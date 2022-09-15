Из-за войны российские чиновники начали больше употреблять алкоголь, - Медуза
Президент РФ Путин начал призывать губернаторов некоторых регионов России "развернуть пропаганду здорового образа жизни" в противовес алкоголизму населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Медуза.
Причем тема алкоголизма поднимается президентом РФ даже с теми губернаторами, регионы которых не относятся к регионам с самым высоким уровнем алкогольной зависимости у населения.
По данным источников издания, президент России начал уделять внимание алкоголизму, поэтому на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и гораздо больше пить алкоголь. Особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".
"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - пишет издание.
Собеседник издания добавил, что основная причина стресса российских чиновников - реальный ущерб, нанесенный России вторжением и санкциями. Поскольку планы начать полномасштабную войну в Украине среди российских чиновников не знал почти никто, первые месяцы войны они были растеряны и "не знали, что делать".
Однако Путина ситуация с алкоголизмом среди высших российских руководителей начала беспокоить, поскольку начала "ухудшаться дисциплина".
"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и сбивчиво докладывает. Это уже видит широкая публика", - говорят источники.
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Наверное, те и создаю, которые самогнкой торгуют.
Война? Снег? Ливень? Алкашам хоть бы хны, бухают с пяти утра каждый день и ползком - домой, но многие вынуждены сделать привал, прямо в собственной луже. И ничего, полиции плевать.
И так продолжается много лет...
І,що я маю з цим робити?
вливають спиртне, імітуючи алкоголізм.
1) надходження спиртосуміші в організм, у кров;
2) злиплювання червоних кров'яних тілець у грона, згустки;
3) закупорення кров'яними гронами і згустками дрібних капілярів, що живлять мозок киснем;
4) кисневе голодування мозку, дурман.