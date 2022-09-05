Оккупанты отключили Каховскую ГЭС, - Генштаб

Российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, обесточив населенные пункты Херсона и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. В часности, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - отмечается в сообщении.

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