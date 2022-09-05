Окупанти відключили Каховську ГЕС, - Генштаб

Російські окупанти відключили Каховську ГЕС, знеструмивши населені пункти Херсонщини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - зазначається в повідомленні.

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