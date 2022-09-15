Оккупанты ударили по Запорожью. "Прилет" рядом с инфраструктурным предприятием

Запорожье снова подверглось вражеской атаке.

Об этом сообщил в телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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