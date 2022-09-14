РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Война
8 869 30

СБУ идентифицировала 6 новых предателей на Херсонщине. СПИСОК

зрадники

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. В результате оперативной работы установлены личности еще шести вражеских приспешников, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области".

Псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов. Преступные действия происходят через массовые репрессии, преследования и незаконное задержание граждан, говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и истязания людей.

Читайте также: Оккупанты завезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - Хлань

По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности таким "чиновникам" оккупационного органа:

  • Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;
  • Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;
  • Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
  • Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
  • Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;
  • Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

СБУ идентифицировала 6 новых предателей на Херсонщине 01

Автор: 

СБУ (19855) государственная измена (1532) Херсонская область (4718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Хватайте за бары любого в ОП, не ошибётесь, зачем далеко ходить.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:32
+13
щось мало, насправді їх там в сотні(!) раз більше! А ці потвори мали стати на захист свого міста! Але стали хлопці які з коктейлями молотова пішли проти кулемета і полегли...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:35
+12
А де дєрьмак, татаров, дємченко, хламідія, бужанський?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хватайте за бары любого в ОП, не ошибётесь, зачем далеко ходить.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:32 Ответить
хто буде хватать? думаєш після Баканова там багато патріотів. Якщо і є, то на фронті
показать весь комментарий
14.09.2022 20:36 Ответить
Вы совершенно правы, ляпнул не подумав.)
показать весь комментарий
14.09.2022 20:43 Ответить
Сатисфакція приймається.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:45 Ответить
Війна, як очищення від зрадників. А скільки їх ще не встигли вилізти...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:33 Ответить
щось мало, насправді їх там в сотні(!) раз більше! А ці потвори мали стати на захист свого міста! Але стали хлопці які з коктейлями молотова пішли проти кулемета і полегли...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:35 Ответить
справа честі для СБУ і поліції обнуляти списки зрадників своїх відомств.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:35 Ответить
Честь, СБУ, поліція - викресліть лишнє.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:42 Ответить
лишній тут Ваш песимізм.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:52 Ответить
знал бы ты на самом деле а не с дивана как работаю эти службы может и не нес бы всякую дичь
показать весь комментарий
14.09.2022 20:56 Ответить
І як ?
показать весь комментарий
14.09.2022 21:58 Ответить
Звільнений керівник Харківського сбУ хто (вапрос с дівана) ? Вапрос діч алі нє діч ???
показать весь комментарий
14.09.2022 22:01 Ответить
А де дєрьмак, татаров, дємченко, хламідія, бужанський?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:36 Ответить
Хто їх на посади призначав? Чого мовчить зільоне одоробло?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:46 Ответить
вот тех кто постарше еще хоть как то поянть можно, но эти молодые у которых сопли еще не высохли неужели тоже по совку скучают?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:54 Ответить
Мусора всі. Чому я не здивований ?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:58 Ответить
Напишіть ЯК Іпосади вони займали в мусарні до окупації? - Дуже цікаво.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:05 Ответить
А як справи з Чонгаром, розмінуванням мостів, щому кацапня за пів дня до Нової Каховки дійшла, хто здав ЗАЕС, ... ? Вони справи із шістьма кацапськими шістками тичуть. Чудні діла твої сбУ
показать весь комментарий
14.09.2022 21:09 Ответить
Как ни странно но учителя школ и само собой менты просто созданы предавать и гадить оказались. Одни сидя в избирательных комисиях на выборах за бабло и премию, а лягавые конечно по призванию!
показать весь комментарий
14.09.2022 21:10 Ответить
Не всі.
Вчитель повернувся з війни під час уроку. Реакція його дітей - безцінна. На відео - Паламарчук Роман, вчитель фізичної культури Великоключівського ліцею, та його клас.
https://twitter.com/i/status/1570055905999294465
показать весь комментарий
15.09.2022 04:24 Ответить
А де підозра тим, що розмінували Чонгар? Де підозра тим, що не створили блокпости і інші комунікації, не створили тероборону, а навпаки, відвели війська?
показать весь комментарий
14.09.2022 21:16 Ответить
Не лякайте щеневтіка оманського, а то ще втече ще зі своїм кварталом зечмонь, і що ми робитимемо без"иліти"?
показать весь комментарий
14.09.2022 21:49 Ответить
Да вы что. Это с приказа Президента делали. Они своих не сдают.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:26 Ответить
молодцы СБУ !!!!
показать весь комментарий
14.09.2022 21:39 Ответить
ліцензія на відстріл колаборантів автоматично, всім бажаючим.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:55 Ответить
Ви дарма називаєте всіх підряд зрадниками, переважно - це справжнісінькі окупанти, інвазійний вид, який звозили в Україну навмисно. Після перемоги поверніть графу "національність" в паспорти.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:06 Ответить
И что? Зебил будет украинцем писаться. Хотя он и по папе и по маме.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:24 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 04:15 Ответить
Як хотілося би прочистати ліквідували, замість, ідентифікували.....
показать весь комментарий
15.09.2022 07:53 Ответить
 
 