ЗСУ "денацифікували" підполковника армії РФ Кочеткова

На війні в Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку підполковника Кочеткова Дмитра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілецького батальйону 70 мсп підполковник Кочетков Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.

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