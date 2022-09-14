Оккупанты завезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - Хлань

Сегодня, 14 сентября, российские оккупанты навезли более ста единиц техники на Каховскую гидроэлектростанцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке.

"Херсонщина. Местные сообщают, что орки навезли более 100 единиц техники на Каховскую ГЭС. Собираются щебнем засыпать шлюз. Инженерное решение так себе, но пусть свозят – HIMARS наготове", - пишет Хлань.

Читайте также: Оккупанты отключили Каховскую ГЭС, - Генштаб