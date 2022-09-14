Зеленский наградил Терехова и Синегубова

Владимир Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени главе Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову и орден "За мужество" ІІІ степени городскому голове Харькова Игорю Терехову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства 14 сентября.

"Олег Синегубов и Игорь Терехов были награждены согласно указу президента от 6 марта за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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