США передадуть Україні ще чотири HIMARS

США передадуть Україні чотири додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час четвертої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (більш відома як група "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

США вже передали Україні 12 установок HIMARS, інші РСЗВ, щоб зміцнити далекобійні можливості української армії. За словами Остіна, загалом США надали Україні безпекову допомогу на 2,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував, що незабаром у США оголосять про черговий пакет допомоги Україні, який буде містити HIMARS, снаряди для РСЗВ та артилерії. Це буде 16 такий пакет за президентства Джо Байдена.

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