ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росіян на пів року: Угорщина таки їх не заблокувала

Попри повідомлення у ЗМІ про те, що Угорщина погрожувала заблокувати продовження персональних санкцій ЄС проти фізичних та юридичних осіб РФ, вона цього не зробила. Рішення ухвалили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це пише RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Зазначається, що процес ухвалення рішення був успішно завершений у Раді ЄС. Далі документ має бути опублікований в Офіційному журналі Євросоюзу. Санкції продовжили ще на 6 місяців, до 15 березня 2023 року.

У документі повідомляється, що санкції будуть, як і раніше, застосовуватися до 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, які причетні до військового вторгнення в Україну.

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Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.