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Новини
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ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росіян на пів року: Угорщина таки їх не заблокувала

санкції

Попри повідомлення у ЗМІ про те, що Угорщина погрожувала заблокувати продовження персональних санкцій ЄС проти фізичних та юридичних осіб РФ, вона цього не зробила. Рішення ухвалили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це пише RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Зазначається, що процес ухвалення рішення був успішно завершений у Раді ЄС. Далі документ має бути опублікований в Офіційному журналі Євросоюзу. Санкції продовжили ще на 6 місяців, до 15 березня 2023 року.

У документі повідомляється, що санкції будуть, як і раніше, застосовуватися до 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, які причетні до військового вторгнення в Україну.

Також читайте: Угорщина поки що відмовляється від зняття санкцій ЄС з трьох російських олігархів Авена, Рашнікова та Усманова, - ЗМІ

Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.

Автор: 

Угорщина (2262) росія (64926) санкції (11768) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+11
Якщо будуть за рашку дуру рвати, то поïдуть на Урал - на iсторичну Батькiвщину!
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14.09.2022 21:10
+10
Отримали піздюлей від Штатів? Чи сподобалось обмеження фінансування від ЄС? Сподіваюсь і те, і інше
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14.09.2022 21:10
+9
Заднюю лупят запахло санкциями ЕС и приостановкой денешок то сразу ой ми тока за
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14.09.2022 21:10
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...мад'яри, йой, а шотакє?
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14.09.2022 21:08 Відповісти
вони аналізи з переляку здали )
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14.09.2022 21:11 Відповісти
млять,они еще за поддержку гитлера не ответили,во 2 МВ,что за сраная нация
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15.09.2022 08:44 Відповісти
та думаю, їм сказали
раша без санкцій - Угорщина без ЄС
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14.09.2022 21:12 Відповісти
Вони випрошують копендупен з ЄС в тайожний саюз, будуть там завивати як полярні вовки.
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14.09.2022 23:19 Відповісти
Якщо будуть за рашку дуру рвати, то поïдуть на Урал - на iсторичну Батькiвщину!
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Отримали піздюлей від Штатів? Чи сподобалось обмеження фінансування від ЄС? Сподіваюсь і те, і інше
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Заднюю лупят запахло санкциями ЕС и приостановкой денешок то сразу ой ми тока за
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14.09.2022 21:10 Відповісти
НафЕг з ЕС.
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14.09.2022 21:11 Відповісти
Тільки ЄС повідомили, що вріжуть пайку мадярам, як вони моментально перестали бикувати. Страшно, а ЄС ще і не починало!
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14.09.2022 21:12 Відповісти
от що пендель святий робить...
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14.09.2022 21:13 Відповісти
Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью, в которой утверждают, что не раз видели https://nv.ua/tags/nlo.html НЛО над Киевом.Исследователи проводили свои наблюдения при помощи двух станций для наблюдений за метеорами - в Киеве и в селе Винаровка.
Ukraine's Astronomers Say There Are Tons of UFOs Over Kyivhttps://www.vice.com/en/article/pkg3nb/ukraines-astronomers-say-there-are-tons-of-ufos-over-kyiv
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14.09.2022 21:14 Відповісти
Хм ..Дивно...Я ж тільки налаштував систему невидимості. Невже енергетичний модуль знову барахлить? Мене ніхто не мав би бачити-ні на земних телескопах ні на примітивних радіолокаційних засобах стеження землян...
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14.09.2022 21:57 Відповісти
Мад'ярні вказане їх законне місце біля параші. А то "хоробрими" дуже стали на кацапських подачках.
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14.09.2022 21:14 Відповісти
чарівна звиздюлина через €вро допомагає. Завжди.
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14.09.2022 21:24 Відповісти
и о погоде)))
///
Як йдеться у зведенні аналітиків проєкту https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Oryx , більша частина техніки, що понад 200 одиниць, була просто кинута росіянами під час втечі та потрапила до рук українців у доброму стані.

Варто зазначити, що у своєму зведенні проєкт не поділяє техніку по фронтах, але все ж таки після прориву в Харківській області список техніки помітно зріс, що дозволяє припустити, що більша її частина була видобута саме там.

Усього за підрахунками українська армія змогла захопити щонайменше:
49 танків (ще 15 знищено);
24 БТР (ще 9 знищено);
52 БМП (ще 22 знищені);
32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено);
11 МТ-ЛБ.

Також зазначається, що українські підрозділи ППО успішно приземлили два літаки.

Варто зазначити, що 49 танків, які захопили ЗСУ, це можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини (46 штук).

Британська розвідка своєю чергою зазначає, що російська 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова, яка вважалася елітною і призначалася для захисту Москви та контратаки у разі війни проти НАТО, втратила майже сотню танків, що складає приблизно половину її техніки.
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14.09.2022 21:35 Відповісти
А з януковича тихенько зняли
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14.09.2022 22:16 Відповісти
 
 