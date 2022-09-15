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Литва надасть Україні дві партії бронетранспортерів, - глава МЗС Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бтр,м113

Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс на пресконференції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тільки сьогодні литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що українська армія знає, де краще їх використовувати.

"З іншого боку, ми намагалися бути адвокатом, у багатьох випадках нагадуючи нашим партнерам і союзникам і в ЄС, і в НАТО, що цього ще недостатньо", - зазначив Лансбергіс.

Також читайте: Литва надасть Україні бронетранспортери М113 та М577

Автор: Ірина Дашківська
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Дирівці пускають і бій найєлітніші підрозділи
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15.09.2022 11:09 Відповісти
Маленька Литва рашки не боіця.
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15.09.2022 11:15 Відповісти
Здається, що Литва, готова останні штани з себе зняти, щоби допомогти Україні. Низький уклін і подяка Литовському народу і його уряду!
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15.09.2022 11:21 Відповісти
ото герої! а де ж Німеччина з Мардерами? Де?!
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15.09.2022 11:23 Відповісти
Ниметчина предоставила тоже массу помощи, в том числе и военной. Панзергаубицы-2000 и Гепарды - отличная техника. По обьемам предоставленной помощи Германия на пятом месте между прочим. Другой вопрос, что имея немецкую промышленность и немецкие ресурсы можно было помочь гораздо больше... Но... скажи спасибо, что хоть это дают. Украина распродала за 30 лет столько военной техники и оружия, что на пять войн хватило бы. А теперь с претензиями бегаем по миру и морду недовольную корчим.
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15.09.2022 12:34 Відповісти
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте першою у Світі дала Україні акумулятори для танків гвинтокрилів літаків та БТРів все що було у Литві на літо 2014 року..Петро Олексійович тоді був дуже задоволений цим...то вже потім підключилися Болгарія Чехія та Словаччина...а тоді це було на вагу Золота...
Щира дяка Литві та її Народу...👍👍👍
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15.09.2022 11:34 Відповісти
а зараз більшість населення Словаччини бажає перемоги кацапів https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/15/7367533/
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15.09.2022 13:06 Відповісти
Щира подяка владі і народу Литви, ось країна, яка дійсно допомагає. Слава Литві і литовцям!
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15.09.2022 11:57 Відповісти
 
 