УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 082 28
алкоголь (861) Росія (47115) чиновник, урядовець (709)

Через війну російські чиновники почали більше вживати алкоголю, - Медуза

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

алкоголь,женщина

Президент РФ Путін почав закликати губернаторів деяких регіонів Росії "розгорнути пропаганду здорового способу життя" на противагу алкоголізму населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза

При чому тема алкоголізму порушується президентом РФ навіть з тими губернаторами, регіони яких не належать до регіонів із найвищим рівнем алкогольної залежності у населення.

За даними джерел видання, президент Росії почав приділяти увагу до алкоголізму, тому на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - пише видання.

Співрозмовник видання додав, що основна причина стресу російських чиновників - реальні збитки, завдані Росії вторгненням та санкціями. Оскільки про плани розпочати повномасштабну війну в Україні серед російських чиновників не знав майже ніхто, перші місяці війни вони були розгублені й "не знали, що робити". 

Однак Путіна ситуація з алкоголізмом серед вищих російських керівників почала турбувати  оскільки почала "погіршуватися дисципліна".

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно та плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - кажуть джерела.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В РФ порахували фінансові втрати через санкції, йдеться про сотні мільярдів доларів, - Bloomberg

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
С себя пусть начнут...
показати весь коментар
15.09.2022 11:57
+8
А ведмедеву больше не влазит. Пичаль
показати весь коментар
15.09.2022 11:57
+8
Мене має інтересувати скільки там п*ють ? Чому не пишете скільки в Україні лівого бухла продають , яке кришують українські чиновники , мусора , прокурори , сбу та депутати ?
показати весь коментар
15.09.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нас цікавлять дохлі орки а не ті хто вживає
показати весь коментар
15.09.2022 11:53 Відповісти
Тай коли вони не вживали,століттями
показати весь коментар
15.09.2022 11:53 Відповісти
просто порушена логістика чудо-порошка , імпортозаміщєніє
показати весь коментар
15.09.2022 11:54 Відповісти
Пішли в запои.
показати весь коментар
15.09.2022 11:55 Відповісти
А ведмедеву больше не влазит. Пичаль
показати весь коментар
15.09.2022 11:57 Відповісти
С себя пусть начнут...
показати весь коментар
15.09.2022 11:57 Відповісти
Мене має інтересувати скільки там п*ють ? Чому не пишете скільки в Україні лівого бухла продають , яке кришують українські чиновники , мусора , прокурори , сбу та депутати ?
показати весь коментар
15.09.2022 11:58 Відповісти
тому що грошей на цьому не заробиш, а от ворогів - запросто.
показати весь коментар
15.09.2022 12:04 Відповісти
Все так запущено -- а деж НАБУ САП і ше 10 контролерів.
показати весь коментар
15.09.2022 12:06 Відповісти
Но петиции с требованиями закрыть продажу спиртного в супермаркетах создают время от времени!
Наверное, те и создаю, которые самогнкой торгуют.
Война? Снег? Ливень? Алкашам хоть бы хны, бухают с пяти утра каждый день и ползком - домой, но многие вынуждены сделать привал, прямо в собственной луже. И ничего, полиции плевать.
И так продолжается много лет...
показати весь коментар
15.09.2022 12:47 Відповісти
їхній напій - бояришнік
показати весь коментар
15.09.2022 12:01 Відповісти
Боярышник + стекломой
показати весь коментар
15.09.2022 12:58 Відповісти
Пізно пити боржомі, москалі. Хоча грузинська влада піднесла б...
показати весь коментар
15.09.2022 12:08 Відповісти
пока что они сосут у ****
показати весь коментар
15.09.2022 16:06 Відповісти
Яка печаль.
І,що я маю з цим робити?
показати весь коментар
15.09.2022 12:11 Відповісти
Коли знищують чиновника, його вбивають, а потім з пляшки
вливають спиртне, імітуючи алкоголізм.
показати весь коментар
15.09.2022 12:11 Відповісти
Хай лікуються! Кажуть - непогано від алкоголізму допомагають такі препарати як героїн та кокаїн Висоцькийпідтвердить!
показати весь коментар
15.09.2022 12:13 Відповісти
А ще дев'ять грам свинцю в голову прийняти теж непогано допомагає проти алкоголізму
показати весь коментар
15.09.2022 12:24 Відповісти
бояру нехай смокчуть шоб скоріше виздихали
показати весь коментар
15.09.2022 12:23 Відповісти
не, ну это вряд ли возможно. куда уж дальше-то.
показати весь коментар
15.09.2022 12:23 Відповісти
Алкоголізм на кацапердії - одна з причин цієї війни. Покращення генофонду (знайома стратегія орди). Сідорови-пєтрови давно спилися. Без асимільованих українців ця імперія взагалі б не відбулася.
показати весь коментар
15.09.2022 12:31 Відповісти
Куда там еще больше......
показати весь коментар
15.09.2022 12:34 Відповісти
надо гнать к ним контрабанду с метиловым спиртом
показати весь коментар
15.09.2022 12:47 Відповісти
Они все желают казаться храбрыми, потому и бухают.
показати весь коментар
15.09.2022 12:48 Відповісти
Кацапня - це генетичне сміття і споконвічна алкашня 🙁
показати весь коментар
15.09.2022 12:56 Відповісти
Da ani i tak na bojarke zhivut , no citirovatj etu ruskuju efesbeshnuju pamoiku , fuuuuuuuuuu
показати весь коментар
15.09.2022 13:49 Відповісти
Процес сп'яніння біологічно виглядає так:
1) надходження спиртосуміші в організм, у кров;
2) злиплювання червоних кров'яних тілець у грона, згустки;
3) закупорення кров'яними гронами і згустками дрібних капілярів, що живлять мозок киснем;
4) кисневе голодування мозку, дурман.
показати весь коментар
15.09.2022 14:26 Відповісти
поздно пить Боржоми
показати весь коментар
15.09.2022 16:05 Відповісти
 
 