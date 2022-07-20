США передадут Украине еще четыре HIMARS

США передадут Украине четыре дополнительных реактивных артиллерийских системы HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины (более известная как группа "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

США уже передали Украине 12 установок HIMARS, другие РСЗО, чтобы укрепить дальнобойные возможности украинской армии. По словам Остина, в целом США предоставили Украине безопасность на 2,6 миллиарда долларов.

Напомним, координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби анонсировал, что вскоре в США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет содержать HIMARS, снаряды для РСЗО и артиллерии. Это будет 16 такой пакет при президентстве Джо Байдене.

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