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Новости Война
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Оккупанты ударили по Запорожью. "Прилет" рядом с инфраструктурным предприятием

запоріжжя

Запорожье снова подверглось вражеской атаке.

Об этом сообщил в телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Запорожье (2645) обстрел (26906)


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Треба їбашити у відповідь, кацапи тільки силу розуміють. Але лупити асфальтом щось не вдається...
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15.09.2022 08:14 Ответить
Я сам из Запорожья, и уже в который раз говорю, что пока не будут @уярить в обратку по белгородской, курской и прочим кацапским @беням, до этих мразей не дойдет. Пока эти суки не умоются собственной кровью они не угомонятся
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15.09.2022 08:24 Ответить
І знову ударили поряд з....візьміть лівіше і ок. Невже не можна цим таки заборонити поперед батька з новинами бігти. Ви інфраструктуру рятуйте, а не соцмережі
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15.09.2022 08:23 Ответить
А коли вже будуть "приліти" в Бєлгороді, Воронежі, та Курску?
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15.09.2022 08:30 Ответить
единственное, что радует, так это заявление о том, что осталось недолго отработать противодействие "Кинжалам" и "Искандерам" и их тоже будут сбивать... это хорошая новость... пожелаю украинским военным как можно скорее найти алгоритм противодействия этим ракетам... я абсолютно не сомневаюсь - найдут... одно не совсем позитивное - затрата времени и терпения... но Бог с Украиной!
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15.09.2022 08:36 Ответить
Как-то быстро и незаметно для самих себя нация моральных уродцев перешла от радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободят братский украинский народ от киевских нацистов за 3 дня!" до радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободили Кривой Рог от водоснабжения!"
Деградация моральных уродцев-россиян окончательно завершена.
Level completed...
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15.09.2022 08:46 Ответить
Як казав учора Юрій Швець у Ютьюбі... дЕрмак и Козак обо всем договорились еще до начала боевых действий...,а це означає...що Ze теж все знав...
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15.09.2022 08:54 Ответить
Iм начхати на себе чи украiнцiв. Iм победи давай. Вони про це писали, чому Путiн не атакуе критичну iнфраструктуру. Тепер, щоб путiну "вiдбилитись" перед росiянами за поразку-ось таке чинить ,а тi радiють. Проблема не в Путiнi, а в самих росiянах. Дарма кажуть,що росiяни нiчого не вирiшують. Якби росiяни б не пiдтримували цього-Путiн навiть не рипнувся б в Украiну. Моральнi уроди.
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15.09.2022 09:00 Ответить
 
 