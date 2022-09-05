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Оккупанты отключили Каховскую ГЭС, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, обесточив населенные пункты Херсона и Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. В часности, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - отмечается в сообщении.
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@VictorKvert2008
·
6 ч
У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме