В СБУ рассказали, какими методами вербуют украинцев российские спецслужбы
Служба безопасности Украины предупреждает об опасности вербовки вражескими спецслужбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют различные приемы и средства:
- угрозы жизни и здоровью;
- пытки и шантаж;
- банальный подкуп;
- постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную", - говорится в сообщении.
Причем последний способ особенно распространен. Российские спецслужбы обычно вербуют таким образом жителей, условно мирных регионов.
Для этого первый контакт с российским "рекрутером" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора. Вербовщик обычно выдает себя за другое лицо, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.
Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики – опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к предоставлению невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям.
В СБУ напомнили, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
Именно поэтому кацапы делают ставку на маргиналов, преступников либо умственно недоразвитых.