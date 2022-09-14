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Россия тихо признала "прямые потери" на сотни миллиардов долларов из-за санкций и войны в Украине, - Bloomberg

санкції

Финансовый сектор России понес "прямые потери" на сотни миллиардов долларов из-за санкций, которые США и их союзники ввели после решения Владимира Путина начать вторжение в Украину. Подсчет российского Минфина учитывает потери в финансовом секторе, но не всеобщую экономическую ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний документ Министерства финансов РФ.

Указанные в нем подсчеты включают последствия ощутимого удара по фондовой бирже и банковскому капиталу, а также замороженные 300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. Все эти данные были собраны в специальной презентации и представлены на встрече чиновников самого высокого уровня, которая состоялась в прошлом месяце и была посвящена российскому ответу на санкции. Источники, информированные о деталях встречи, подтвердили данные, указанные в документе, оказавшемся в руках журналистов. Российский Минфин отказался давать комментарий. Сам Путин в понедельник сказал в эфире телевидения, что "Россия уверенно выдерживает внешнее давление", а экономика "стабилизируется и идет к траектории роста".

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Bloomberg пишет, что в документе не указана сумма общего ущерба из-за действия санкций. Эти данные сосредоточены на финансовой системе и не учитывают влияние введенных ограничений на экономику в целом. Некоторые наиболее тяжелые удары, отмеченные в документе, уже были смягчены. К примеру, падение индекса Московской фондовой биржи MOEX в июле составило 33% по сравнению с показателем до вторжения. В настоящее время эта цифра составляет 20%. Банк России больше не публикует данные о банковском капитале. Так что отследить ситуацию в этой сфере невозможно.

Документ также говорит о вреде финансовой инфраструктуре. В частности, в нем говорится об обвале активов банковского сектора на 80% под давлением санкций. Также отмечается, что был потерян доступ к системе SWIFT и ключевому оборудованию и программному обеспечению. Кроме того, в документе подчеркивается, что финансовые инструменты, такие как деривативы, хеджирование, евробонды, IPO "практически исчезли".

Оценки не рассматривают влияние санкций на экономику в целом. Хотя, как пишет Bloomberg, они толкнули Россию в рецессию, которая, скорее всего, углубится в следующем году. Другой документ, представленный на встрече, говорит, что сокращение экономики может быть более длительным и глубоким, чем ожидалось.

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Автор: 

россия (95365) санкции (11257) убытки (392) потери (4370)


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Топ комментарии
+6
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14.09.2022 22:32
+4
Нічого,кацапи ******* санкції,вони ж їм тільки на користь
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14.09.2022 22:07
+4
... І жоден не підключити до каналізації.
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14.09.2022 22:12
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Правила форума Совет форумчан
Нічого,кацапи ******* санкції,вони ж їм тільки на користь
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14.09.2022 22:07 Ответить
уроди!

на ці гроші вони могли б тими унітазами всю рашку заставити
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14.09.2022 22:08 Ответить
... І жоден не підключити до каналізації.
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14.09.2022 22:12 Ответить
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14.09.2022 22:24 Ответить
плюс ще кілька сот міліардів репарацій та контрибуцій Україні з заморожених активів у США і на Заході
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14.09.2022 22:11 Ответить
https://youtu.be/szscQmSdIiI https://youtu.be/szscQmSdIiI

це тупо поржать
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14.09.2022 22:11 Ответить
Тупо поржал.. )
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14.09.2022 22:51 Ответить
Ася Горемыкина

@assyagoremykina

·

https://twitter.com/assyagoremykina/status/1569987356089892864 9 ч

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что с борта МКС наблюдал восьмикратное численное преимущество ВСУ при балаклейском прорыве. Он и другие космонавты, по словам Артемьева, видели невооруженным глазом большое количество иностранных наёмников из Польши и США.
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14.09.2022 22:13 Ответить
Ще я бачив, як з Галичини на схід гнали стадо тиранозаврів
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14.09.2022 22:37 Ответить
Как только газ прекратят покупать - все пойдет веселее..
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14.09.2022 22:14 Ответить
Сейчас нефть еще раза в 3 подешевеет, вообще им карта пойдет
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14.09.2022 22:19 Ответить
у Грузії буде проведено референдум про відкриття другого фронту проти Росії.
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/381098/
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14.09.2022 22:23 Ответить
В теории одобряю. А что будет с прокацапскими властями и миллионом кацапов, понаехавшими после 24 февраля? По моему грузинам надо начинать с этими двумя, чтобы потом не мешались.
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14.09.2022 22:52 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News Украина 365 | Новости | Война |

https://t.me/Ukraine_365News/36568 0:41

Шок. Российские пропагандоны рассказывают, что в освобожденном Купянске негры из пулемётов расстреливают всех, кто шевелится ..!!!! ...

Я навіть і не знаю , на якій важезній наркоті треба сидіти , щоб таке молоти .!
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14.09.2022 22:24 Ответить
Это те самые негры, которые в 2014 на танке танцевали? 😁
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14.09.2022 22:46 Ответить
Единственный негр в Лугандоне - идейный нацист Бенес Айо. Просьба к ВСУ из Латвии - если увидите его, валите сразу. Нам он обратно не нужен, он у нас уже успел изрядно нагадить в течении 2000ых.
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14.09.2022 22:56 Ответить
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14.09.2022 22:32 Ответить
В чём то они правы. Любимые пословицы в Рашке:
"Нас имеют, а мы крепчаем" и "Русский без киздюлей,
как без пряников" Это особенности национального характера.
Я не говорю о блокаде поступления еды, как ГОЛОДОМОР,
но низко каллорийная диета - для Орков, только к лючшему.
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15.09.2022 01:51 Ответить
 
 