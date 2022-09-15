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Новости Агрессия России против Украины Война
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В СБУ рассказали, какими методами вербуют украинцев российские спецслужбы

сбу

Служба безопасности Украины предупреждает об опасности вербовки вражескими спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют различные приемы и средства:

  • угрозы жизни и здоровью;
  • пытки и шантаж;
  • банальный подкуп;
  • постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную", - говорится в сообщении.

Причем последний способ особенно распространен. Российские спецслужбы обычно вербуют таким образом жителей, условно мирных регионов.

Для этого первый контакт с российским "рекрутером" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора. Вербовщик обычно выдает себя за другое лицо, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.

Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики – опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к предоставлению невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям.

В СБУ напомнили, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: СБУ идентифицировала 6 новых предателей на Херсонщине. СПИСОК

россия (95365) СБУ (19855) спецслужбы (466)


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Топ комментарии
+10
Не все так просто, оно 73% вже навключали.
Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
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15.09.2022 12:45
+10
Якщо дофіга вільного часу, щоб сидіти в соц мережах - то краще допомагай ЗСУ. Ще досі тре допомога в плетінні маскувальних сіток, кікімор, готуванні їжі, ремонту авто, тощо. Не гай час - допомагай!
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15.09.2022 12:49
+5
Аналогічно.
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15.09.2022 12:50
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Мозги треба включати.
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15.09.2022 12:41 Ответить
Не все так просто, оно 73% вже навключали.
Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
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15.09.2022 12:45 Ответить
В мене чуика.
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15.09.2022 12:47 Ответить
навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з нашою культурою і традиціями. Джерело:
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15.09.2022 12:48 Ответить
Кацапи ловлять ватників , в першу чергу , а ті шукають інших інформаторів , навіть родичів наших військових😠
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15.09.2022 12:50 Ответить
Я впевнений, що піде той вербовщик *****. Ще й здам, куди слід. Вербують безмозглих, без наявності найменшого аналітичного мишлення.
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15.09.2022 14:44 Ответить
А наши как вербуют?
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15.09.2022 12:48 Ответить
Аналогічно.
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15.09.2022 12:50 Ответить
Під час війни,ти сам повинен прийти і запропонувати свої послуги.
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15.09.2022 13:05 Ответить
Кому?
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15.09.2022 13:15 Ответить
оголошення на олх напиши
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15.09.2022 13:37 Ответить
Писал в Спортлото. Не ответили
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15.09.2022 13:38 Ответить
Якщо дофіга вільного часу, щоб сидіти в соц мережах - то краще допомагай ЗСУ. Ще досі тре допомога в плетінні маскувальних сіток, кікімор, готуванні їжі, ремонту авто, тощо. Не гай час - допомагай!
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15.09.2022 12:49 Ответить
Дві корови.
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15.09.2022 12:51 Ответить
Любой адекватно мыслящий человек должен понимать, что никакой пользы лично для него такая коллаборация не принесет, а риски загреметь на тот свет либо за решетку весьма велики.
Именно поэтому кацапы делают ставку на маргиналов, преступников либо умственно недоразвитых.
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15.09.2022 12:59 Ответить
Тут випадковостей нема.До першого-ліпшого не підійдуть.Аналізують колишні погляди,висловлювання,приналежність до проросійських партій,наявність родичів в рашці - і тільки тоді підходять,купляють,шантажують,лестять,залякують...тобто весь асортимент...А що стосується нашого СБУ то їй не треба розповідати про це все,а працювати на випередження...Тобто під видом москалів робити те саме - вербувати,розкривати і садити...І тоді це буде розумно.І передумови для цього є,адже екстремальні ситуаціі висувають на чільні місця розумних людей,які займають посади не по блату,не по протекціі чи кумівству,а по особистим своїм якостям...На жаль,таке враження що до СБУ ще не дійшло,що у нас війна і потрібно якось перебудуватись...
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15.09.2022 13:36 Ответить
Не впевнений, що наразі крісла в сбу не зайняті як раз завербованими фсб.
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15.09.2022 15:41 Ответить
треба запитати у Ермака, який компромат э у його на зе-зрадника.
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15.09.2022 14:04 Ответить
предлагаю брать деньги с вербовщиков, а в ответ толкать дезу.
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15.09.2022 14:09 Ответить
Мабут Зеля з Єрмаком так і роблять !
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15.09.2022 15:20 Ответить
Не могу знать) жаль меня никто не вербует, я бы кацапов за нос водил за их же деньги
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15.09.2022 15:47 Ответить
Навіщо ризикувати репутацієй? Потім не відмиєтесь.
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15.09.2022 17:04 Ответить
А в чем тут риск? Война на экономическом фронте тоже война
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16.09.2022 00:21 Ответить
Цікаво, які методи застосовувалися щодо крисятині у владі
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15.09.2022 15:37 Ответить
 
 