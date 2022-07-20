США передадуть Україні ще чотири HIMARS
США передадуть Україні чотири додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час четвертої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (більш відома як група "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
США вже передали Україні 12 установок HIMARS, інші РСЗВ, щоб зміцнити далекобійні можливості української армії. За словами Остіна, загалом США надали Україні безпекову допомогу на 2,6 мільярда доларів.
Нагадаємо, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував, що незабаром у США оголосять про черговий пакет допомоги Україні, який буде містити HIMARS, снаряди для РСЗВ та артилерії. Це буде 16 такий пакет за президентства Джо Байдена.
Будь ласка, зачекайте...
Пиши с уважением - "Американським Друзям - повага!!!"
Они копеечные и далеко шмаляют. Оркам понравится стопудово...
Главная цель США - совершить полную демилитаризацию рф.
Процесс идет ПОСТЕПЕННО.
А, може, ти знаєш, чи є в ЗСУ підготовлені екіпажі для отих 20-ти HIMARS-ів?
Тоді - да, твої претензії обгрунтовані...
Так, є екіпажі - за цей час можливо було безліч навчити.
"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года", - пояснил российский министр.
Лавров отметил, что по мере поступления нового оружия из стран Запада географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", - сказал Лавров.
И опять же - главное это наличие к установкам боеприпаса.
думаю сакашвилли занизил цифри воровства, потому как незнаком с апетитами обогащения в воюющей стране предателями.🥁
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так би мовити новина "пост-фактум"
не потрібно по своєму інтелекту порівнювати, так би дивись і єрмаків не було як і стерв'ятників...
а що до бетонки: мізки є зрозуміти причини чому рф не бомбить кляту дорогу а тільки будинки?
Ось як знайдеш відповідь - вважай що ти познав 7 кругів істини. Відповідь дуже далеке від театру боєвих дій... Вона лежить в площині конспірології.
З іншої сторони ймовірно щоденна статистика розвідуваних цілей для цих РСЗВ вказує на прийнятність саме помірного збільшення їх кількості, щоб вони дарма на застоювались без використання в одному місці.
А в нашому болоті є фінансові незалежні журналісти?)
Нема, ось будусов и все, останні від одної погрози трясуться.
Так, мова саме про США - це для них не перший майданчик "війни" с Московією... А за 300-й конфлікт за 100 років.
але фсбшного дермака треба вивезти у Гуантанамо
Когда до них дойдёт, что дёргаться бесполезно ?
ПиМ
https://petrimazepa.com/snova_vidim_karavany Снова видим караваны
Двома мовами про паршиву російську логістику.
Примечание редакции. https://petrimazepa.com/voyna_lendlizov Прошлый текст автора мог остаться незамеченным, а зря: в наше время не хватает плюс-минус спокойной оценки ситуации. Так, чтобы без эмоций и всё же по делу. Ещё и не скучно. К счастью, следующая текстовка не заставила себя ждать.
Логистический коллапс. Третья фаза войны - на самом деле лишь повторение первой?
В связи с применением Украиной систем HIMARS российские склады превратились в достаточно уязвимые, и в связи с этим малоэффективные формирования, которые не способны обеспечить должный уровень наступательной мощи.
Более того, Россия ошиблась в расчётах. Ведь Кремль явно полагал, что «пауза» позволит ему быстро набрать свежее мясо. Тем самым он смог бы продолжать давление на Украину посредством преимущества в численности. А ещё таким путём можно пренебрегать тактикой, стратегией, да и вообще, логикой.
Однако преимущество в численности совершенно не является обязательным условием для нынешнего конфликта.
Конечно, Украине будет очень трудно достигать паритета по всем направлениям. Но, как оказалось, она вполне способна полностью уничтожать российские склады. Тем самым - не давать Кремлю возможности использовать весь свой военный перевес в качестве сдерживания логистической проблемы.
Когда логистическая проблема (вспомните о поставках «на колесах») достигнет своего непосредственного пика, наступление станет банально невозможным для применения стратегии. Это произойдёт, поскольку у России не будет хватать логистических цепочек для прорывов - но тогда станет невозможной и оборона.
Более того, именно логистическая проблема угробила первую фазу российской войны.
