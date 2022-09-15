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Литва предоставит Украине две партии бронетранспортеров, - глава МИД Ландсбергис
Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Только сегодня литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", - сказал Ландсбергис.
Он отметил, что украинская армия знает, где лучше их использовать.
"С другой стороны, мы пытались быть адвокатом, во многих случаях напоминая нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого недостаточно", - отметил Лансбергис.
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Щира дяка Литві та її Народу...👍👍👍