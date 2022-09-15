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У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 15 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 2 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Щойно: 2 гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать "швидкі". Тож підраховуємо втрати ворога", - йдеться у повідомленні.
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