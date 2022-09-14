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Новини
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ЗСУ "денацифікували" підполковника армії РФ Кочеткова

На війні в Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку підполковника Кочеткова Дмитра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілецького батальйону 70 мсп підполковник Кочетков Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.

Читайте: ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+29
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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14.09.2022 19:29
+19
Полковники виходять з Криму:
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14.09.2022 19:40
+10
Одним кочетом( півень) стало меньше
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14.09.2022 19:29
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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14.09.2022 19:29 Відповісти
Одним кочетом( півень) стало меньше
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14.09.2022 19:29 Відповісти
я плякаль...
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14.09.2022 19:31 Відповісти
Жил - был Кочетков, а стал - дохлый Петушаров.
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14.09.2022 19:37 Відповісти
Полковники виходять з Криму:
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14.09.2022 19:40 Відповісти
Друга обізяна хреститься. Це мабудь капелан з РПЦ.
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14.09.2022 19:45 Відповісти
Доденацифіковувався.
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14.09.2022 19:44 Відповісти
кочетков не всем знаком? сейчас станет петухом.
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14.09.2022 19:53 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап.
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14.09.2022 20:32 Відповісти
Это ж как он косячил, если будучи подполом мс батальоном рукоблудил?
Сейчас сруские подполы штабы дивизий в плен сдают
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14.09.2022 21:14 Відповісти
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14.09.2022 21:17 Відповісти
какая дебильная форма у кацапов - черносотенцы версия 2.0
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14.09.2022 21:59 Відповісти
 
 