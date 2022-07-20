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Литва (2335) оружие (10028) БТР (352)

Литва предоставит Украине бронетранспортеры М113 и М577

бтр,м113

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, М113 становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это делает Литва.

"Подан запрос (Украина - ред.) на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анусаускас на дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.

Литва уже передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики. В целом военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн EUR .

Читайте: США передадут Украине еще четыре HIMARS

Литовская армия также рассматривает возможность отправки к 10 инструкторам в Великобританию, которая намерена провести трехнедельную базовую военную подготовку для 10 тыс. украинских военных в течение следующих трех месяцев.
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Топ комментарии
+29
Литовцям справжнім друзям України-черговий респект...
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20.07.2022 19:12
+20
щира подяка Литві
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20.07.2022 19:14
+17
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20.07.2022 19:24
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Литовцям справжнім друзям України-черговий респект...
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20.07.2022 19:12 Ответить
Дякуємо, вперта Литва!

Ваш Наш Великий князь Вітаутас громить кацапів артою!
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20.07.2022 20:34 Ответить
Помню еще Грибаускайте до 2014...
Уже улыбку вызывает это...
......сколько там Литвы и то сколько она поставляет...

Мб она ширма?
Как с посольством в Тайване?
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20.07.2022 19:13 Ответить
щира подяка Литві
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20.07.2022 19:14 Ответить
где наши немецкие леопарды
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20.07.2022 19:15 Ответить
У Елдока
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20.07.2022 19:32 Ответить
В асфальті.
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20.07.2022 20:16 Ответить
Вопли жены оккупанта уничтоженного Хаймарсом!
Женушка грустит, что не сможет купить новую "Калину" на гробовые за своего фаршика.
https://t.me/prankota_ch/16213%E2%80%A6 Полный звонок
Обязательно к прослушиванию в кругу друзей!
+https://t.me/usinfantryman/9102 бонус
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20.07.2022 19:16 Ответить
дать йому просто пізди: бєні і козирю
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20.07.2022 19:20 Ответить
Литва по собі знає що таке кацапія.
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20.07.2022 19:17 Ответить
м577 шо за птіца?
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20.07.2022 19:17 Ответить
Американська гусенична командно-штабна машина М577 на базі бронетранспортера М113 (випускається з 1963 року)
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20.07.2022 19:19 Ответить
поняа тобто майже як м113
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20.07.2022 19:22 Ответить
Так. На платформах можна побачити
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20.07.2022 19:30 Ответить
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20.07.2022 19:24 Ответить
Литві подяка!!! 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
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20.07.2022 19:18 Ответить
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20.07.2022 19:22 Ответить
не на часі. краще асфальтний
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20.07.2022 19:25 Ответить
Хаймарсам теж потрібно по якимись дорогам їздити
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20.07.2022 20:17 Ответить
... і катафалкам теж
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20.07.2022 20:37 Ответить
Литва - найбільший виробник зброї в ЕС, німці заздрять)
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20.07.2022 19:24 Ответить
Lietuva Stronk \m/ \m/
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20.07.2022 19:25 Ответить
Литва делает невозможное для помощи нам.
Большое СПАСИБО!!!
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20.07.2022 19:28 Ответить
вони крутяки шо Литва шо Польша, Словакія Чехія, однак Естонія порівняльно зі своїм ВВП нам надала найбільше. друг пізнається в біді
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20.07.2022 19:35 Ответить
Fielen Dank!
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20.07.2022 19:40 Ответить
8 лет назад Украину спасла по факту Президент тогдашней Литвы Даля Грибаускайте...на встрече тогда с Петром Порошенко Даля сказала..
У нас советского оружия и боеприпасов достаточно чтобы сдержать дурака мавзолейного...
Первыми пришли аккумуляторы для самолетов вертолетов танков и БТРов...
Которые продали министры обороны Украины Лебедев и Саламатин...типа не крысы путлера...
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20.07.2022 19:46 Ответить
Маленька Литва віддає останню рубашку в той час коли шмольц тримає засоби для атак ворога для своєї оборони від фей
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20.07.2022 20:08 Ответить
Литва, як і завжди, просто красава!
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20.07.2022 20:11 Ответить
Ecio Litva tot sami zurnalist sto sobral dengi na Bayraktar pokupajet droni Magyli dlia vasej 40 brigadi.Ja kak smotrel oni odni iz lucix brigad, i nazvanije v cest litovskogo kniazia Vitovta
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20.07.2022 20:38 Ответить
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20.07.2022 20:49 Ответить
Etot dron budet kuplen on 175 tysiac evro stojit.Mozet i bolse
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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20.07.2022 22:18 Ответить
Маленькая Литва помогла больше чем сраная немчурия !!!
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20.07.2022 23:45 Ответить
 
 