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оружие (10028) США (24834) РСЗО (184) HIMARS (280)

США передадут Украине еще четыре HIMARS

himars,рсзв

США передадут Украине четыре дополнительных реактивных артиллерийских системы HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины (более известная как группа "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

США уже передали Украине 12 установок HIMARS, другие РСЗО, чтобы укрепить дальнобойные возможности украинской армии. По словам Остина, в целом США предоставили Украине безопасность на 2,6 миллиарда долларов.

Напомним, координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби анонсировал, что вскоре в США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет содержать HIMARS, снаряды для РСЗО и артиллерии. Это будет 16 такой пакет при президентстве Джо Байдене.

Также читайте: Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс
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Топ комментарии
+39
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20.07.2022 17:02
+38
Амерам-черговий респект...
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20.07.2022 16:53
+23
Чого кричите. Може більше передали і ракети на 300 км. Зброя як і гроші ******* тишину.
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20.07.2022 16:57
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Амерам-черговий респект...
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20.07.2022 16:53 Ответить
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20.07.2022 17:02 Ответить
Милая белозубая смертоносная для орков улыбка.
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20.07.2022 18:42 Ответить
ще бiльше рюськой бавовни!!!
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20.07.2022 17:33 Ответить
"амер" - это рашисткопропагандонский сленг.
Пиши с уважением - "Американським Друзям - повага!!!"
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20.07.2022 19:48 Ответить
Эх, Томагавков бы штук 100...
Они копеечные и далеко шмаляют. Оркам понравится стопудово...
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20.07.2022 19:50 Ответить
откуда и с чего Томагавки запускать будем?
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20.07.2022 20:52 Ответить
Ну, це не твій смуток. Знайшли, як із табуреток гарпуни запускати, знайдемо і як томагавки запустити.
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21.07.2022 02:45 Ответить
*****,та дайте 40 і з засрашкой буде покінчено. Цирк якийсь. Таке відчуття що США Україну починають боятися.🤦
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20.07.2022 16:55 Ответить
Головне ракети до них. Без ракет самих з пускових толку нуль...
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20.07.2022 17:02 Ответить
і екіпажі. з пульта Генштабу HIMARS не стріляє.
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20.07.2022 17:07 Ответить
Дають рівно стільки, щоб не сдалися та не виграли.
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20.07.2022 17:16 Ответить
Хаймарсы должны работать и днем и ночью, постоянно долбить по врагам, что, склады или казармы кончились, координатов нет, что-ли? А последние дни что-то тихо стало..
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20.07.2022 18:01 Ответить
Це 307 війна демократів против московії за рахунок геноциду локальних націй вганяючий останніх в борги та віддалене управління.
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20.07.2022 18:32 Ответить
Від того, що хімарси відносять до РЗЗО, ще не означає, що їх так можна використовувати. Одна ракета із Граду стоїть як консерва. Одна ракета з хімарсу стоїть, як усі наші пенсії. Треба кожну на вагу золота жалувати. Мені дуже не сподобалося, що наші ЗСУ (якщо це правда) з хімарсів розстрілювали міст у Херсоні. Тому що мости треба гарпунами брати
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21.07.2022 02:49 Ответить
столько нету. Те что есть - 99% что на консервации, там резину всю надо менять
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20.07.2022 19:12 Ответить
Нельзя сразу давать много оружия - так и война быстро закончится.
Главная цель США - совершить полную демилитаризацию рф.
Процесс идет ПОСТЕПЕННО.
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20.07.2022 19:51 Ответить
Так ждут как ты обучение пройдёшь, так сразу и дадут ))))
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20.07.2022 20:54 Ответить
шо за нафіг знущання? а одразу штук 20 слабо? а ракети до 300 км слабо?
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20.07.2022 16:55 Ответить
а, може, ти знаєш, чи є оті гаубиці зайвими в Пентагону?
А, може, ти знаєш, чи є в ЗСУ підготовлені екіпажі для отих 20-ти HIMARS-ів?
Тоді - да, твої претензії обгрунтовані...
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20.07.2022 17:05 Ответить
