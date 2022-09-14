ЗСУ "денацифікували" підполковника армії РФ Кочеткова
На війні в Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку підполковника Кочеткова Дмитра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир мотострілецького батальйону 70 мсп підполковник Кочетков Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.
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+29 Александр Чуднивец #474549
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+19 Jimmy Hill
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+10 Белка со свистком
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Сейчас сруские подполы штабы дивизий в плен сдают