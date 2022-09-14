СБУ ідентифікувала 6 нових зрадників на Херсонщині. ПЕРЕЛІК

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. В результаті оперативної роботи встановлено особи ще шістьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд по Херсонской області".

Псевдоутворення виконує завдання кремля щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Злочинні дії відбуваються через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей.

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Наразі за матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності таким "посадовцям" окупаційного органу:

Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;

Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;

Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;

Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

Співробітники Служби безпеки зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники спецслужби спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.