Так, є зайві - на зберіганні знаходяться.
Так, є екіпажі - за цей час можливо було безліч навчити.
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20.07.2022 17:09 Ответить
на зберіганні - це ще не означає, що зайві. Для США чомусь Тайвань важливіший за Україну; напевне, тому що ближчий географічно. А Куба - та взагалі під брюшиною.
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20.07.2022 17:46 Ответить
справа не тільки у тому, ракети які юзаємо наразі M31 на 84 км коштують $155000 за штуку
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20.07.2022 22:03 Ответить
Точна зброя, яка не б'є по площі, а якою треба вміти користуватися. Це Вам не автомат АК. Будуть і більш далекобійні **********.
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20.07.2022 17:22 Ответить
очень может быть, что их столько нету. Те 2000 что есть - они типа как тоже на консервации, не факт, что работают.
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20.07.2022 19:13 Ответить
Ты с рашкой не попутай. В армиях НАТО принцип обеспечения оружием - по потребности. В армиях рашкотипа - хай буде, авось пригодится. Поэтому у рашки было 3000 танков в действии и 10 тысяч в консервах. У НАТО в консервах 0.00 танков.
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21.07.2022 02:52 Ответить
Ну очень мало, катастрофически мало !!!
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20.07.2022 16:55 Ответить
але дають! не відбирають
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20.07.2022 17:56 Ответить
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об изменении украинской географии и о планах России по захвату Украины. "Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - сказал он в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и информагентству "РИА Новости".
"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года", - пояснил российский министр.
Лавров отметил, что по мере поступления нового оружия из стран Запада географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", - сказал Лавров.
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20.07.2022 16:56 Ответить
Никто никаких областей кацапам не отпишет. По- моему очевидно...
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20.07.2022 17:04 Ответить
Да кому вообще интересны парашные высеры? Больше оружия - больше люлей от ВСУ, больше "жестов доброй воли" - это уже всем понятно. А то что они высирают своими ртами - да по фиг уже. Сильнее, чем 24 февраля их орда не станет, лол.
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20.07.2022 17:08 Ответить
єрмака случайно в *ОПу занесло?
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20.07.2022 18:36 Ответить
багатозначно сказав "будем отодвигать". Ну деби, б...ь, зто так он сказал принцу, имея ввиду самого себя. Видно, в рузге сенонокос чуть задержался.
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20.07.2022 18:41 Ответить
Чого кричите. Може більше передали і ракети на 300 км. Зброя як і гроші ******* тишину.
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20.07.2022 16:57 Ответить
А відсутність зброї ще більше "любить тишу"!
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20.07.2022 17:11 Ответить
Это не столько сколько хотелось бы, но так как своего нет то и и это гуд. Спасибо!
И опять же - главное это наличие к установкам боеприпаса.
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20.07.2022 16:57 Ответить
таким какашенко не испугаеш. к ним заряжающих машин не поставляют ))
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20.07.2022 17:02 Ответить
а какашенку поставляють)
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20.07.2022 17:10 Ответить
Эх... К ним бы нолик приписать... Но надеюсь, что на деле передали больше.
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20.07.2022 17:02 Ответить
Ех, за вартість цих хаймарсів стільки асфальту можна було відремонтувати для кацапських танків
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20.07.2022 17:02 Ответить
👍🤣🤣🤣
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20.07.2022 17:05 Ответить
)
думаю сакашвилли занизил цифри воровства, потому как незнаком с апетитами обогащения в воюющей стране предателями.🥁
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20.07.2022 18:38 Ответить
значить хаймерси вже в Україні і працюють)
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20.07.2022 17:07 Ответить
значить хаймерси вже в Україні і працюють)
----------------------------------------------------------------------------------
так би мовити новина "пост-фактум"
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20.07.2022 17:08 Ответить
просто є ще думаючі люди...
не потрібно по своєму інтелекту порівнювати, так би дивись і єрмаків не було як і стерв'ятників...

