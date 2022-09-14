ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росіян на пів року: Угорщина таки їх не заблокувала
Попри повідомлення у ЗМІ про те, що Угорщина погрожувала заблокувати продовження персональних санкцій ЄС проти фізичних та юридичних осіб РФ, вона цього не зробила. Рішення ухвалили.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це пише RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Зазначається, що процес ухвалення рішення був успішно завершений у Раді ЄС. Далі документ має бути опублікований в Офіційному журналі Євросоюзу. Санкції продовжили ще на 6 місяців, до 15 березня 2023 року.
У документі повідомляється, що санкції будуть, як і раніше, застосовуватися до 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, які причетні до військового вторгнення в Україну.
Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
раша без санкцій - Угорщина без ЄС
Ukraine's Astronomers Say There Are Tons of UFOs Over Kyivhttps://www.vice.com/en/article/pkg3nb/ukraines-astronomers-say-there-are-tons-of-ufos-over-kyiv
///
Як йдеться у зведенні аналітиків проєкту https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Oryx , більша частина техніки, що понад 200 одиниць, була просто кинута росіянами під час втечі та потрапила до рук українців у доброму стані.
Варто зазначити, що у своєму зведенні проєкт не поділяє техніку по фронтах, але все ж таки після прориву в Харківській області список техніки помітно зріс, що дозволяє припустити, що більша її частина була видобута саме там.
Усього за підрахунками українська армія змогла захопити щонайменше:
49 танків (ще 15 знищено);
24 БТР (ще 9 знищено);
52 БМП (ще 22 знищені);
32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено);
11 МТ-ЛБ.
Також зазначається, що українські підрозділи ППО успішно приземлили два літаки.
Варто зазначити, що 49 танків, які захопили ЗСУ, це можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини (46 штук).
Британська розвідка своєю чергою зазначає, що російська 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова, яка вважалася елітною і призначалася для захисту Москви та контратаки у разі війни проти НАТО, втратила майже сотню танків, що складає приблизно половину її техніки.