Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань
Сьогодні, 14 вересня, російські окупанти навезли понад сто одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.
"Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять – HIMARS напоготові", - пише Хлань.
Топ коментарі
+14 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар14.09.2022 19:49
+13 Colt
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+7 olele
показати весь коментар14.09.2022 19:54
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Ничего у них не получится. Чрезвычайники к этому были готовы, вода в городе появится до конца сегодняшнего дня, с подтоплениями тоже уже борются, а наступление ВСУ такие теракты уж точно не остановят.
Главное, нет погибших - с остальным украинцы научились справляться.
https://t.me/Sharpreview/16972
Трипольська єра - 5 000 р до н ери - люди селились увздовж берегів рік ,бо рікі і були дорогами . Величайшая культура
І ось московіти затопили прибережну місцевість морями . Московіти знищували величь українських земель
За інші греблі не скажу
І помітки зробіть на танках: коли техогляд провели, коли двигун міняли.