а що до бетонки: мізки є зрозуміти причини чому рф не бомбить кляту дорогу а тільки будинки?

Ось як знайдеш відповідь - вважай що ти познав 7 кругів істини. Відповідь дуже далеке від театру боєвих дій... Вона лежить в площині конспірології.
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20.07.2022 18:43 Ответить
зелеботов сразу видно, они тупые
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20.07.2022 20:57 Ответить
Американці виходять з простого рохрахунку - якщо в два рази збільшити кількість поставлених Хаймарсів, то відповідно в два рази зростає ймовірність і ризик того, що хоча б один з них може бути знищений ДРГ чи ракетами ворога, що матиме для останнього потужне пропагандистське значення.
З іншої сторони ймовірно щоденна статистика розвідуваних цілей для цих РСЗВ вказує на прийнятність саме помірного збільшення їх кількості, щоб вони дарма на застоювались без використання в одному місці.
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20.07.2022 17:11 Ответить
головне те що американці мають викачку грошей в юа давно. Манафорт - буризма. И це тільки те що спливло.

А в нашому болоті є фінансові незалежні журналісти?)
Нема, ось будусов и все, останні від одної погрози трясуться.

Так, мова саме про США - це для них не перший майданчик "війни" с Московією... А за 300-й конфлікт за 100 років.
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20.07.2022 18:47 Ответить
Щиро дякуємо!
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20.07.2022 17:15 Ответить
👍👍👍
але фсбшного дермака треба вивезти у Гуантанамо
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20.07.2022 17:18 Ответить
Ну шо сказать..у кацапов будет очень много новых отверстий..
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20.07.2022 17:18 Ответить
Вашингтон проверяет сообразительность некоторых кремлёвских организмов.
Когда до них дойдёт, что дёргаться бесполезно ?
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20.07.2022 17:20 Ответить
Велика подяка нашим американським партнерам👍 🤝 Але от кажуть : 0(нуль чи зіро або зеро) - це ніщо, нічого.. Та якби до тієї цифри що озвучив шановний Ллойд Остін додати отой "нуль" - то була б зовсім інша реальність!! Наші ЗСУ за декілька тижнів могли б так знекровити рашистські тили та логістичну інфраструктуру - що ті кацападли або втікали куди тільки очі бачать, або здавались би у полон, або стали б статистичним лайном у чорних поліетиленових мішках!
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20.07.2022 17:23 Ответить
4 ???!!! Это же издевательство, если нужно 100!
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20.07.2022 17:24 Ответить
дайте 40 и дело пойдет !
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20.07.2022 17:24 Ответить

ПиМ

https://petrimazepa.com/snova_vidim_karavany Снова видим караваны

Двома мовами про паршиву російську логістику.

Примечание редакции. https://petrimazepa.com/voyna_lendlizov Прошлый текст автора мог остаться незамеченным, а зря: в наше время не хватает плюс-минус спокойной оценки ситуации. Так, чтобы без эмоций и всё же по делу. Ещё и не скучно. К счастью, следующая текстовка не заставила себя ждать.
Логистический коллапс. Третья фаза войны - на самом деле лишь повторение первой?

В связи с применением Украиной систем HIMARS российские склады превратились в достаточно уязвимые, и в связи с этим малоэффективные формирования, которые не способны обеспечить должный уровень наступательной мощи.

Более того, Россия ошиблась в расчётах. Ведь Кремль явно полагал, что «пауза» позволит ему быстро набрать свежее мясо. Тем самым он смог бы продолжать давление на Украину посредством преимущества в численности. А ещё таким путём можно пренебрегать тактикой, стратегией, да и вообще, логикой.

Однако преимущество в численности совершенно не является обязательным условием для нынешнего конфликта.

Конечно, Украине будет очень трудно достигать паритета по всем направлениям. Но, как оказалось, она вполне способна полностью уничтожать российские склады. Тем самым - не давать Кремлю возможности использовать весь свой военный перевес в качестве сдерживания логистической проблемы.

Когда логистическая проблема (вспомните о поставках «на колесах») достигнет своего непосредственного пика, наступление станет банально невозможным для применения стратегии. Это произойдёт, поскольку у России не будет хватать логистических цепочек для прорывов - но тогда станет невозможной и оборона.

Более того, именно логистическая проблема угробила первую фазу российской войны.

Это преимущество в технике, растянутое по всей площади страны. Оно превращено в караван из дохлых верблюдов и тогда достигло своей финальной ипостаси - первая стадия была Россией полностью и безоговорочно проиграна. Теперь удары Украины по складам вынуждают Россию перейти от численного преимущества к военному и логистическому.

Это кажется невозможным на фоне всех остальных действий РФ, выявляющих логистическую проблему в качестве основной.

Так, Украине жизненно важно уничтожить склады и локальные центры управления - она этим и занимается. А далее украинцам должны предоставить боекомплект HIMARS с дальностью выстрела на 300 км. И вот почему России придётся выйти с территории, временно оккупированной её войсками, в контексте складов.

Тогда логистическая цепочка снова вернётся в своё традиционное русло. Мы увидим караваны с мёртвыми верблюдами.

Также есть небольшая реплика по «интенсификации» от Шойгу.

Пока некоторые пытались понять природу заявления российского министра обороны о фактически новой фазе войны, я несколько раз вспоминал свои же предыдущие материалы о том, что время играет на руку Украине. Поэтому каждый последующий день делает наступление России всё менее возможным в качестве теста для реальных подвижек на фронте.

Этот же вывод сделал и Кремль, тем самым попытавшись выкрутить Украине руки численностью войск.

