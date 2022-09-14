СБУ идентифицировала 6 новых предателей на Херсонщине. СПИСОК

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. В результате оперативной работы установлены личности еще шести вражеских приспешников, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области".

Псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов. Преступные действия происходят через массовые репрессии, преследования и незаконное задержание граждан, говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и истязания людей.

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По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности таким "чиновникам" оккупационного органа:

Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;

Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.