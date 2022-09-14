Наша стратегия против России работает, нужно продолжать, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что избранная союзниками стратегия реагирования на войну РФ против Украины работает и ее следует придерживаться дальше.

Об этом он пишет в статье, опубликованной в Project Syndicate, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель отмечает, что война вошла в новую фазу – украинская армия совершила поразительное контрнаступление, и хотя окончательно не ясно, каким масштабным он будет дальше, уже понятно, что стратегический баланс сил сместился.

Дипломат отмечает, что ЕС полностью мобилизовался для разрешения энергетического кризиса с неплохими результатами: хранилища заполнены более чем на 80% с опережением графика, есть договоренность об уменьшении потребления газа в холодное время года и мерах по поддержке потребителей на фоне рекордных цен, в координации с Группой семи и другими партнерами обсуждается установление граничной цены на российскую нефть.

Также, пишет Боррель, Запад помогает странам "глобального Юга" преодолеть последствия российской агрессии, отразившиеся на их положении.

"В целом стратегия работает. Мы должны продолжать поддерживать Украину, давить на Россию санкциями и солидарно помогать нашим партнерам по всему миру", - отмечает Жозеп Боррель.

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Он отдельно подчеркивает историческое решение ЕС отказываться от российских энергоресурсов.

"Кремль нарушил контракты, резко снизив объемы экспорта газа и в процессе этого дестабилизировав рынки. Способность к такому шантажу может выглядеть силой РФ, но в конечном итоге это проигрышная стратегия. Вопреки распространенным представлениям, Россия не может легко найти замену европейскому рынку, потому что большинство газотранспортной инфраструктуры нацелено именно на Европу. Изменение потоков газа в такие страны как Китай - это о годах работы и миллиардных расходах", - отмечает дипломат.

Он признает, что де-факто Россия выиграла от рекордного роста цены газа, однако это не означает, что европейские санкции не работают. "Нужно подождать полный эффект от решения Европы прекратить импорт энергоносителей из России. Пока что Европа запретила только импорт угля и уменьшила объемы закупки нефти", - напоминает Боррель.

Боррель отмечает, что экспорт российского угля недавно достиг минимума с момента, когда Путин начал полномасштабную войну - и это свидетельствует, что найти других покупателей на него не удается. Подобным образом, после объявления ЕС о сокращении импорта российской нефти на 90% к концу года цены на нефть начали снижаться. Вдобавок, РФ будет терять доходы, если и дальше будет сокращать объемы поставок газа в Европу.

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Дипломат отмечает, что Европа, уменьшая зависимость от российских энергоносителей, увеличивает собственную безопасность и освобождается от устаревшего убеждения, что экономическая взаимозависимость автоматически должна способствовать уменьшению политического напряжения – потому что сейчас это, наоборот, используется как оружие. ЕС, пишет он, должен оставаться открытой экономикой, но с предохранителями для устойчивости и диверсификации.

Он также напоминает, что весь российский ВПК очень зависел от доступа к западным технологиям, особенно самое современное оружие, а слитный внутренний документ правительства РФ свидетельствует, что с проблемами столкнутся и многие другие сферы экономики, которые зависели от импортированных материалов, вплоть до проблем с изготовлением SIM-карт.

Боррель отмечает, что самих санкций для поражения агрессора недостаточно, и поэтому ЕС оказывает Украине большую экономическую, военную помощь и работает над запуском учебной миссии для подготовки украинских военных.

"Война еще не закончилась, у режима Путина есть еще некоторые карты. Но с нынешней стратегией Запада у Кремля почти нет шансов изменить ситуацию в свою пользу. Время и история на стороне украинцев - пока мы будем придерживаться избранной стратегии", - подитожил Жозеп Боррель.