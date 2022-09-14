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СБУ ідентифікувала 6 нових зрадників на Херсонщині. ПЕРЕЛІК

зрадники

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. В результаті оперативної роботи встановлено особи ще шістьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд по Херсонской області".

Псевдоутворення виконує завдання кремля щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Злочинні дії відбуваються через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей.

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Наразі за матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності таким "посадовцям" окупаційного органу:

  • Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;
  • Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;
  • Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;
  • Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;
  • Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;
  • Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

Співробітники Служби безпеки зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники спецслужби спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ ідентифікувала 6 нових зрадників на Херсонщині 01

Автор: 

СБУ (12774) державна зрада (1678) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+15
Хватайте за бары любого в ОП, не ошибётесь, зачем далеко ходить.
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14.09.2022 20:32
+13
щось мало, насправді їх там в сотні(!) раз більше! А ці потвори мали стати на захист свого міста! Але стали хлопці які з коктейлями молотова пішли проти кулемета і полегли...
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14.09.2022 20:35
+12
А де дєрьмак, татаров, дємченко, хламідія, бужанський?
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14.09.2022 20:36
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Хватайте за бары любого в ОП, не ошибётесь, зачем далеко ходить.
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14.09.2022 20:32 Відповісти
хто буде хватать? думаєш після Баканова там багато патріотів. Якщо і є, то на фронті
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14.09.2022 20:36 Відповісти
Вы совершенно правы, ляпнул не подумав.)
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14.09.2022 20:43 Відповісти
Сатисфакція приймається.
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14.09.2022 21:45 Відповісти
Війна, як очищення від зрадників. А скільки їх ще не встигли вилізти...
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14.09.2022 20:33 Відповісти
щось мало, насправді їх там в сотні(!) раз більше! А ці потвори мали стати на захист свого міста! Але стали хлопці які з коктейлями молотова пішли проти кулемета і полегли...
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14.09.2022 20:35 Відповісти
справа честі для СБУ і поліції обнуляти списки зрадників своїх відомств.
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14.09.2022 20:35 Відповісти
Честь, СБУ, поліція - викресліть лишнє.
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14.09.2022 20:42 Відповісти
лишній тут Ваш песимізм.
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14.09.2022 20:52 Відповісти
знал бы ты на самом деле а не с дивана как работаю эти службы может и не нес бы всякую дичь
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14.09.2022 20:56 Відповісти
І як ?
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14.09.2022 21:58 Відповісти
Звільнений керівник Харківського сбУ хто (вапрос с дівана) ? Вапрос діч алі нє діч ???
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14.09.2022 22:01 Відповісти
А де дєрьмак, татаров, дємченко, хламідія, бужанський?
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14.09.2022 20:36 Відповісти
Хто їх на посади призначав? Чого мовчить зільоне одоробло?
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14.09.2022 20:46 Відповісти
вот тех кто постарше еще хоть как то поянть можно, но эти молодые у которых сопли еще не высохли неужели тоже по совку скучают?
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14.09.2022 20:54 Відповісти
Мусора всі. Чому я не здивований ?
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14.09.2022 20:58 Відповісти
Напишіть ЯК Іпосади вони займали в мусарні до окупації? - Дуже цікаво.
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14.09.2022 21:05 Відповісти
А як справи з Чонгаром, розмінуванням мостів, щому кацапня за пів дня до Нової Каховки дійшла, хто здав ЗАЕС, ... ? Вони справи із шістьма кацапськими шістками тичуть. Чудні діла твої сбУ
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14.09.2022 21:09 Відповісти
Как ни странно но учителя школ и само собой менты просто созданы предавать и гадить оказались. Одни сидя в избирательных комисиях на выборах за бабло и премию, а лягавые конечно по призванию!
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Не всі.
Вчитель повернувся з війни під час уроку. Реакція його дітей - безцінна. На відео - Паламарчук Роман, вчитель фізичної культури Великоключівського ліцею, та його клас.
https://twitter.com/i/status/1570055905999294465
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15.09.2022 04:24 Відповісти
А де підозра тим, що розмінували Чонгар? Де підозра тим, що не створили блокпости і інші комунікації, не створили тероборону, а навпаки, відвели війська?
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14.09.2022 21:16 Відповісти
Не лякайте щеневтіка оманського, а то ще втече ще зі своїм кварталом зечмонь, і що ми робитимемо без"иліти"?
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14.09.2022 21:49 Відповісти
Да вы что. Это с приказа Президента делали. Они своих не сдают.
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14.09.2022 22:26 Відповісти
молодцы СБУ !!!!
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14.09.2022 21:39 Відповісти
ліцензія на відстріл колаборантів автоматично, всім бажаючим.
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14.09.2022 21:55 Відповісти
Ви дарма називаєте всіх підряд зрадниками, переважно - це справжнісінькі окупанти, інвазійний вид, який звозили в Україну навмисно. Після перемоги поверніть графу "національність" в паспорти.
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14.09.2022 22:06 Відповісти
И что? Зебил будет украинцем писаться. Хотя он и по папе и по маме.
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14.09.2022 22:24 Відповісти
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15.09.2022 04:15 Відповісти
Як хотілося би прочистати ліквідували, замість, ідентифікували.....
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15.09.2022 07:53 Відповісти
 
 