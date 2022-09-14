Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть - Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.

Как отмечается, Зеленский пожелал защитникам и семьям здоровья.

"Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг", - отметил президент.

Глава государства также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на оккупированных территориях. Президент заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского - командующего оперативной стратегической группировкой войск "Хортица", которая осуществляет контрнаступательную операцию на Харьковском и Луганском направлениях.

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