Оккупанты завезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - Хлань
Сегодня, 14 сентября, российские оккупанты навезли более ста единиц техники на Каховскую гидроэлектростанцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке.
"Херсонщина. Местные сообщают, что орки навезли более 100 единиц техники на Каховскую ГЭС. Собираются щебнем засыпать шлюз. Инженерное решение так себе, но пусть свозят – HIMARS наготове", - пишет Хлань.
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Ничего у них не получится. Чрезвычайники к этому были готовы, вода в городе появится до конца сегодняшнего дня, с подтоплениями тоже уже борются, а наступление ВСУ такие теракты уж точно не остановят.
Главное, нет погибших - с остальным украинцы научились справляться.
https://t.me/Sharpreview/16972
Трипольська єра - 5 000 р до н ери - люди селились увздовж берегів рік ,бо рікі і були дорогами . Величайшая культура
І ось московіти затопили прибережну місцевість морями . Московіти знищували величь українських земель
За інші греблі не скажу
І помітки зробіть на танках: коли техогляд провели, коли двигун міняли.