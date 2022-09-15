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Окупанти вдарили по Запоріжжю. "Приліт" поруч із інфраструктурним підприємством

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано прильот поруч із одним із інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя дві ракети

Автор: Ірина Дашківська
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Треба їбашити у відповідь, кацапи тільки силу розуміють. Але лупити асфальтом щось не вдається...
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15.09.2022 08:14 Відповісти
Я сам из Запорожья, и уже в который раз говорю, что пока не будут @уярить в обратку по белгородской, курской и прочим кацапским @беням, до этих мразей не дойдет. Пока эти суки не умоются собственной кровью они не угомонятся
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15.09.2022 08:24 Відповісти
І знову ударили поряд з....візьміть лівіше і ок. Невже не можна цим таки заборонити поперед батька з новинами бігти. Ви інфраструктуру рятуйте, а не соцмережі
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15.09.2022 08:23 Відповісти
А коли вже будуть "приліти" в Бєлгороді, Воронежі, та Курску?
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15.09.2022 08:30 Відповісти
единственное, что радует, так это заявление о том, что осталось недолго отработать противодействие "Кинжалам" и "Искандерам" и их тоже будут сбивать... это хорошая новость... пожелаю украинским военным как можно скорее найти алгоритм противодействия этим ракетам... я абсолютно не сомневаюсь - найдут... одно не совсем позитивное - затрата времени и терпения... но Бог с Украиной!
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15.09.2022 08:36 Відповісти
Как-то быстро и незаметно для самих себя нация моральных уродцев перешла от радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободят братский украинский народ от киевских нацистов за 3 дня!" до радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободили Кривой Рог от водоснабжения!"
Деградация моральных уродцев-россиян окончательно завершена.
Level completed...
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15.09.2022 08:46 Відповісти
Як казав учора Юрій Швець у Ютьюбі... дЕрмак и Козак обо всем договорились еще до начала боевых действий...,а це означає...що Ze теж все знав...
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15.09.2022 08:54 Відповісти
Iм начхати на себе чи украiнцiв. Iм победи давай. Вони про це писали, чому Путiн не атакуе критичну iнфраструктуру. Тепер, щоб путiну "вiдбилитись" перед росiянами за поразку-ось таке чинить ,а тi радiють. Проблема не в Путiнi, а в самих росiянах. Дарма кажуть,що росiяни нiчого не вирiшують. Якби росiяни б не пiдтримували цього-Путiн навiть не рипнувся б в Украiну. Моральнi уроди.
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15.09.2022 09:00 Відповісти
 
 