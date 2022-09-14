УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10459 відвідувачів онлайн
Новини
8 612 44

Зеленський нагородив Терехова та Синєгубова

терехов

Володимир Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та орден "За мужність" ІІІ ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави 14 вересня.

"Олег Синєгубов та Ігор Терехов були нагороджені згідно з указом Президента від 6 березня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: Зеленський нагородив українських захисників на Харківщині. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) нагорода (1258) Терехов Ігор (311) Синєгубов Олег (857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Дмитрик https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Вовнянко

Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
показати весь коментар
14.09.2022 22:38
+14
показати весь коментар
14.09.2022 23:50
+13
Тю. Шуфрича теж давно пора нагородити.

В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
показати весь коментар
14.09.2022 22:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А колишній голова СБУ Харкова хотів їх відсторонити. ЗЕ його заарештував... Ну тепер пазл складається.
показати весь коментар
14.09.2022 22:38 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Дмитрик https://www.facebook.com/groups/466030927530893/user/100013930632694/?__cft__[0]=AZUPx9bu-NxIODXskJFIB1geJpakAs1KT4kYSSlvqzAAmqh5yBru-*******************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-y-R Вовнянко

Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
показати весь коментар
14.09.2022 22:38 Відповісти
Пiар. Гинуть героi, а на iх iменi заробляють полiтичнi бенефiти ось такi.... Повiрте, що ми розумiем, хто такий Зеля, а хто такi тi люди, що в окопах сидять й захищають нас.
показати весь коментар
14.09.2022 22:43 Відповісти
Все ж не "шеврон", який має форму букви "V", а "нарукавний знак", згідно наказу МОУ. Згоден, нарукавний знак бойової (як і будь-якої іншої) бригади треба заслужити
показати весь коментар
14.09.2022 22:53 Відповісти
Я у 72-ій не служив, але сам допомагаю добровольцем в Білій Церкві! маю на аватарці шеврон Чорних запорожців також...це нормально, коли люди використовують символи тих, кого підтримують! Ти ж не будеш говорити, щоб футболки умовного Динамо носили тільки ті, хто грає в клубі
показати весь коментар
14.09.2022 23:03 Відповісти
Велика різниця між актором Рональдом Рейганом і нашим...
показати весь коментар
14.09.2022 23:27 Відповісти
Ахтьор. Все надіне.
показати весь коментар
14.09.2022 23:26 Відповісти
Тю. Шуфрича теж давно пора нагородити.

В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
показати весь коментар
14.09.2022 22:41 Відповісти
Ще Трухіна тре нагородити. Він тіхонєчько в лєсу партизанить.
показати весь коментар
14.09.2022 22:45 Відповісти
Труханов запропонував домовлятись з ***** на засадах територіального компромісу (у точному формулюванні не певен, але суть запам'ятав).
показати весь коментар
14.09.2022 22:50 Відповісти
ДревляниН@freeukrman

https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч

Новина дня!

ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525

Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
показати весь коментар
14.09.2022 23:49 Відповісти
Це наша прокуратура зняла за бабло , санкціі цих донбаських бандюків ‼️‼️‼️
показати весь коментар
15.09.2022 01:06 Відповісти
Хоть верьте, хоть плюньте. 4 года назад писал что хрен что вернём у бандюков. Там сроки прописаны строго по подаче всех фактов итд от властей страны. Долго печатать и смысла нет. Ох и веселятся негодяи сегодня!
показати весь коментар
15.09.2022 09:26 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1570020320291037185 7 ч

До речі, рашисти зараз звинувачують хйла в тому, що через Мінські домовленості рашисти зараз зазнають поразки. Це зрада для них, оскільки ЗСУ мали час на зміцнення. Напевно в Україні зараз дякують тому, хто підписав Мінські угоди.

показати весь коментар
14.09.2022 22:43 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 23:50 Відповісти
так роздає нагороди як цукерки в дитячому садку...
як жеж тоді відрізнити справжніх, заслужених в бою від ярмарочних і святкових???
показати весь коментар
14.09.2022 22:44 Відповісти
Награждение непричастных,под следствие невиновных..Слава Богу в НАТО знают,кто чью скрипочку играет в этой шахматной партии.. каже Тарас Чорновіл...
показати весь коментар
14.09.2022 22:59 Відповісти
Це той випадок, коли ці двоє достойні. Це мабудь одне єдине місто мільйонник який з першого дня війни під скаженими обстрілами раші і забезпечити функціонування і більш менш терпиме життя людей в таких умовах - це дійсно важка робота. Вітаю
показати весь коментар
14.09.2022 23:02 Відповісти
"Це той випадок, коли ці двоє достойні."
Це напевно тому, що латєнтний сєпар Тєрєхов руками й ногами намагався заборонити Ходу Єдності в Харкові на передодні вторгнення, подавши 2 позови до суду 4 лютого 2022 року? Авжеж, Тєрєхов був готовий в будь-який момент сєпарнутися, та стати до колаборації з російськими окупантами, чере що вже 25 лютого, у самий розпал боїв записав відео, https://novoeizdanie.com/mer-harkova-tolko-dogovarivatsya-i-sejchas-i-togda-nuzhno-bylo-video/ де закликав домовлятися з окупантом , як те намагався зробити його подєльнік Кєрнєс в 2014-му.
показати весь коментар
15.09.2022 01:02 Відповісти
Не верю я в порядочность шута,он трижды куплен был и столько же продался......
показати весь коментар
14.09.2022 23:18 Відповісти
***, а за что терехова наградили ? За то что в марте шлялся по метро и агитировал людей на то, что нужно как то договариваться ? Даже видно в фб есть. Это вообще пи..
показати весь коментар
15.09.2022 00:11 Відповісти
При востановлении Харькова будут украдены очень большие деньги. Часть из них уйдет валерьичу. Вот и наградили предварительно, что б закрепить договоренность.
показати весь коментар
15.09.2022 08:31 Відповісти
За що ці бездарі отримали нагороди , не зрозуміло ?😡
показати весь коментар
15.09.2022 01:02 Відповісти
Кернеса тоже награждали......
Бубочка и ОП решили отмолчаться по этому вопросу.... И продолжать лепить дурочку.
показати весь коментар
15.09.2022 13:14 Відповісти
 
 