В результате лишь в очередной раз поставил под ружьё разномастный сброд. Поскольку наёмники неумолимо заканчиваются, а солдат, ещё умеющих стрелять, почему-то становится всё меньше и меньше.

Поскольку разрыв логистических цепочек - это натуральная кровавая баня для Кремля, Москва решила сыграть на опережение. Это мы уже рассматривали в качестве единственного возможного действия российских войск (в рамках нынешней ситуации) задолго до самого заявления Шойгу.

И слова министра не поменяли, в общем-то, ничего. Если такое действие является единственным - это же не значит, что оно верное.

Толпа неопытных бандюганов с напрочь раздолбанной логистической цепочкой, конечно, способна оказывать какое-то давление на противника. Только это не может довести ситуацию до точки значительного отступления ВСУ.

Логистическая проблема - это проблема даже не интеллектуального развития главных командиров войны.

Логистическая проблема - это приговор всей системе, которая совершенно не способна реагировать мобильно и полагаться на собственные низовые кадры. Перед вами сплошная клоака: имбецилы внизу и дегенераты вверху.

Из такой структуры даже на ходу получается составить базис катастрофы в логистике. И его Россия никак не решит, потому что не способна ничего решить в принципе, сохранив инструменты построения власти - собственно, логистика лишь стала следствием распада путинского видения государства.

Чтобы решить проблему в логистике, необходимо разбивать систему централизованного подчинения военных шутам в погонах. Но это невозможно в милитаристском государстве.

Что же, уничтожение милитаристского амплуа приведёт к окончанию войны.

Так что результат патовый... Но всё же единственный.

Блог автора: https://t.me/cynic2020 Telegram
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20.07.2022 17:32 Ответить
Хто слухає того ж Жданова рівень розуміння не поступається авторському.
Одне єдине НО:
- Исторія по причині свого найменування любе повторюватись щоб гои не забувалі:
На увазі саме про "сепаратний мир" в першій світовій.

Маючи єрмака та гопКо (а в тилах Беную) та перемовини по пшениці, ви впевненні що перемога чи поразка буде залежати від підзвітній армії зраднику(чи мабуть просто брехуну) президентові?
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20.07.2022 18:55 Ответить
Щось не там, Іскро, підпалюєш..
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20.07.2022 20:01 Ответить
конкретика була б доречною.
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20.07.2022 23:18 Ответить
Добра новина!
Ще б півсотні Абрамсів на кожний з фронтів і мона було б і до лаврова в гості заїхати.
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20.07.2022 17:41 Ответить
Звісно, дякуємо, але треба ще раз 10 по стільки.
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20.07.2022 17:46 Ответить
Cпасибо! Нужно штук 40! и кацапам п№зда
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20.07.2022 18:13 Ответить
***** ракет тисячь 140
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20.07.2022 22:06 Ответить
вангую взрывы ватных пердаков )
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20.07.2022 18:14 Ответить
Ну это уже стыдоба ,я понимаю наши союзники но *** такие поставки 4 -HIMARS , это как ехать на танке и подливать по 5-литров соляры, Это как понимать все ? чтоб не увлекались ? не привыкали ? или мы уже возле Москвы курим и ждем ? Этого ****** ***** нужно добить одним прилетом чтоб чехлы не одбил и срал , подливой , до Урала.. Вот что мы ждем. На передовых мужиков тьма ,и все с автоматами ,нет тяжелой техники ,нет, не хватает..
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20.07.2022 18:21 Ответить
Скільки передали Гімарсів насправді вам не скаже ні Пентагон ні Джо Байден...
Не партесь мавзолейные Шариковы...
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20.07.2022 18:22 Ответить
Единственное что можно сказать на этот счёт...что доставкой Гимарсов в Украину занимается спецназ США и три генерала Пентагона...
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20.07.2022 18:29 Ответить
Бережіть я зіницю ока
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20.07.2022 18:34 Ответить
добре хоч не 3,25
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20.07.2022 18:37 Ответить
Мав на увазі число Пі? Якщо так то 3.14.

