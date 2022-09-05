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Оккупанты отключили Каховскую ГЭС, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

гес,міст,каховська

Российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, обесточив населенные пункты Херсона и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. В часности, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - отмечается в сообщении.

Читайте также: ВСУ отразили попытки российского наступления вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций, - Генштаб
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Топ комментарии
+41
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

6 ч

У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
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05.09.2022 21:44
+18
скільки ще стратегічних об"єктів здали боневтіки для обтяження завдань відвоювання для ЗСУ, котрого вони не оснащували на війну ?
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме
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05.09.2022 22:17
+17
.
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05.09.2022 22:14
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распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

6 ч

У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
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05.09.2022 21:44 Ответить
за таке нада бить
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05.09.2022 22:12 Ответить
.
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05.09.2022 22:14 Ответить
відкрито паляться не боячись - "вайна неначасі "скотиняки!
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05.09.2022 22:45 Ответить
скільки ще стратегічних об"єктів здали боневтіки для обтяження завдань відвоювання для ЗСУ, котрого вони не оснащували на війну ?
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме
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05.09.2022 22:17 Ответить
Люся за цей відмаз на питання - "що з півдем ? -ПРе@али" отримав ПАЛКОВНИКА?
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05.09.2022 22:44 Ответить
У Люсі Арестович свята місія ще з 2005 го від Дугіна - побудувати Новий рускій мір в якому будуть невзорови, російські журнашласти, російські "хорощі" політики, російські "хорощі" бізнесмени і інший російський непотріб. Україна в цьому випадку виступає в ролі ковчега Ноя, яка рятує рашистів з палаючей паРаши, а потім по сценарію вони повинні стати частиною України і зробити в Україні "правільну" росію. Євразійський мір - щось в цьому роді.
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06.09.2022 00:36 Ответить
Денацифікація по московитські - це доведення населення у здичалого стану? Світло віл лучин, вода з криниць?
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06.09.2022 07:12 Ответить
 
 