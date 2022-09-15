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В Мелитополе раздались 2 мощных взрыва

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели 2 взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+24
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15.09.2022 14:40
+14
руцьке анало-говнет.... ))
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15.09.2022 14:29
+10
👍👍👍👏👏👏👏👏❤️💙💛Слава ЗСУ ‼️Молодцы‼️🍀🍀🍀Не оставляйте рашистов в покое ‼️Вчера мразота балецкий угрожал убийством мирным жителям , если они не будут сотрудничать с УБИЙЦАМИ ОРКАМИ🇷🇺💩‼️Рассказывал , что они уже казнили патриотов ‼️Балецкий, подохнешь в бочеке с гавном , как и твой брательник в 2014 г
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15.09.2022 14:33
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руцьке анало-говнет.... ))
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15.09.2022 14:29 Ответить
Цей танк, свого часу, створювався на Харківському танковому заводі. Це якраз українська розробка
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15.09.2022 14:41 Ответить
ключові слова: "свого часу"
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15.09.2022 14:47 Ответить
да..., но, к счастью, не мы на них воюем.....
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15.09.2022 14:59 Ответить
👍👍👍👏👏👏👏👏❤️💙💛Слава ЗСУ ‼️Молодцы‼️🍀🍀🍀Не оставляйте рашистов в покое ‼️Вчера мразота балецкий угрожал убийством мирным жителям , если они не будут сотрудничать с УБИЙЦАМИ ОРКАМИ🇷🇺💩‼️Рассказывал , что они уже казнили патриотов ‼️Балецкий, подохнешь в бочеке с гавном , как и твой брательник в 2014 г
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15.09.2022 14:33 Ответить
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15.09.2022 14:40 Ответить
они посасывают на бахмуте,кодема то куйня если прорвем донфронт после лугандийсского,та кадема за полчаса возьметься или ты зрадойоб для которого украинский флаг даже на кремле будет криво висеть?ну тогда только вопрос как ты 6месяцев войны прожил а не в петлю залез 26 февраля)
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15.09.2022 14:47 Ответить
Курить надо в пепельницу.
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15.09.2022 14:41 Ответить
Чем больше Бавовнятко гуляет по Мелитополю и Крыму, тем быстрее ЗСУ войдут в Херсон
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15.09.2022 14:47 Ответить
Невже сам Бред???? Якій Піт...
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15.09.2022 14:52 Ответить
 
 