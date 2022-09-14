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Зеленский наградил Терехова и Синегубова

терехов

Владимир Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени главе Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову и орден "За мужество" ІІІ степени городскому голове Харькова Игорю Терехову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства 14 сентября.

"Олег Синегубов и Игорь Терехов были награждены согласно указу президента от 6 марта за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) награда (1796) Терехов Игорь (255) Синегубов Олег (558)


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Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
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14.09.2022 22:38
+14
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14.09.2022 23:50
+13
Тю. Шуфрича теж давно пора нагородити.

В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
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14.09.2022 22:41
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А колишній голова СБУ Харкова хотів їх відсторонити. ЗЕ його заарештував... Ну тепер пазл складається.
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14.09.2022 22:38 Ответить
https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Дмитрик https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Вовнянко

Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
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14.09.2022 22:38 Ответить
Пiар. Гинуть героi, а на iх iменi заробляють полiтичнi бенефiти ось такi.... Повiрте, що ми розумiем, хто такий Зеля, а хто такi тi люди, що в окопах сидять й захищають нас.
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14.09.2022 22:43 Ответить
Все ж не "шеврон", який має форму букви "V", а "нарукавний знак", згідно наказу МОУ. Згоден, нарукавний знак бойової (як і будь-якої іншої) бригади треба заслужити
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14.09.2022 22:53 Ответить
Я у 72-ій не служив, але сам допомагаю добровольцем в Білій Церкві! маю на аватарці шеврон Чорних запорожців також...це нормально, коли люди використовують символи тих, кого підтримують! Ти ж не будеш говорити, щоб футболки умовного Динамо носили тільки ті, хто грає в клубі
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14.09.2022 23:03 Ответить
Велика різниця між актором Рональдом Рейганом і нашим...
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14.09.2022 23:27 Ответить
Ахтьор. Все надіне.
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14.09.2022 23:26 Ответить
Тю. Шуфрича теж давно пора нагородити.

В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
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14.09.2022 22:41 Ответить
Ще Трухіна тре нагородити. Він тіхонєчько в лєсу партизанить.
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14.09.2022 22:45 Ответить
Труханов запропонував домовлятись з ***** на засадах територіального компромісу (у точному формулюванні не певен, але суть запам'ятав).
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14.09.2022 22:50 Ответить
ДревляниН@freeukrman

https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч

Новина дня!

ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525

Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
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14.09.2022 23:49 Ответить
Це наша прокуратура зняла за бабло , санкціі цих донбаських бандюків ‼️‼️‼️
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15.09.2022 01:06 Ответить
Хоть верьте, хоть плюньте. 4 года назад писал что хрен что вернём у бандюков. Там сроки прописаны строго по подаче всех фактов итд от властей страны. Долго печатать и смысла нет. Ох и веселятся негодяи сегодня!
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15.09.2022 09:26 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1570020320291037185 7 ч

До речі, рашисти зараз звинувачують хйла в тому, що через Мінські домовленості рашисти зараз зазнають поразки. Це зрада для них, оскільки ЗСУ мали час на зміцнення. Напевно в Україні зараз дякують тому, хто підписав Мінські угоди.

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14.09.2022 22:43 Ответить
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14.09.2022 23:50 Ответить
так роздає нагороди як цукерки в дитячому садку...
як жеж тоді відрізнити справжніх, заслужених в бою від ярмарочних і святкових???
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14.09.2022 22:44 Ответить
Награждение непричастных,под следствие невиновных..Слава Богу в НАТО знают,кто чью скрипочку играет в этой шахматной партии.. каже Тарас Чорновіл...
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14.09.2022 22:59 Ответить
Це той випадок, коли ці двоє достойні. Це мабудь одне єдине місто мільйонник який з першого дня війни під скаженими обстрілами раші і забезпечити функціонування і більш менш терпиме життя людей в таких умовах - це дійсно важка робота. Вітаю
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14.09.2022 23:02 Ответить
"Це той випадок, коли ці двоє достойні."
Це напевно тому, що латєнтний сєпар Тєрєхов руками й ногами намагався заборонити Ходу Єдності в Харкові на передодні вторгнення, подавши 2 позови до суду 4 лютого 2022 року? Авжеж, Тєрєхов був готовий в будь-який момент сєпарнутися, та стати до колаборації з російськими окупантами, чере що вже 25 лютого, у самий розпал боїв записав відео, https://novoeizdanie.com/mer-harkova-tolko-dogovarivatsya-i-sejchas-i-togda-nuzhno-bylo-video/ де закликав домовлятися з окупантом , як те намагався зробити його подєльнік Кєрнєс в 2014-му.
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15.09.2022 01:02 Ответить
Не верю я в порядочность шута,он трижды куплен был и столько же продался......
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14.09.2022 23:18 Ответить
***, а за что терехова наградили ? За то что в марте шлялся по метро и агитировал людей на то, что нужно как то договариваться ? Даже видно в фб есть. Это вообще пи..
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15.09.2022 00:11 Ответить
При востановлении Харькова будут украдены очень большие деньги. Часть из них уйдет валерьичу. Вот и наградили предварительно, что б закрепить договоренность.
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15.09.2022 08:31 Ответить
За що ці бездарі отримали нагороди , не зрозуміло ?😡
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15.09.2022 01:02 Ответить
Кернеса тоже награждали......
Бубочка и ОП решили отмолчаться по этому вопросу.... И продолжать лепить дурочку.
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15.09.2022 13:14 Ответить
 
 