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Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть - Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.

Как отмечается, Зеленский пожелал защитникам и семьям здоровья.

"Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг", - отметил президент.

Глава государства также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на оккупированных территориях. Президент заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского - командующего оперативной стратегической группировкой войск "Хортица", которая осуществляет контрнаступательную операцию на Харьковском и Луганском направлениях.

Читайте: Мы вернемся на оккупированные территории, в частности, в Крым, это наша земля и наши люди, - Зеленский

Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области 01
Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области 02

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+8
Нагороджуют воінів на передку -- до чого це.
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14.09.2022 15:10
+8
Не сміши,подоляк))
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14.09.2022 15:16
+8
Щось на бота більше ви схожі. Героям нагороди після нагород 95 кварталу. ....Де нагороди захисникам Азовсталі до Дня Незалежності України .....артисти отримали
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14.09.2022 15:17
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Можливо ще ранувато видавати нагороди ... Бо під шумок нагороджують кварталівців і купу ригівського лайна.
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14.09.2022 15:06 Ответить
Нагороджуют воінів на передку -- до чого це.
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14.09.2022 15:10 Ответить
Все менше можливостей у ботів залишається, щоб лайном замарати, ось і ляпають вже що попало.
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14.09.2022 15:12 Ответить
Не сміши,подоляк))
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14.09.2022 15:16 Ответить
Щось на бота більше ви схожі. Героям нагороди після нагород 95 кварталу. ....Де нагороди захисникам Азовсталі до Дня Незалежності України .....артисти отримали
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14.09.2022 15:17 Ответить
Дурень ти. Можливостей і приводів критикувати награждающєго безліч. На жаль.
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14.09.2022 15:22 Ответить
Це називається заздрість, бо нагороджує не той, що вона хотіла.
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14.09.2022 15:26 Ответить
Так, хотілось би щоб нагороджувала більш гідна персона.
А не оце непорозуміння, яке надрукувало нашвидкуруч нагороди і поїхало піаритись на фронт.
До речі.

tZE inform
@tZEinform
Поки Зеленський фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну.
Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
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14.09.2022 15:30 Ответить
Це непорозуміння сьогодні твій президент і верховний главком. Був би на його місці порох, я б особисто запхнув своє невдоволення в одне місце і мовчки радів за хлопців.
Зайди в кацапські пабліки і глянь як там палає русня від цих фото з Ізюму. Може тоді нарешті дійде хто твій ворог, а хто союзник.
Кремінна не була нами звільнена. Це байки Гайдая.
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14.09.2022 15:38 Ответить
Чого ж ти з 2014 по 2019 не запхав ?
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14.09.2022 15:44 Ответить
Ти можеш мені щось конкретне пред'явити за цей період? То навіщо ця дурна розмова?
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14.09.2022 15:50 Ответить
Так і не влізай , куди тебе не запрошували.
Вільний.
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14.09.2022 15:58 Ответить
ой ***...
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14.09.2022 16:00 Ответить
а оце тобі не *** ?
жодного зебілоїда там не зустріла, бо ж ви не зможете пояснити ще це таке.
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14.09.2022 16:42 Ответить
Не розумію, дехто шизанувся на тій русні..
Ще я маю заходити на їхні пабліки і читати коменти . Пфффф
А нафіга воно мені треба ? Плювати, що вони думають і про що мріють.
А ви і далі живете озираючись на східних мавп. Навіть не смішно, а прикро за вас. Така низька самооцінка.
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14.09.2022 15:47 Ответить
Пфф. Ну звичайно. В тебе ж ворог чинний президент України, а не русня. Нащо їх читати, якщо основний фронт боротьби на цензорі.
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14.09.2022 15:54 Ответить
А зрадник то не ворог ?
А пофігіст, який не виконав свої повноваження, не ворог ?
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14.09.2022 15:57 Ответить
Це ще треба добре розібратися хто з вас зрадник.
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14.09.2022 16:01 Ответить
краще піди срусню почитай, а я собі щось більш цікаве знайду.
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14.09.2022 16:08 Ответить
Біжи. На тебе зачекались чергові висери про зраду.
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14.09.2022 16:13 Ответить
Зрада відбулась на півдні.
І ми про це ще поговоримо.
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14.09.2022 16:40 Ответить
СЛАВА ЗСУ !!! На характере гнали аж гай шумел
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14.09.2022 15:17 Ответить
Це саме «найбезобідніша» для країни піркомпанія для верховного , бо заслужили воїни
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14.09.2022 15:12 Ответить
пане Президенте
за таку операцію треба солідніші нагороди давати
Сирському другу зірку героя
Шапталі і Залужному коли вони причетні до операції
теж по зірці можна дати
заслужили без питань
Слава ЗСУ!!!!!
Смерть ворогам!
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14.09.2022 15:17 Ответить
Так просто цікаво за які заслуги під час війни, Zeлох нагородив орденом "за заслуги" клоунів із кварталу95.
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14.09.2022 15:32 Ответить
Сказав шо вони на фронті концерти давали.
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14.09.2022 15:35 Ответить
а на хрен оно туда поперся типа "воен" сколько из-за него народа положили на Змеином
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14.09.2022 15:36 Ответить
Так воно саме цими піарчиками замиває всюфуйню, за яку його ДАВНО повішати треба з держаком шуфлі у ср@ці!!!
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14.09.2022 15:50 Ответить
тут курва бракує великої неонової вивіски "харківщина"
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14.09.2022 15:42 Ответить
ТУПА ПОКАЗУХА, елементарнийц ДЕШЕВИЙ "піар" дешевої бібізяни - аби БИДЛО втішилось й пустило слізку... ************....
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14.09.2022 15:49 Ответить
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15.09.2022 12:40 Ответить
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ Боневтік
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15.09.2022 12:41 Ответить
 
 