок на додачу до двох раніше переданих.

Також читайте: Німецький виробник модернізував 16 БМП Marder для України, але не має дозволу уряду на їхню відправку

У липні Німеччина також надала Україні три реактивні системи залпового вогню M270 MARS. Крім того, влітку було передано десять самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

Наразі військову допомогу Німеччини Україні оцінено в $1,2 млрд.

Автор: 

Німеччина (7323) зброя (7435)


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Топ коментарі
+19
Щира подяка Німеччині за військову і фінансову допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.09.2022 18:34
+9
Kak raz dlia dronov oni i jest,mogut i vertalioti takze
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14.09.2022 18:45
+9
На висоті 4-5км рашіковські БПЛА нічого не бачать, їх робоча висота біля 1-2км
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14.09.2022 18:56
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Так снарядів до них на дві хвилини стрільби))
Без снарядів це трактор просто
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14.09.2022 18:32 Відповісти
Зате піар. А ось на рахунок Леопардів.🖕
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14.09.2022 18:35 Відповісти
Та щось з тими снарядами не так…Можливо третя країна без розголосу постачає.
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14.09.2022 18:40 Відповісти
10,5 тис снарядов -это к сау ,хрюсский , дополнительно к уже поставленным ..
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14.09.2022 19:06 Відповісти
"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли N перші Гепарди... це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо N гепардів", - сказав Резніков.
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14.09.2022 19:09 Відповісти
Почитайте про цю машину. Вона випускає максимум 12 снарядів. АЛЕ.

Установка має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF гіроскоп , завдяки якому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC система управління вогнем здатна врахувати нахил машини на нерівній поверхні. Також до уваги беруться дані про атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, швидкість та напрям вітру.

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%BE_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) дульному зрізі гармат встановлено спеціальний пристрій вимірювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) початкової швидкості снарядів, адже вона істотно впливає на точність вогню та коливається в залежності від температури набоїв, камори, тощо.

Система управління вогнем має до шести основних режимів застосування та до трьох допоміжних. Вибір режиму залежить від типу цілі (вертоліт, літак, тощо), стану справності РЛС, наявності радіозавад, тощо. В залежності від встановленого режиму система обчислює оптимальну кількість снарядів, необхідну для ураження цілі.

У версії Gepard 1А2 система управління вогнем була модернізована. Нова версія була створена компанією https://uk.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group EADS , вона стала цифровою на основі 32-бітового мікропроцесора Motorola 68020, отримала можливості командування, управління і зв'язку (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Command, Control and Communications, C3) - тобто, може обмінюватись даними з іншими системами протиповітряної оборони. Також машина отримала пристрій супутникової навігації GPShttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)#cite_note-KMW-9 [9] .
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14.09.2022 20:27 Відповісти
В залежності від цілі обирають один з наявних режимів вогню. Для ураження літаків зазвичай обирають «нормальний» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. NORMAL) режим, кількість пострілів, при цьому, обчислює система управління вогнем, але не більше 12 пострілів на гармату.

Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.

Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
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14.09.2022 20:29 Відповісти
Не переживай, по самолету она выпускает 10 снарядов, на расстояние 5 км. И ни какие тепловые ловушки самолету уже не помогут.
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14.09.2022 20:44 Відповісти
якщо встигне збити 1 ціль - то і добре. ну ще в нього радіолокатор хороший
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14.09.2022 21:04 Відповісти
Интересно, а как эти коты против иранских беспилотников?
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14.09.2022 18:33 Відповісти
Kak raz dlia dronov oni i jest,mogut i vertalioti takze
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14.09.2022 18:45 Відповісти
Проти іранського хламу основна зброя - гравітація
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15.09.2022 09:57 Відповісти
от Шольц брехливий...
І за танки з бронетранспортерами також бреше. (раптом що - це сарказм)

