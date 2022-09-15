Через війну російські чиновники почали більше вживати алкоголю, - Медуза

Президент РФ Путін почав закликати губернаторів деяких регіонів Росії "розгорнути пропаганду здорового способу життя" на противагу алкоголізму населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.

При чому тема алкоголізму порушується президентом РФ навіть з тими губернаторами, регіони яких не належать до регіонів із найвищим рівнем алкогольної залежності у населення.

За даними джерел видання, президент Росії почав приділяти увагу до алкоголізму, тому на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - пише видання.

Співрозмовник видання додав, що основна причина стресу російських чиновників - реальні збитки, завдані Росії вторгненням та санкціями. Оскільки про плани розпочати повномасштабну війну в Україні серед російських чиновників не знав майже ніхто, перші місяці війни вони були розгублені й "не знали, що робити".

Однак Путіна ситуація з алкоголізмом серед вищих російських керівників почала турбувати оскільки почала "погіршуватися дисципліна".

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно та плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - кажуть джерела.

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