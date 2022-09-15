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Литва предоставит Украине две партии бронетранспортеров, - глава МИД Ландсбергис

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Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только сегодня литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что украинская армия знает, где лучше их использовать.

"С другой стороны, мы пытались быть адвокатом, во многих случаях напоминая нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого недостаточно", - отметил Лансбергис.

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Литва (2445) помощь (7763) БТР (364) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Дирівці пускають і бій найєлітніші підрозділи
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15.09.2022 11:09 Ответить
Маленька Литва рашки не боіця.
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15.09.2022 11:15 Ответить
Здається, що Литва, готова останні штани з себе зняти, щоби допомогти Україні. Низький уклін і подяка Литовському народу і його уряду!
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15.09.2022 11:21 Ответить
ото герої! а де ж Німеччина з Мардерами? Де?!
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15.09.2022 11:23 Ответить
Ниметчина предоставила тоже массу помощи, в том числе и военной. Панзергаубицы-2000 и Гепарды - отличная техника. По обьемам предоставленной помощи Германия на пятом месте между прочим. Другой вопрос, что имея немецкую промышленность и немецкие ресурсы можно было помочь гораздо больше... Но... скажи спасибо, что хоть это дают. Украина распродала за 30 лет столько военной техники и оружия, что на пять войн хватило бы. А теперь с претензиями бегаем по миру и морду недовольную корчим.
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15.09.2022 12:34 Ответить
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте першою у Світі дала Україні акумулятори для танків гвинтокрилів літаків та БТРів все що було у Литві на літо 2014 року..Петро Олексійович тоді був дуже задоволений цим...то вже потім підключилися Болгарія Чехія та Словаччина...а тоді це було на вагу Золота...
Щира дяка Литві та її Народу...👍👍👍
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15.09.2022 11:34 Ответить
а зараз більшість населення Словаччини бажає перемоги кацапів https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/15/7367533/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/15/7367533/

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15.09.2022 13:06 Ответить
Щира подяка владі і народу Литви, ось країна, яка дійсно допомагає. Слава Литві і литовцям!
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15.09.2022 11:57 Ответить
 
 