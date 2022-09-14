Зеленський нагородив Терехова та Синєгубова
Володимир Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та орден "За мужність" ІІІ ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави 14 вересня.
"Олег Синєгубов та Ігор Терехов були нагороджені згідно з указом Президента від 6 березня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 ПравдаЛюбка
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Слів нема.
Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої. Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема. Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.
Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити. Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висипаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.
А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.
Якби наш шеврон носив Арестович, це я ще зрозумів би - він до нашої бригади певний стосунок все ж має. Але той, хто чотири рази ухилився від мобілізації...
Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
В Одесі є героїчний кацап Труханов. Теж чекає нагород.
https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч
Новина дня!
ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525
Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1570020320291037185 7 ч
До речі, рашисти зараз звинувачують хйла в тому, що через Мінські домовленості рашисти зараз зазнають поразки. Це зрада для них, оскільки ЗСУ мали час на зміцнення. Напевно в Україні зараз дякують тому, хто підписав Мінські угоди.
як жеж тоді відрізнити справжніх, заслужених в бою від ярмарочних і святкових???
Це напевно тому, що латєнтний сєпар Тєрєхов руками й ногами намагався заборонити Ходу Єдності в Харкові на передодні вторгнення, подавши 2 позови до суду 4 лютого 2022 року? Авжеж, Тєрєхов був готовий в будь-який момент сєпарнутися, та стати до колаборації з російськими окупантами, чере що вже 25 лютого, у самий розпал боїв записав відео, https://novoeizdanie.com/mer-harkova-tolko-dogovarivatsya-i-sejchas-i-togda-nuzhno-bylo-video/ де закликав домовлятися з окупантом , як те намагався зробити його подєльнік Кєрнєс в 2014-му.
Бубочка и ОП решили отмолчаться по этому вопросу.... И продолжать лепить дурочку.