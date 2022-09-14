ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода: Венгрия таки их не заблокировала

Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Венгрия угрожала заблокировать продление персональных санкций ЕС против физических и юридических лиц России, она этого не сделала. Решение было принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Отмечается, что процесс принятия решения успешно завершен в Совете ЕС. Далее документ должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза. Санкции продлили еще на 6 месяцев, до 15 марта 2023 года.

В документе сообщается, что санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам, причастным к военному вторжению в Украину.

Действующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам.

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