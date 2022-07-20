Литва надасть Україні бронетранспортери М113 та М577

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса, М113 стає важливою частиною Збройних сил України, і вагомий внесок у це робить Литва.

"Наразі подано запит (України - ред.) на підготовку військових поліцейських, фахівців із розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабному навчанню українського персоналу в Сполученому Королівстві, направляючи туди інструкторів", - сказав Анусаускас на дистанційному засіданні Групи НАТО з координування підтримки України.

Литва вже передала Україні системи ППО Stinger, протитанкові озброєння, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики. Загалом військова допомога Литви Україні становить близько EUR 123 млн.

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Литовська армія також розглядає можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, яка має намір провести тритижневу базову військову підготовку для 10 тис. українських військових протягом наступних трьох місяців.