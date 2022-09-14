Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині. ФОТО
Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист найголовнішого, що в нас є, - України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - сказав глава держави.
Як зазначається, Зеленський побажав захисникам та їхнім сім’ям здоров’я.
"Ви - героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг", - зазначив президент.
Глава держави також провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. Президент заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського - командувача оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке здійснює контрнаступальну операцію на Харківському та Луганському напрямках.
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А не оце непорозуміння, яке надрукувало нашвидкуруч нагороди і поїхало піаритись на фронт.
До речі.
tZE inform
@tZEinform
Поки Зеленський фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну.
Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
Зайди в кацапські пабліки і глянь як там палає русня від цих фото з Ізюму. Може тоді нарешті дійде хто твій ворог, а хто союзник.
Кремінна не була нами звільнена. Це байки Гайдая.
Вільний.
жодного зебілоїда там не зустріла, бо ж ви не зможете пояснити ще це таке.
Ще я маю заходити на їхні пабліки і читати коменти . Пфффф
А нафіга воно мені треба ? Плювати, що вони думають і про що мріють.
А ви і далі живете озираючись на східних мавп. Навіть не смішно, а прикро за вас. Така низька самооцінка.
А пофігіст, який не виконав свої повноваження, не ворог ?
І ми про це ще поговоримо.
за таку операцію треба солідніші нагороди давати
Сирському другу зірку героя
Шапталі і Залужному коли вони причетні до операції
теж по зірці можна дати
заслужили без питань
Слава ЗСУ!!!!!
Смерть ворогам!