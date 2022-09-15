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У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Сьогодні, 15 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 2 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Щойно: 2 гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать "швидкі". Тож підраховуємо втрати ворога", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+24
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15.09.2022 14:40
+14
руцьке анало-говнет.... ))
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15.09.2022 14:29
+10
👍👍👍👏👏👏👏👏❤️💙💛Слава ЗСУ ‼️Молодцы‼️🍀🍀🍀Не оставляйте рашистов в покое ‼️Вчера мразота балецкий угрожал убийством мирным жителям , если они не будут сотрудничать с УБИЙЦАМИ ОРКАМИ🇷🇺💩‼️Рассказывал , что они уже казнили патриотов ‼️Балецкий, подохнешь в бочеке с гавном , как и твой брательник в 2014 г
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15.09.2022 14:33
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руцьке анало-говнет.... ))
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15.09.2022 14:29 Відповісти
Цей танк, свого часу, створювався на Харківському танковому заводі. Це якраз українська розробка
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15.09.2022 14:41 Відповісти
ключові слова: "свого часу"
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15.09.2022 14:47 Відповісти
да..., но, к счастью, не мы на них воюем.....
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15.09.2022 14:59 Відповісти
👍👍👍👏👏👏👏👏❤️💙💛Слава ЗСУ ‼️Молодцы‼️🍀🍀🍀Не оставляйте рашистов в покое ‼️Вчера мразота балецкий угрожал убийством мирным жителям , если они не будут сотрудничать с УБИЙЦАМИ ОРКАМИ🇷🇺💩‼️Рассказывал , что они уже казнили патриотов ‼️Балецкий, подохнешь в бочеке с гавном , как и твой брательник в 2014 г
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15.09.2022 14:33 Відповісти
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15.09.2022 14:40 Відповісти
они посасывают на бахмуте,кодема то куйня если прорвем донфронт после лугандийсского,та кадема за полчаса возьметься или ты зрадойоб для которого украинский флаг даже на кремле будет криво висеть?ну тогда только вопрос как ты 6месяцев войны прожил а не в петлю залез 26 февраля)
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15.09.2022 14:47 Відповісти
Курить надо в пепельницу.
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15.09.2022 14:41 Відповісти
Чем больше Бавовнятко гуляет по Мелитополю и Крыму, тем быстрее ЗСУ войдут в Херсон
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15.09.2022 14:47 Відповісти
Невже сам Бред???? Якій Піт...
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15.09.2022 14:52 Відповісти
 
 