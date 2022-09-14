ВСУ "денацифицировали" подполковника армии РФ Кочеткова
На войне в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона 70 мотострелкового полка подполковника Кочеткова Дмитрия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Командир мотострелкового батальона 70 мсп подполковник Кочетков Дмитрий совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - говорится в сообщении.
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