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Новини Фото Війна
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Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині. ФОТО

Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист найголовнішого, що в нас є, - України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - сказав глава держави.

Як зазначається, Зеленський побажав захисникам та їхнім сім’ям здоров’я.

"Ви - героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг", - зазначив президент.

Глава держави також провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. Президент заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського - командувача оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке здійснює контрнаступальну операцію на Харківському та Луганському напрямках.

Також читайте: Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм. ФОТОрепортаж

Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині 01
Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
Нагороджуют воінів на передку -- до чого це.
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14.09.2022 15:10
+8
Не сміши,подоляк))
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14.09.2022 15:16
+8
Щось на бота більше ви схожі. Героям нагороди після нагород 95 кварталу. ....Де нагороди захисникам Азовсталі до Дня Незалежності України .....артисти отримали
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14.09.2022 15:17
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Можливо ще ранувато видавати нагороди ... Бо під шумок нагороджують кварталівців і купу ригівського лайна.
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14.09.2022 15:06 Відповісти
Нагороджуют воінів на передку -- до чого це.
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Все менше можливостей у ботів залишається, щоб лайном замарати, ось і ляпають вже що попало.
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14.09.2022 15:12 Відповісти
Не сміши,подоляк))
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14.09.2022 15:16 Відповісти
Щось на бота більше ви схожі. Героям нагороди після нагород 95 кварталу. ....Де нагороди захисникам Азовсталі до Дня Незалежності України .....артисти отримали
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14.09.2022 15:17 Відповісти
Дурень ти. Можливостей і приводів критикувати награждающєго безліч. На жаль.
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14.09.2022 15:22 Відповісти
Це називається заздрість, бо нагороджує не той, що вона хотіла.
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14.09.2022 15:26 Відповісти
Так, хотілось би щоб нагороджувала більш гідна персона.
А не оце непорозуміння, яке надрукувало нашвидкуруч нагороди і поїхало піаритись на фронт.
До речі.

tZE inform
@tZEinform
Поки Зеленський фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну.
Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
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14.09.2022 15:30 Відповісти
Це непорозуміння сьогодні твій президент і верховний главком. Був би на його місці порох, я б особисто запхнув своє невдоволення в одне місце і мовчки радів за хлопців.
Зайди в кацапські пабліки і глянь як там палає русня від цих фото з Ізюму. Може тоді нарешті дійде хто твій ворог, а хто союзник.
Кремінна не була нами звільнена. Це байки Гайдая.
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14.09.2022 15:38 Відповісти
Чого ж ти з 2014 по 2019 не запхав ?
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14.09.2022 15:44 Відповісти
Ти можеш мені щось конкретне пред'явити за цей період? То навіщо ця дурна розмова?
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14.09.2022 15:50 Відповісти
Так і не влізай , куди тебе не запрошували.
Вільний.
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14.09.2022 15:58 Відповісти
ой ***...
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14.09.2022 16:00 Відповісти
а оце тобі не *** ?
жодного зебілоїда там не зустріла, бо ж ви не зможете пояснити ще це таке.
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14.09.2022 16:42 Відповісти
Не розумію, дехто шизанувся на тій русні..
Ще я маю заходити на їхні пабліки і читати коменти . Пфффф
А нафіга воно мені треба ? Плювати, що вони думають і про що мріють.
А ви і далі живете озираючись на східних мавп. Навіть не смішно, а прикро за вас. Така низька самооцінка.
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14.09.2022 15:47 Відповісти
Пфф. Ну звичайно. В тебе ж ворог чинний президент України, а не русня. Нащо їх читати, якщо основний фронт боротьби на цензорі.
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14.09.2022 15:54 Відповісти
А зрадник то не ворог ?
А пофігіст, який не виконав свої повноваження, не ворог ?
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14.09.2022 15:57 Відповісти
Це ще треба добре розібратися хто з вас зрадник.
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14.09.2022 16:01 Відповісти
краще піди срусню почитай, а я собі щось більш цікаве знайду.
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Біжи. На тебе зачекались чергові висери про зраду.
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14.09.2022 16:13 Відповісти
Зрада відбулась на півдні.
І ми про це ще поговоримо.
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14.09.2022 16:40 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !!! На характере гнали аж гай шумел
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14.09.2022 15:17 Відповісти
Це саме «найбезобідніша» для країни піркомпанія для верховного , бо заслужили воїни
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14.09.2022 15:12 Відповісти
пане Президенте
за таку операцію треба солідніші нагороди давати
Сирському другу зірку героя
Шапталі і Залужному коли вони причетні до операції
теж по зірці можна дати
заслужили без питань
Слава ЗСУ!!!!!
Смерть ворогам!
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14.09.2022 15:17 Відповісти
Так просто цікаво за які заслуги під час війни, Zeлох нагородив орденом "за заслуги" клоунів із кварталу95.
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14.09.2022 15:32 Відповісти
Сказав шо вони на фронті концерти давали.
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14.09.2022 15:35 Відповісти
а на хрен оно туда поперся типа "воен" сколько из-за него народа положили на Змеином
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14.09.2022 15:36 Відповісти
Так воно саме цими піарчиками замиває всюфуйню, за яку його ДАВНО повішати треба з держаком шуфлі у ср@ці!!!
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14.09.2022 15:50 Відповісти
тут курва бракує великої неонової вивіски "харківщина"
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14.09.2022 15:42 Відповісти
ТУПА ПОКАЗУХА, елементарнийц ДЕШЕВИЙ "піар" дешевої бібізяни - аби БИДЛО втішилось й пустило слізку... ************....
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14.09.2022 15:49 Відповісти
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15.09.2022 12:40 Відповісти
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ Боневтік
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15.09.2022 12:41 Відповісти
 
 