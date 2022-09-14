Зеленський нагородив Терехова та Синєгубова

Володимир Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та орден "За мужність" ІІІ ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави 14 вересня.

"Олег Синєгубов та Ігор Терехов були нагороджені згідно з указом Президента від 6 березня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників", - ідеться в повідомленні.

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