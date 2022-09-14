Россия тихо признала "прямые потери" на сотни миллиардов долларов из-за санкций и войны в Украине, - Bloomberg

Финансовый сектор России понес "прямые потери" на сотни миллиардов долларов из-за санкций, которые США и их союзники ввели после решения Владимира Путина начать вторжение в Украину. Подсчет российского Минфина учитывает потери в финансовом секторе, но не всеобщую экономическую ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний документ Министерства финансов РФ.

Указанные в нем подсчеты включают последствия ощутимого удара по фондовой бирже и банковскому капиталу, а также замороженные 300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. Все эти данные были собраны в специальной презентации и представлены на встрече чиновников самого высокого уровня, которая состоялась в прошлом месяце и была посвящена российскому ответу на санкции. Источники, информированные о деталях встречи, подтвердили данные, указанные в документе, оказавшемся в руках журналистов. Российский Минфин отказался давать комментарий. Сам Путин в понедельник сказал в эфире телевидения, что "Россия уверенно выдерживает внешнее давление", а экономика "стабилизируется и идет к траектории роста".

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Bloomberg пишет, что в документе не указана сумма общего ущерба из-за действия санкций. Эти данные сосредоточены на финансовой системе и не учитывают влияние введенных ограничений на экономику в целом. Некоторые наиболее тяжелые удары, отмеченные в документе, уже были смягчены. К примеру, падение индекса Московской фондовой биржи MOEX в июле составило 33% по сравнению с показателем до вторжения. В настоящее время эта цифра составляет 20%. Банк России больше не публикует данные о банковском капитале. Так что отследить ситуацию в этой сфере невозможно.

Документ также говорит о вреде финансовой инфраструктуре. В частности, в нем говорится об обвале активов банковского сектора на 80% под давлением санкций. Также отмечается, что был потерян доступ к системе SWIFT и ключевому оборудованию и программному обеспечению. Кроме того, в документе подчеркивается, что финансовые инструменты, такие как деривативы, хеджирование, евробонды, IPO "практически исчезли".

Оценки не рассматривают влияние санкций на экономику в целом. Хотя, как пишет Bloomberg, они толкнули Россию в рецессию, которая, скорее всего, углубится в следующем году. Другой документ, представленный на встрече, говорит, что сокращение экономики может быть более длительным и глубоким, чем ожидалось.

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