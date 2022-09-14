Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань

Сьогодні, 14 вересня, російські окупанти навезли понад сто одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

"Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять – HIMARS напоготові", - пише Хлань.

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