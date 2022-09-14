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ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода: Венгрия таки их не заблокировала

санкції

Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Венгрия угрожала заблокировать продление персональных санкций ЕС против физических и юридических лиц России, она этого не сделала. Решение было принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Отмечается, что процесс принятия решения успешно завершен в Совете ЕС. Далее документ должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза. Санкции продлили еще на 6 месяцев, до 15 марта 2023 года.

В документе сообщается, что санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам, причастным к военному вторжению в Украину.

Действующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам.

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Автор: 

Венгрия (1933) россия (95365) санкции (11257) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+11
Якщо будуть за рашку дуру рвати, то поïдуть на Урал - на iсторичну Батькiвщину!
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14.09.2022 21:10
+10
Отримали піздюлей від Штатів? Чи сподобалось обмеження фінансування від ЄС? Сподіваюсь і те, і інше
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14.09.2022 21:10
+9
Заднюю лупят запахло санкциями ЕС и приостановкой денешок то сразу ой ми тока за
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14.09.2022 21:10
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...мад'яри, йой, а шотакє?
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14.09.2022 21:08 Ответить
вони аналізи з переляку здали )
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14.09.2022 21:11 Ответить
млять,они еще за поддержку гитлера не ответили,во 2 МВ,что за сраная нация
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15.09.2022 08:44 Ответить
та думаю, їм сказали
раша без санкцій - Угорщина без ЄС
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14.09.2022 21:12 Ответить
Вони випрошують копендупен з ЄС в тайожний саюз, будуть там завивати як полярні вовки.
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14.09.2022 23:19 Ответить
Якщо будуть за рашку дуру рвати, то поïдуть на Урал - на iсторичну Батькiвщину!
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14.09.2022 21:10 Ответить
Отримали піздюлей від Штатів? Чи сподобалось обмеження фінансування від ЄС? Сподіваюсь і те, і інше
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14.09.2022 21:10 Ответить
Заднюю лупят запахло санкциями ЕС и приостановкой денешок то сразу ой ми тока за
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14.09.2022 21:10 Ответить
НафЕг з ЕС.
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14.09.2022 21:11 Ответить
Тільки ЄС повідомили, що вріжуть пайку мадярам, як вони моментально перестали бикувати. Страшно, а ЄС ще і не починало!
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14.09.2022 21:12 Ответить
от що пендель святий робить...
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14.09.2022 21:13 Ответить
Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью, в которой утверждают, что не раз видели https://nv.ua/tags/nlo.html НЛО над Киевом.Исследователи проводили свои наблюдения при помощи двух станций для наблюдений за метеорами - в Киеве и в селе Винаровка.
Ukraine's Astronomers Say There Are Tons of UFOs Over Kyivhttps://www.vice.com/en/article/pkg3nb/ukraines-astronomers-say-there-are-tons-of-ufos-over-kyiv
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14.09.2022 21:14 Ответить
Хм ..Дивно...Я ж тільки налаштував систему невидимості. Невже енергетичний модуль знову барахлить? Мене ніхто не мав би бачити-ні на земних телескопах ні на примітивних радіолокаційних засобах стеження землян...
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14.09.2022 21:57 Ответить
Мад'ярні вказане їх законне місце біля параші. А то "хоробрими" дуже стали на кацапських подачках.
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14.09.2022 21:14 Ответить
чарівна звиздюлина через €вро допомагає. Завжди.
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14.09.2022 21:24 Ответить
и о погоде)))
///
Як йдеться у зведенні аналітиків проєкту https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Oryx , більша частина техніки, що понад 200 одиниць, була просто кинута росіянами під час втечі та потрапила до рук українців у доброму стані.

Варто зазначити, що у своєму зведенні проєкт не поділяє техніку по фронтах, але все ж таки після прориву в Харківській області список техніки помітно зріс, що дозволяє припустити, що більша її частина була видобута саме там.

Усього за підрахунками українська армія змогла захопити щонайменше:
49 танків (ще 15 знищено);
24 БТР (ще 9 знищено);
52 БМП (ще 22 знищені);
32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено);
11 МТ-ЛБ.

Також зазначається, що українські підрозділи ППО успішно приземлили два літаки.

Варто зазначити, що 49 танків, які захопили ЗСУ, це можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини (46 штук).

Британська розвідка своєю чергою зазначає, що російська 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова, яка вважалася елітною і призначалася для захисту Москви та контратаки у разі війни проти НАТО, втратила майже сотню танків, що складає приблизно половину її техніки.
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14.09.2022 21:35 Ответить
А з януковича тихенько зняли
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14.09.2022 22:16 Ответить
 
 