Зрозумійте, що знос машин мінімальний а відтак головне кількість пакетів ракет. Відстрілятись за ніч 1 машинка може 5-7 разів. х6(12) - це вже дуже не малі гроші...
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20.07.2022 19:01 Ответить
видвинуть до Харкова, бо там гадениши розпоясались.
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20.07.2022 18:43 Ответить
ПОГИБШАЯ В БОЯХ ПРОИВ РАШИСТОВ ЖЕНЩИНА ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ БРАЗИЛИИ В СВОЕЙ ЮНОСТИ ИМЕЛА КОРОНУ КРАСОТЫ. ОТОМСТИМ ЗА ТАЛИТУ ВАЛЬЕ И НЕ ТОЛЬКО ЗА НЕЁ! ОТОМСТИМ ПУТИНСКИМ ФАШИСТАМ И ПОЛИЦАЯМ ПРЕДАТЕЛЯМ ЗА ВСЕ БЕДЫ КОТОРЫЕ ОНИ СДЕЛАЛИ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! ЗА 4 ЛЕТНЮЮ ЛИЗУ И ХАРЬКОВЧАН КОТОРЫХ ОНИ УБИЛИ! ПЕСНЯ БЕЛЛА ЧАУ С НАМИ! ПРИЗЫВАЮ ЭТУ ПЕСНЮ РЕКЛАМИРОВАТЬ КАК СИМВОЛ НАШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОККУПАНТАМ!СЛАВА ВСУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ЛЕГИОНУ! СВОЛОЧИ НЕ ПРОЙДУТ! NO PASARAN!
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20.07.2022 18:45 Ответить
Резников сказал для натупления нужно 500 himars ?????????????????????
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20.07.2022 18:50 Ответить
ого треба гарна розвідка, яка видасть координати а це 500 * 6 = 3000 цілей
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20.07.2022 22:09 Ответить
і 3000 ракет М31 влетить у копієчку при ціні 155000 зєлєні за штуку. доведеться відмовитись від доріг та шашликів
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20.07.2022 22:13 Ответить
МОЛИТЕСЬ ЗА ВОИНОВ И ЗА ТЕХНИКУ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ВОЮЙТЕ ЗА СВЯТОГО ДУХА! С НАМИ БОГ! Я ПРИЗЫВАЮ К СВЯЩЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ РАШИЗМА ВСЕХ УКРАИНЦЕВ! ОГОНЬ ВО ИМЯ ЦАРЯ ДАВИДА! ВО ИМЯ ХРИСТА! ВО ИМЯ ВСЕЦАРИЦЫ МАРИИ! Я ПРИЗЫВАЮ ПРАВОСЛАВНЫХ. КАТОЛИКОВ. ПРОТЕСТАНТОВ И ДАЖЕ АТЕИСТОВ ВОЕВАТЬ ЗА ИИСУСА!!!! С НАМИ БОГ! ОТКРЫВАЙТЕ БИБЛИЮ!! БИБЛИЯ КРУЧЕ ДАЖЕ ХАЙМЕРСОВ!! МОЛИТЕСЬ СВЯТОМУ ДУХУ ЗА ВСУ И ЗА АЗОВ! ОСВОБОДИМ ОТ ПУТИНСКИХ НАЦИСТОВ ВЕСЬ МИР! МЫ ВОИНЫ ПЛАНЕТЫ! ОГОНЬ ПО УПЫРЯМ! ОГОНЬ ЗА УКРАИНУ!!!
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20.07.2022 18:50 Ответить
вважаю дізайн кабіни вражаючим, Джипер кріперс - попса поруч)
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20.07.2022 19:34 Ответить
хочу сказать велике спасибі Амереканському Президенту і Народу
за підтримку України у нас уже є критична маса Хаймерсів
які можуть логістику і артилерію кацапів помножити на ноль
тому неважно скільки прийде три штуки чи шість
це тільки усилить наші позиції
слава ЗСУ!!!
слава УКРАЇНІ!!!
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20.07.2022 19:55 Ответить
РСЗВ HIMARS очима орків https://youtu.be/ie7x950vKdE
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20.07.2022 20:02 Ответить
Сподіваюсь це подарунок для крисмського пантону.
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20.07.2022 20:17 Ответить
Мене зараз цікавить одне антонівський міст роз......ли , чи бидло кацапське їм ще користується?
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20.07.2022 20:33 Ответить
В Пентагоне заявили, что США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS

Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее.

Кроме того, США обучили уже 200 украинских военных работе на РСЗО HIMARS, при том, что экипаж одного HIMARS состоит с 3 человек.
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20.07.2022 20:45 Ответить
разом 16 буде. і це мало. резнік вчора сказав, що тільки для стримування москалів треба мінімум 50 штук, а для контрнаступу так взагалі СТО!
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20.07.2022 22:36 Ответить
Спасибо, Америка!!!

Это нам поможет уничтожать вонючих орков.

Смерть руССким оккупантам!
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20.07.2022 23:23 Ответить
 
 