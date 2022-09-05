УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9031 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
11 490 11
Генштаб ЗС (4486) ГЕС (71) окупація (5826) Херсонщина (4240)

Окупанти відключили Каховську ГЕС, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

гес,міст,каховська

Російські окупанти відключили Каховську ГЕС, знеструмивши населені пункти Херсонщини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили спроби російського наступу поблизу 9 населених пунктів, а на Краматорському напрямку вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, - Генштаб

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

6 ч

У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
показати весь коментар
05.09.2022 21:44
+18
скільки ще стратегічних об"єктів здали боневтіки для обтяження завдань відвоювання для ЗСУ, котрого вони не оснащували на війну ?
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме
показати весь коментар
05.09.2022 22:17
+17
.
показати весь коментар
05.09.2022 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

6 ч

У ПВО орков появился выбор:
- включаешь радар - прилетает ХАРМ
- не включаешь радар - прилетает Байрактар
показати весь коментар
05.09.2022 21:44 Відповісти
за таке нада бить
показати весь коментар
05.09.2022 22:12 Відповісти
.
показати весь коментар
05.09.2022 22:14 Відповісти
відкрито паляться не боячись - "вайна неначасі "скотиняки!
показати весь коментар
05.09.2022 22:45 Відповісти
скільки ще стратегічних об"єктів здали боневтіки для обтяження завдань відвоювання для ЗСУ, котрого вони не оснащували на війну ?
Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, котрий вбивав енергетику віддавав її Бєні й готовив документи до приходу рашистів? Андрій Деркач - голова ЕНЕРГАТОМУ -те ж саме
показати весь коментар
05.09.2022 22:17 Відповісти
Люся за цей відмаз на питання - "що з півдем ? -ПРе@али" отримав ПАЛКОВНИКА?
показати весь коментар
05.09.2022 22:44 Відповісти
У Люсі Арестович свята місія ще з 2005 го від Дугіна - побудувати Новий рускій мір в якому будуть невзорови, російські журнашласти, російські "хорощі" політики, російські "хорощі" бізнесмени і інший російський непотріб. Україна в цьому випадку виступає в ролі ковчега Ноя, яка рятує рашистів з палаючей паРаши, а потім по сценарію вони повинні стати частиною України і зробити в Україні "правільну" росію. Євразійський мір - щось в цьому роді.
показати весь коментар
06.09.2022 00:36 Відповісти
Денацифікація по московитські - це доведення населення у здичалого стану? Світло віл лучин, вода з криниць?
показати весь коментар
06.09.2022 07:12 Відповісти
 
 