Просто потрібно дати йому час, щоб брехня зайшла.
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14.09.2022 18:33 Відповісти
Щира подяка Німеччині за військову і фінансову допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.09.2022 18:34 Відповісти
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14.09.2022 18:39 Відповісти
на кончике иглы
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14.09.2022 18:41 Відповісти
Oni kak raz sbyvat iranskije droni,mogut i vertalioti jesli popadiotsia ix radare.Avtomaticeska strelba,mogut i po zemle unictozit zavisemo ot snariadov
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Нам надо сбивать разведовательные БПЛА, которые дают картинку для загрузки в их дальнобойные ракеты и наведению по сравнению образов. Они ими и бомбят нас сейчас. БПЛА летают высоко, выше этих 4-5км работы геперда. То есть это скорее как радар можно использовать (засечь БПЛА, понять, что через пару часов или сутки будут сюда стрелять, но сбить нельзя), как БТР и против бронетехники кумулятивными снарядами пострелять 35мм вполне нормально.

Но никто в мире с земли эти БПЛА не давит, это кацапы упоролить в тор и панцирь сразу 2 вида делают. Все летают на ф16, мощнейшим радаром самолета засекают цель за много км в секторе и уничтожают ее ракетой по сигналу, что навелась и загрузилась программа. А потом, немедленно, тут же налетают и бомбят аэродром и операторские кунги, просто перегружая систему пво ракетами-декоями и залетая самолетами, по которым уже нечем стрелять. Зенитки, бредли, абрамсы - все это полумеры, главное это многофункциональный самолет с радаром, ракетами против врага и дешевыми управляемыми бомбами против земли бомбить их день и ночь. И сложнее всего его обслуживать, это многие годы практики и учебы, тут без чвк не обойтись. Летать не с целью воздушного боя на высокой высоте, чего из-за обоюдной ПВО вряд ли будет, можно куда быстрее научиться.
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14.09.2022 18:51 Відповісти
На висоті 4-5км рашіковські БПЛА нічого не бачать, їх робоча висота біля 1-2км
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14.09.2022 18:56 Відповісти
У меня есть сомнения что эти дроны на 4-5 км летают. Летать то может и могут, а вот камеры чтоб изображение нормальное с этой высоты давали, вопрос открытый.
Насколько помню к Байрактарам, новые камеры с гораздо лучшими характеристиками чем их выпускает Турция, передавала Канада.
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14.09.2022 19:08 Відповісти
На байрактари якраз ставляться канадські оптичні системи від Harris. Але з турками канадці трішки побили горщики і не постачають. Можливо що Канада якраз закрила наші потреби в наших недоукомплектованих екземплярах
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14.09.2022 20:04 Відповісти
Ещё вопрос, тянет ли камеры на тех дронах из высоты свыше 4 км. Не удивлюсь если рашики в самом деле получает картинку с чем то условно похожим на цель. Потом не удивительно что ракеты попадает в деревенский сортир.
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14.09.2022 19:24 Відповісти
Для Орлана стеля польоту 5 км, робочі висоти 1-2 км , гарантовано розпізнати людину він може з висоти 800 м, автомобіль 1500. Тому гепарди ідеально підійдуть для їх збивання, питання тільки в ***********.
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14.09.2022 19:25 Відповісти
Дорогі німці !
Я розумію, що Ви нам нічого не винні ! Але я Вас дуже прошу, дайте всю зброю, що у Вас є !
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14.09.2022 19:04 Відповісти
та за чем всю - достаточно законсервированные танки и бмп которые через несколько лет должны пойти на списание
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14.09.2022 19:25 Відповісти
И тут Штольца понесло.
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14.09.2022 20:29 Відповісти
Україна мала 70 установок "Тунгуска" 2С6, станом на 2010 рік з 4-ма гарматами 30 мм з дальністю 4 км та з двома спареними пусковими установками ЗУР 9М311 з дальністю 8 км. Де вони подівалися? У 2020 році на Defense Express писали що у Ніжині відправили у війська 10 установок. На ************* про них нічого. На 2018 рік було модернізовано 30 установок "Шилка" дальність угору -1.5 км поземно - 2.5 км. На ************* 2 числяться захваченими кацапами. Так що 24 Гепарда - зовсім непогано.
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14.09.2022 20:40 Відповісти
Не рівняй це совкове лайно з Гепардами.
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15.09.2022 10:00 Відповісти
Тунгуски кращі за Гепарди, бо окрім гармат мають ЗУР, якщо ти розумієш, що це таке. "Тунгуска" від "Оборонних технологій" м. Ніжин - це нова версія модернізації ЗРГК «Тунгуска» з електронним оснащенням на ******** елементній базі та оновленими силовими агрегатами.

