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ВСУ "денацифицировали" подполковника армии РФ Кочеткова

На войне в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона 70 мотострелкового полка подполковника Кочеткова Дмитрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Командир мотострелкового батальона 70 мсп подполковник Кочетков Дмитрий совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+29
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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14.09.2022 19:29
+19
Полковники виходять з Криму:
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14.09.2022 19:40
+10
Одним кочетом( півень) стало меньше
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14.09.2022 19:29
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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14.09.2022 19:29 Ответить
Одним кочетом( півень) стало меньше
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14.09.2022 19:29 Ответить
я плякаль...
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14.09.2022 19:31 Ответить
Жил - был Кочетков, а стал - дохлый Петушаров.
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14.09.2022 19:37 Ответить
Полковники виходять з Криму:
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14.09.2022 19:40 Ответить
Друга обізяна хреститься. Це мабудь капелан з РПЦ.
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14.09.2022 19:45 Ответить
Доденацифіковувався.
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14.09.2022 19:44 Ответить
кочетков не всем знаком? сейчас станет петухом.
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14.09.2022 19:53 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап.
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14.09.2022 20:32 Ответить
Это ж как он косячил, если будучи подполом мс батальоном рукоблудил?
Сейчас сруские подполы штабы дивизий в плен сдают
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14.09.2022 21:14 Ответить
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14.09.2022 21:17 Ответить
какая дебильная форма у кацапов - черносотенцы версия 2.0
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14.09.2022 21:59 Ответить
 
 