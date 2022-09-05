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Окупанти відключили Каховську ГЕС, - Генштаб
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Російські окупанти відключили Каховську ГЕС, знеструмивши населені пункти Херсонщини та Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Перехватчик
показати весь коментар05.09.2022 21:44
+18 Наталия Гончар
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+17 ПравдаЛюбка
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@VictorKvert2008
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6 ч
У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме