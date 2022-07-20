Литва предоставит Украине бронетранспортеры М113 и М577
В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, М113 становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это делает Литва.
"Подан запрос (Украина - ред.) на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анусаускас на дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.
Литва уже передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики. В целом военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн EUR .
Литовская армия также рассматривает возможность отправки к 10 инструкторам в Великобританию, которая намерена провести трехнедельную базовую военную подготовку для 10 тыс. украинских военных в течение следующих трех месяцев.
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Уже улыбку вызывает это...
......сколько там Литвы и то сколько она поставляет...
Мб она ширма?
Как с посольством в Тайване?
Женушка грустит, что не сможет купить новую "Калину" на гробовые за своего фаршика.
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Большое СПАСИБО!!!
У нас советского оружия и боеприпасов достаточно чтобы сдержать дурака мавзолейного...
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Которые продали министры обороны Украины Лебедев и Саламатин...типа не крысы путлера...
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