Оккупанты ударили по Запорожью. "Прилет" рядом с инфраструктурным предприятием
Запорожье снова подверглось вражеской атаке.
Об этом сообщил в телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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