Оновлений комплекс отримує абсолютно нове електронне оснащення. Старі радянські плати, створені за технологіями минулого сторіччя, замінюються на нові цифрові універсальні модулі. Окрім того, старі індикаторні системи замінені на ******* дисплеї, встановлена система супутникової навігації та захищений цифровий зв'язок.

Водночас під час модернізації проходить заміна основного двигуна В-46 з потужністю 780 к.с. на танковий двигун В-84, який на 60 к.с. потужніший, а замість застарілого генератора, який працював від турбіни з ресурсом у 300 годин, - економічний та надійний німецький дизельний двигун.

Саме така версія зацікавила одну із країн Південно-східної Азії, яка замовила у компанії оновлення власних бойових машин і підприємство повністю виконала це замовлення.
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15.09.2022 13:35 Відповісти
Мене нахер непотрібні твої "пояснення", тому що мені відомо про ППО набагато більше, ніж ти можеш прочитати (але не зрозуміти) у вікіпєдії.
Тунгуска - це лише легка ціль для авіації, яка, цілком можливо, не має на своєму рахунку жодного збитого літака.
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15.09.2022 15:55 Відповісти
Бо ти тупий як пробка. Я колись бачив, як з Тунгуски збивали ПТУРСи, тренувалися, на полігоні, клацали як горішки. Це ще за радянських часів. І для літаків ракета застаріла, хоча і можна було би і нову туди вже зліпити, на крайняк - Ігли втулити, а для гвинтокрилів підійде і стара. Ясна річ що комплекс потребує модернізації - нова ракета, нова електроніка. Гепарди того ж самого класу, тільки без ЗУР.
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15.09.2022 19:00 Відповісти
Те, що якесь тупоголове бачило як тунгуска збиває птурси, зовсім не доводить що вона краще за гепард. Почитай для початку, що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%97%D0%A1%D0%A3) Гепард , а потім будеш рота розявляти.
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16.09.2022 11:44 Відповісти
Ну прочитав - Гепард - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 Калібр 35 × 228 мм, Oerlikon KDA https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Траверс 360 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Темп вогню 2 × 550 постр/хв. Дальність вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км в висоту)
Тунгуска - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 Калібр 30мм Стволи 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Темп вогню 5000 постр./хв. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Дульна швидкість 960 м/с
Дальність вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Максимальна

Гармата 2А38: 4 км

Ракета 9М311: 8 км

Висота

Гармата 2А38: 3,5 км
Ракета 9М311: 3,5 км Вага боєголовки 9 кг.

У Гепарда краща швидкість снарядів -1400 м/с, але значно нижчий темп вогню.
Так шо стули пельку, тупак.
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16.09.2022 13:03 Відповісти
І дійсно я ступив, бо сподівався, що такий ідіот як ти зможе зрозуміти хоча б те, що пишуть у вікіпєдії для широкого кола зівак.
Відосік на тіктокє (звичний для таких як ти формат інформації) шукати не буду.
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16.09.2022 15:36 Відповісти
Якщо тобі окрім лайки нема чого сказати, чого ти сюди видерлося, дебілоід? Спілкуйся з такими, як ти, розумово відсталими.
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16.09.2022 17:53 Відповісти
А що іще можна казати, коли придурку дали посилання на статтю, де зрозумілими навіть для ламерів словами описується принцип роботи зенітного комплексу, а воно все одно продовжує молоти брєд про темп вогню, вагу снаряду, калібр?
Спілкування з вами, *********, і справді не має жодного сенсу.
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18.09.2022 11:36 Відповісти
Пливи услід за руським кораблем, дебіл.
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18.09.2022 21:08 Відповісти
Можливо, у розумінні якихось високорозвинутих інопланетних цивілізацій, я дебіл, але тоді ти для них не будеш навіть живою істотою вважатися
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19.09.2022 10:15 Відповісти
Мавпи, розумніші за тебе, придур
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19.09.2022 21:07 Відповісти
 
 