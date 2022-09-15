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Новости Агрессия России против Украины
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Из-за войны российские чиновники начали больше употреблять алкоголь, - Медуза

алкоголь,женщина

Президент РФ Путин начал призывать губернаторов некоторых регионов России "развернуть пропаганду здорового образа жизни" в противовес алкоголизму населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Медуза.

Причем тема алкоголизма поднимается президентом РФ даже с теми губернаторами, регионы которых не относятся к регионам с самым высоким уровнем алкогольной зависимости у населения.

По данным источников издания, президент России начал уделять внимание алкоголизму, поэтому на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и гораздо больше пить алкоголь. Особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - пишет издание.

Собеседник издания добавил, что основная причина стресса российских чиновников - реальный ущерб, нанесенный России вторжением и санкциями. Поскольку планы начать полномасштабную войну в Украине среди российских чиновников не знал почти никто, первые месяцы войны они были растеряны и "не знали, что делать".

Однако Путина ситуация с алкоголизмом среди высших российских руководителей начала беспокоить, поскольку начала "ухудшаться дисциплина".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и сбивчиво докладывает. Это уже видит широкая публика", - говорят источники.

Читайте: Россия тихо признала "прямые потери" на сотни миллиардов долларов из-за санкций и войны в Украине, - Bloomberg

алкоголь (1665) россия (95365) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+16
С себя пусть начнут...
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15.09.2022 11:57
+8
А ведмедеву больше не влазит. Пичаль
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15.09.2022 11:57
+8
Мене має інтересувати скільки там п*ють ? Чому не пишете скільки в Україні лівого бухла продають , яке кришують українські чиновники , мусора , прокурори , сбу та депутати ?
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15.09.2022 11:58
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нас цікавлять дохлі орки а не ті хто вживає
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15.09.2022 11:53 Ответить
Тай коли вони не вживали,століттями
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15.09.2022 11:53 Ответить
просто порушена логістика чудо-порошка , імпортозаміщєніє
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15.09.2022 11:54 Ответить
Пішли в запои.
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15.09.2022 11:55 Ответить
А ведмедеву больше не влазит. Пичаль
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15.09.2022 11:57 Ответить
С себя пусть начнут...
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15.09.2022 11:57 Ответить
Мене має інтересувати скільки там п*ють ? Чому не пишете скільки в Україні лівого бухла продають , яке кришують українські чиновники , мусора , прокурори , сбу та депутати ?
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15.09.2022 11:58 Ответить
тому що грошей на цьому не заробиш, а от ворогів - запросто.
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15.09.2022 12:04 Ответить
Все так запущено -- а деж НАБУ САП і ше 10 контролерів.
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15.09.2022 12:06 Ответить
Но петиции с требованиями закрыть продажу спиртного в супермаркетах создают время от времени!
Наверное, те и создаю, которые самогнкой торгуют.
Война? Снег? Ливень? Алкашам хоть бы хны, бухают с пяти утра каждый день и ползком - домой, но многие вынуждены сделать привал, прямо в собственной луже. И ничего, полиции плевать.
И так продолжается много лет...
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15.09.2022 12:47 Ответить
їхній напій - бояришнік
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15.09.2022 12:01 Ответить
Боярышник + стекломой
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15.09.2022 12:58 Ответить
Пізно пити боржомі, москалі. Хоча грузинська влада піднесла б...
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15.09.2022 12:08 Ответить
пока что они сосут у ****
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15.09.2022 16:06 Ответить
Яка печаль.
І,що я маю з цим робити?
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15.09.2022 12:11 Ответить
Коли знищують чиновника, його вбивають, а потім з пляшки
вливають спиртне, імітуючи алкоголізм.
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15.09.2022 12:11 Ответить
Хай лікуються! Кажуть - непогано від алкоголізму допомагають такі препарати як героїн та кокаїн Висоцькийпідтвердить!
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15.09.2022 12:13 Ответить
А ще дев'ять грам свинцю в голову прийняти теж непогано допомагає проти алкоголізму
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15.09.2022 12:24 Ответить
бояру нехай смокчуть шоб скоріше виздихали
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15.09.2022 12:23 Ответить
не, ну это вряд ли возможно. куда уж дальше-то.
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15.09.2022 12:23 Ответить
Алкоголізм на кацапердії - одна з причин цієї війни. Покращення генофонду (знайома стратегія орди). Сідорови-пєтрови давно спилися. Без асимільованих українців ця імперія взагалі б не відбулася.
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15.09.2022 12:31 Ответить
Куда там еще больше......
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15.09.2022 12:34 Ответить
надо гнать к ним контрабанду с метиловым спиртом
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15.09.2022 12:47 Ответить
Они все желают казаться храбрыми, потому и бухают.
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15.09.2022 12:48 Ответить
Кацапня - це генетичне сміття і споконвічна алкашня 🙁
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15.09.2022 12:56 Ответить
Da ani i tak na bojarke zhivut , no citirovatj etu ruskuju efesbeshnuju pamoiku , fuuuuuuuuuu
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15.09.2022 13:49 Ответить
Процес сп'яніння біологічно виглядає так:
1) надходження спиртосуміші в організм, у кров;
2) злиплювання червоних кров'яних тілець у грона, згустки;
3) закупорення кров'яними гронами і згустками дрібних капілярів, що живлять мозок киснем;
4) кисневе голодування мозку, дурман.
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15.09.2022 14:26 Ответить
поздно пить Боржоми
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15.09.2022 16:05 Ответить
 
 