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В СБУ розповіли, якими методами вербують українців російські спецслужби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки України попереджає про небезпеку вербування ворожими спецслужбами.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Службу безпеки України

"Для залучення до злочинної діяльності громадян України спецслужби РФ використовують різноманітні прийоми та засоби:

  • погрози життю та здоров’ю;
  • тортури та шантаж;
  • банальний підкуп;
  • поступове втягування у співпрацю "втемну", - йдеться у повідомленні.

При чому останній спосіб є особливо поширеним. Російські спецслужби зазвичай вербують таким чином жителів умовно мирних регіонів.

Для цього перший контакт із російським "рекрутером" може відбуватися у соціальній мережі або під час телефонної розмови. Вербувальник зазвичай видає себе за іншу особу, навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з нашою культурою і традиціями. 

Непідготовленій людині важко розпізнати в новому знайомому співробітника спецслужби, адже вербувальники - досвідчені маніпулятори. Вони намагаються зіграти на людських почуттях та слабкостях. Спочатку схиляють співрозмовників до надання безневинних послуг, а потім поступово їх вербують і підбурюють до деструктивних та злочинних дій.

В СБУ нагадали, що співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки. В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Не все так просто, оно 73% вже навключали.
Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
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15.09.2022 12:45
+10
Якщо дофіга вільного часу, щоб сидіти в соц мережах - то краще допомагай ЗСУ. Ще досі тре допомога в плетінні маскувальних сіток, кікімор, готуванні їжі, ремонту авто, тощо. Не гай час - допомагай!
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15.09.2022 12:49
+5
Аналогічно.
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15.09.2022 12:50
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15.09.2022 12:41 Відповісти
Не все так просто, оно 73% вже навключали.
Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
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15.09.2022 12:45 Відповісти
В мене чуика.
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15.09.2022 12:47 Відповісти
навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з нашою культурою і традиціями. Джерело: https://censor.net/ua/n3367289
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15.09.2022 12:48 Відповісти
Кацапи ловлять ватників , в першу чергу , а ті шукають інших інформаторів , навіть родичів наших військових😠
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15.09.2022 12:50 Відповісти
Я впевнений, що піде той вербовщик *****. Ще й здам, куди слід. Вербують безмозглих, без наявності найменшого аналітичного мишлення.
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15.09.2022 14:44 Відповісти
А наши как вербуют?
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15.09.2022 12:48 Відповісти
Аналогічно.
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15.09.2022 12:50 Відповісти
Під час війни,ти сам повинен прийти і запропонувати свої послуги.
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15.09.2022 13:05 Відповісти
Кому?
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15.09.2022 13:15 Відповісти
оголошення на олх напиши
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15.09.2022 13:37 Відповісти
Писал в Спортлото. Не ответили
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15.09.2022 13:38 Відповісти
Якщо дофіга вільного часу, щоб сидіти в соц мережах - то краще допомагай ЗСУ. Ще досі тре допомога в плетінні маскувальних сіток, кікімор, готуванні їжі, ремонту авто, тощо. Не гай час - допомагай!
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15.09.2022 12:49 Відповісти
Дві корови.
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15.09.2022 12:51 Відповісти
Любой адекватно мыслящий человек должен понимать, что никакой пользы лично для него такая коллаборация не принесет, а риски загреметь на тот свет либо за решетку весьма велики.
Именно поэтому кацапы делают ставку на маргиналов, преступников либо умственно недоразвитых.
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15.09.2022 12:59 Відповісти
Тут випадковостей нема.До першого-ліпшого не підійдуть.Аналізують колишні погляди,висловлювання,приналежність до проросійських партій,наявність родичів в рашці - і тільки тоді підходять,купляють,шантажують,лестять,залякують...тобто весь асортимент...А що стосується нашого СБУ то їй не треба розповідати про це все,а працювати на випередження...Тобто під видом москалів робити те саме - вербувати,розкривати і садити...І тоді це буде розумно.І передумови для цього є,адже екстремальні ситуаціі висувають на чільні місця розумних людей,які займають посади не по блату,не по протекціі чи кумівству,а по особистим своїм якостям...На жаль,таке враження що до СБУ ще не дійшло,що у нас війна і потрібно якось перебудуватись...
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15.09.2022 13:36 Відповісти
Не впевнений, що наразі крісла в сбу не зайняті як раз завербованими фсб.
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15.09.2022 15:41 Відповісти
треба запитати у Ермака, який компромат э у його на зе-зрадника.
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15.09.2022 14:04 Відповісти
предлагаю брать деньги с вербовщиков, а в ответ толкать дезу.
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15.09.2022 14:09 Відповісти
Мабут Зеля з Єрмаком так і роблять !
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15.09.2022 15:20 Відповісти
Не могу знать) жаль меня никто не вербует, я бы кацапов за нос водил за их же деньги
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15.09.2022 15:47 Відповісти
Навіщо ризикувати репутацієй? Потім не відмиєтесь.
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15.09.2022 17:04 Відповісти
А в чем тут риск? Война на экономическом фронте тоже война
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16.09.2022 00:21 Відповісти
Цікаво, які методи застосовувалися щодо крисятині у владі
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15.09.2022 15:37 Відповісти
 
 