Это преимущество в технике, растянутое по всей площади страны. Оно превращено в караван из дохлых верблюдов и тогда достигло своей финальной ипостаси - первая стадия была Россией полностью и безоговорочно проиграна. Теперь удары Украины по складам вынуждают Россию перейти от численного преимущества к военному и логистическому.
Это кажется невозможным на фоне всех остальных действий РФ, выявляющих логистическую проблему в качестве основной.
Так, Украине жизненно важно уничтожить склады и локальные центры управления - она этим и занимается. А далее украинцам должны предоставить боекомплект HIMARS с дальностью выстрела на 300 км. И вот почему России придётся выйти с территории, временно оккупированной её войсками, в контексте складов.
Тогда логистическая цепочка снова вернётся в своё традиционное русло. Мы увидим караваны с мёртвыми верблюдами.
Также есть небольшая реплика по «интенсификации» от Шойгу.
Пока некоторые пытались понять природу заявления российского министра обороны о фактически новой фазе войны, я несколько раз вспоминал свои же предыдущие материалы о том, что время играет на руку Украине. Поэтому каждый последующий день делает наступление России всё менее возможным в качестве теста для реальных подвижек на фронте.
Этот же вывод сделал и Кремль, тем самым попытавшись выкрутить Украине руки численностью войск.
В результате лишь в очередной раз поставил под ружьё разномастный сброд. Поскольку наёмники неумолимо заканчиваются, а солдат, ещё умеющих стрелять, почему-то становится всё меньше и меньше.
Поскольку разрыв логистических цепочек - это натуральная кровавая баня для Кремля, Москва решила сыграть на опережение. Это мы уже рассматривали в качестве единственного возможного действия российских войск (в рамках нынешней ситуации) задолго до самого заявления Шойгу.
И слова министра не поменяли, в общем-то, ничего. Если такое действие является единственным - это же не значит, что оно верное.
Толпа неопытных бандюганов с напрочь раздолбанной логистической цепочкой, конечно, способна оказывать какое-то давление на противника. Только это не может довести ситуацию до точки значительного отступления ВСУ.
Логистическая проблема - это проблема даже не интеллектуального развития главных командиров войны.
Логистическая проблема - это приговор всей системе, которая совершенно не способна реагировать мобильно и полагаться на собственные низовые кадры. Перед вами сплошная клоака: имбецилы внизу и дегенераты вверху.
Из такой структуры даже на ходу получается составить базис катастрофы в логистике. И его Россия никак не решит, потому что не способна ничего решить в принципе, сохранив инструменты построения власти - собственно, логистика лишь стала следствием распада путинского видения государства.
Чтобы решить проблему в логистике, необходимо разбивать систему централизованного подчинения военных шутам в погонах. Но это невозможно в милитаристском государстве.
Что же, уничтожение милитаристского амплуа приведёт к окончанию войны.
Так что результат патовый... Но всё же единственный.
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Одне єдине НО:
- Исторія по причині свого найменування любе повторюватись щоб гои не забувалі:
На увазі саме про "сепаратний мир" в першій світовій.
Маючи єрмака та гопКо (а в тилах Беную) та перемовини по пшениці, ви впевненні що перемога чи поразка буде залежати від підзвітній армії зраднику(чи мабуть просто брехуну) президентові?
Ще б півсотні Абрамсів на кожний з фронтів і мона було б і до лаврова в гості заїхати.
Не партесь мавзолейные Шариковы...
Зрозумійте, що знос машин мінімальний а відтак головне кількість пакетів ракет. Відстрілятись за ніч 1 машинка може 5-7 разів. х6(12) - це вже дуже не малі гроші...
за підтримку України у нас уже є критична маса Хаймерсів
які можуть логістику і артилерію кацапів помножити на ноль
тому неважно скільки прийде три штуки чи шість
це тільки усилить наші позиції
слава ЗСУ!!!
слава УКРАЇНІ!!!
Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее.
Кроме того, США обучили уже 200 украинских военных работе на РСЗО HIMARS, при том, что экипаж одного HIMARS состоит с 3 человек.
Это нам поможет уничтожать вонючих орков.
Смерть руССким оккупантам!