ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода: Венгрия таки их не заблокировала
Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Венгрия угрожала заблокировать продление персональных санкций ЕС против физических и юридических лиц России, она этого не сделала. Решение было принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Отмечается, что процесс принятия решения успешно завершен в Совете ЕС. Далее документ должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза. Санкции продлили еще на 6 месяцев, до 15 марта 2023 года.
В документе сообщается, что санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам, причастным к военному вторжению в Украину.
Действующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам.
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раша без санкцій - Угорщина без ЄС
Ukraine's Astronomers Say There Are Tons of UFOs Over Kyivhttps://www.vice.com/en/article/pkg3nb/ukraines-astronomers-say-there-are-tons-of-ufos-over-kyiv
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Як йдеться у зведенні аналітиків проєкту https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Oryx , більша частина техніки, що понад 200 одиниць, була просто кинута росіянами під час втечі та потрапила до рук українців у доброму стані.
Варто зазначити, що у своєму зведенні проєкт не поділяє техніку по фронтах, але все ж таки після прориву в Харківській області список техніки помітно зріс, що дозволяє припустити, що більша її частина була видобута саме там.
Усього за підрахунками українська армія змогла захопити щонайменше:
49 танків (ще 15 знищено);
24 БТР (ще 9 знищено);
52 БМП (ще 22 знищені);
32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено);
11 МТ-ЛБ.
Також зазначається, що українські підрозділи ППО успішно приземлили два літаки.
Варто зазначити, що 49 танків, які захопили ЗСУ, це можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини (46 штук).
Британська розвідка своєю чергою зазначає, що російська 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова, яка вважалася елітною і призначалася для захисту Москви та контратаки у разі війни проти НАТО, втратила майже сотню танків, що складає приблизно половину її техніки.