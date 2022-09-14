Зеленский наградил Терехова и Синегубова
Владимир Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени главе Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову и орден "За мужество" ІІІ степени городскому голове Харькова Игорю Терехову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства 14 сентября.
"Олег Синегубов и Игорь Терехов были награждены согласно указу президента от 6 марта за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков", - говорится в сообщении.
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Слів нема.
Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.
Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.
А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.
Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...
Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч
Новина дня!
ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525
Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1570020320291037185 7 ч
До речі, рашисти зараз звинувачують хйла в тому, що через Мінські домовленості рашисти зараз зазнають поразки. Це зрада для них, оскільки ЗСУ мали час на зміцнення. Напевно в Україні зараз дякують тому, хто підписав Мінські угоди.
як жеж тоді відрізнити справжніх, заслужених в бою від ярмарочних і святкових???
Це напевно тому, що латєнтний сєпар Тєрєхов руками й ногами намагався заборонити Ходу Єдності в Харкові на передодні вторгнення, подавши 2 позови до суду 4 лютого 2022 року? Авжеж, Тєрєхов був готовий в будь-який момент сєпарнутися, та стати до колаборації з російськими окупантами, чере що вже 25 лютого, у самий розпал боїв записав відео, https://novoeizdanie.com/mer-harkova-tolko-dogovarivatsya-i-sejchas-i-togda-nuzhno-bylo-video/ де закликав домовлятися з окупантом , як те намагався зробити його подєльнік Кєрнєс в 2014-му.
Бубочка и ОП решили отмолчаться по этому вопросу.... И продолжать лепить дурочку.