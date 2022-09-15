Окупанти вдарили по Запоріжжю. "Приліт" поруч із інфраструктурним підприємством

Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано прильот поруч із одним із інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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