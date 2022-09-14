Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині. ФОТО

Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист найголовнішого, що в нас є, - України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - сказав глава держави.

Як зазначається, Зеленський побажав захисникам та їхнім сім’ям здоров’я.

"Ви - героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг", - зазначив президент.

Глава держави також провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. Президент заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського - командувача оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке здійснює контрнаступальну операцію на Харківському та Луганському напрямках.

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