Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО
В ходе рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть - Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.
Как отмечается, Зеленский пожелал защитникам и семьям здоровья.
"Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг", - отметил президент.
Глава государства также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на оккупированных территориях. Президент заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского - командующего оперативной стратегической группировкой войск "Хортица", которая осуществляет контрнаступательную операцию на Харьковском и Луганском направлениях.
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А не оце непорозуміння, яке надрукувало нашвидкуруч нагороди і поїхало піаритись на фронт.
До речі.
tZE inform
@tZEinform
Поки Зеленський фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну.
Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
Зайди в кацапські пабліки і глянь як там палає русня від цих фото з Ізюму. Може тоді нарешті дійде хто твій ворог, а хто союзник.
Кремінна не була нами звільнена. Це байки Гайдая.
Вільний.
жодного зебілоїда там не зустріла, бо ж ви не зможете пояснити ще це таке.
Ще я маю заходити на їхні пабліки і читати коменти . Пфффф
А нафіга воно мені треба ? Плювати, що вони думають і про що мріють.
А ви і далі живете озираючись на східних мавп. Навіть не смішно, а прикро за вас. Така низька самооцінка.
А пофігіст, який не виконав свої повноваження, не ворог ?
І ми про це ще поговоримо.
за таку операцію треба солідніші нагороди давати
Сирському другу зірку героя
Шапталі і Залужному коли вони причетні до операції
теж по зірці можна дати
заслужили без питань
Слава ЗСУ!!!!!
Смерть ворогам!