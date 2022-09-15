В Мелитополе раздались 2 мощных взрыва

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели 2 взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага", - говорится в сообщении.