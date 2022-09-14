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Новини
12 051 18

Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань

гес,каховська

Сьогодні, 14 вересня, російські окупанти навезли понад сто одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

"Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять – HIMARS напоготові", - пише Хлань.

Читайте також: Каховську ГЕС зупиняють через бойові дії періодично, але поки персоналу вдається швидко відновити підключення до мережі, - Укргідроенерго

Автор: 

ГЕС (209) техніка (1820) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+14
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14.09.2022 19:49
+13
Ну так и расхерачить оте 100 одиниць.
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14.09.2022 19:45
+7
После российского ракетного удара в районе Кривого Рога вышла из берегов река Ингулец, она сносит переправы. Таким образом российские войска могут попытаться замедлить переправу украинских войск в направлении Херсона.

Ничего у них не получится. Чрезвычайники к этому были готовы, вода в городе появится до конца сегодняшнего дня, с подтоплениями тоже уже борются, а наступление ВСУ такие теракты уж точно не остановят.

Главное, нет погибших - с остальным украинцы научились справляться.
https://t.me/Sharpreview/16972
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14.09.2022 19:54
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про Хаймарси то мені автор зняв з язика
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14.09.2022 19:45 Відповісти
Ну так и расхерачить оте 100 одиниць.
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14.09.2022 19:45 Відповісти
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14.09.2022 19:49 Відповісти
Може треба робити вигляд, що ми не знаємо, що і куди орки там підтягнули? Бо Хлань все "анонсує", що орки на Херсонщині роблять. То орки зараз відгонять цю техніку подалі від ГЕС, і тоді що?
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14.09.2022 19:53 Відповісти
Так это же хорошо, ГЭС меньше пострадает
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14.09.2022 20:02 Відповісти
После российского ракетного удара в районе Кривого Рога вышла из берегов река Ингулец, она сносит переправы. Таким образом российские войска могут попытаться замедлить переправу украинских войск в направлении Херсона.

Ничего у них не получится. Чрезвычайники к этому были готовы, вода в городе появится до конца сегодняшнего дня, с подтоплениями тоже уже борются, а наступление ВСУ такие теракты уж точно не остановят.

Главное, нет погибших - с остальным украинцы научились справляться.
https://t.me/Sharpreview/16972
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14.09.2022 19:54 Відповісти
Ну да.... Бубочка рядом оставил много куч щебня и старого асфальта... Ну а козломордые... Чим би дитя не тішилось...)))
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14.09.2022 19:54 Відповісти
Цікава тема - така кількість штучних морей на Дніпрі.

Трипольська єра - 5 000 р до н ери - люди селились увздовж берегів рік ,бо рікі і були дорогами . Величайшая культура
І ось московіти затопили прибережну місцевість морями . Московіти знищували величь українських земель
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14.09.2022 19:56 Відповісти
водосховища на Дніпрі - витвір фантазії сраліна , гініралісімус так у майбутньому планував від ворогів захищатися підірвавши у разі чого каскад ГЕС . Сталін помер , а справа його жила , тому і побудували ((
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14.09.2022 20:13 Відповісти
Запорізька ****** підняла рівень води і затопила пороги, через які річка Дніпро була обмежено судноходною. Підтоплення прилеглих територій - це проблема, але вимушена.
За інші греблі не скажу
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15.09.2022 07:51 Відповісти
А яким боком Запорізька ГЕС до розмови про каскад водосховищ на Дніпрі ? Ви в курсі що утримання Кременчуцького водосховища вартує більше аніж електроенергія що виробляє Кременчуцька ГЕС , а Київське водосховище взагалі незабаром стане великим болотом ? ((
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15.09.2022 11:52 Відповісти
вона теж здається входить в каскад гребль на Дніпрі
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15.09.2022 17:29 Відповісти
Наверное они что-задумали: то ли побегать немного, то ли устроить заплыв в Черное море.
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14.09.2022 20:03 Відповісти
теж збираються ЗСУ віддати?
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14.09.2022 20:06 Відповісти
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15.09.2022 00:18 Відповісти
ВогЕнь ! 💢
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14.09.2022 20:06 Відповісти
Не знімйте танки з тягачів, щоб ЗСУ було зучніше.
І помітки зробіть на танках: коли техогляд провели, коли двигун міняли.
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14.09.2022 21:10 Відповісти
HIMARS проти мосту - не дуже гарна ідея, і події на фронті це доводять
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15.09.2022 10:09 Відповісти
 
 