УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3657 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
10 489 33
Литва (2265) зброя (7281) БТР (267)

Литва надасть Україні бронетранспортери М113 та М577

бтр,м113

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса, М113 стає важливою частиною Збройних сил України, і вагомий внесок у це робить Литва.

"Наразі подано запит (України - ред.) на підготовку військових поліцейських, фахівців із розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабному навчанню українського персоналу в Сполученому Королівстві, направляючи туди інструкторів", - сказав Анусаускас на дистанційному засіданні Групи НАТО з координування підтримки України.

Литва вже передала Україні системи ППО Stinger, протитанкові озброєння, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики. Загалом військова допомога Литви Україні становить близько EUR 123 млн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Литовські волонтери відправили для ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої. ВIДЕО

Литовська армія також розглядає можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, яка має намір провести тритижневу базову військову підготовку для 10 тис. українських військових протягом наступних трьох місяців.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Литовцям справжнім друзям України-черговий респект...
показати весь коментар
20.07.2022 19:12
+20
щира подяка Литві
показати весь коментар
20.07.2022 19:14
+17
показати весь коментар
20.07.2022 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литовцям справжнім друзям України-черговий респект...
показати весь коментар
20.07.2022 19:12 Відповісти
Дякуємо, вперта Литва!

Ваш Наш Великий князь Вітаутас громить кацапів артою!
показати весь коментар
20.07.2022 20:34 Відповісти
Помню еще Грибаускайте до 2014...
Уже улыбку вызывает это...
......сколько там Литвы и то сколько она поставляет...

Мб она ширма?
Как с посольством в Тайване?
показати весь коментар
20.07.2022 19:13 Відповісти
щира подяка Литві
показати весь коментар
20.07.2022 19:14 Відповісти
где наши немецкие леопарды
показати весь коментар
20.07.2022 19:15 Відповісти
У Елдока
показати весь коментар
20.07.2022 19:32 Відповісти
В асфальті.
показати весь коментар
20.07.2022 20:16 Відповісти
Вопли жены оккупанта уничтоженного Хаймарсом!
Женушка грустит, что не сможет купить новую "Калину" на гробовые за своего фаршика.
https://t.me/prankota_ch/16213%E2%80%A6 Полный звонок
Обязательно к прослушиванию в кругу друзей!
+https://t.me/usinfantryman/9102 бонус
показати весь коментар
20.07.2022 19:16 Відповісти
дать йому просто пізди: бєні і козирю
показати весь коментар
20.07.2022 19:20 Відповісти
Литва по собі знає що таке кацапія.
показати весь коментар
20.07.2022 19:17 Відповісти
м577 шо за птіца?
показати весь коментар
20.07.2022 19:17 Відповісти
Американська гусенична командно-штабна машина М577 на базі бронетранспортера М113 (випускається з 1963 року)
показати весь коментар
20.07.2022 19:19 Відповісти
поняа тобто майже як м113
показати весь коментар
20.07.2022 19:22 Відповісти
Так. На платформах можна побачити
показати весь коментар
20.07.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 19:24 Відповісти
Литві подяка!!! 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
показати весь коментар
20.07.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 19:22 Відповісти
не на часі. краще асфальтний
показати весь коментар
20.07.2022 19:25 Відповісти
Хаймарсам теж потрібно по якимись дорогам їздити
показати весь коментар
20.07.2022 20:17 Відповісти
... і катафалкам теж
показати весь коментар
20.07.2022 20:37 Відповісти
Литва - найбільший виробник зброї в ЕС, німці заздрять)
показати весь коментар
20.07.2022 19:24 Відповісти
Lietuva Stronk \m/ \m/
показати весь коментар
20.07.2022 19:25 Відповісти
Литва делает невозможное для помощи нам.
Большое СПАСИБО!!!
показати весь коментар
20.07.2022 19:28 Відповісти
вони крутяки шо Литва шо Польша, Словакія Чехія, однак Естонія порівняльно зі своїм ВВП нам надала найбільше. друг пізнається в біді
показати весь коментар
20.07.2022 19:35 Відповісти
Fielen Dank!
показати весь коментар
20.07.2022 19:40 Відповісти
8 лет назад Украину спасла по факту Президент тогдашней Литвы Даля Грибаускайте...на встрече тогда с Петром Порошенко Даля сказала..
У нас советского оружия и боеприпасов достаточно чтобы сдержать дурака мавзолейного...
Первыми пришли аккумуляторы для самолетов вертолетов танков и БТРов...
Которые продали министры обороны Украины Лебедев и Саламатин...типа не крысы путлера...
показати весь коментар
20.07.2022 19:46 Відповісти
Маленька Литва віддає останню рубашку в той час коли шмольц тримає засоби для атак ворога для своєї оборони від фей
показати весь коментар
20.07.2022 20:08 Відповісти
Литва, як і завжди, просто красава!
показати весь коментар
20.07.2022 20:11 Відповісти
Ecio Litva tot sami zurnalist sto sobral dengi na Bayraktar pokupajet droni Magyli dlia vasej 40 brigadi.Ja kak smotrel oni odni iz lucix brigad, i nazvanije v cest litovskogo kniazia Vitovta
показати весь коментар
20.07.2022 20:38 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 20:49 Відповісти
Etot dron budet kuplen on 175 tysiac evro stojit.Mozet i bolse
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
показати весь коментар
20.07.2022 22:18 Відповісти
Маленькая Литва помогла больше чем сраная немчурия !!!
показати весь коментар
20.07.2022 23:45 Відповісти
 
 