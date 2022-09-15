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Зеленский (16489) награда (1672) Урсула фон дер Ляйен (370)

Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ляєн

Во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии поблагодарила Владимира Зеленского и отметила, что принимает орден от имени всех граждан ЕС.

"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени. Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", - написала фон дер Ляен.

Орден князя Ярослава Мудрого - это государственная награда Украины, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность .

Ранее Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара орденом "За заслуги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России не будут отменены. Настало время для решимости, а не умиротворения, – фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+5
Лучше бы бусы подарил.
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15.09.2022 14:50
+4
Може Урсулу прем'єром краще)))
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15.09.2022 14:38
+4
Краще їй, чим квартальним кнурам
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15.09.2022 14:55
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Путин кидает кресты всем своим воякам., а ...... кому захочиться.
Остались Макрон, Орбан и ..........
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15.09.2022 14:36 Ответить
Президент молодець, правильно, фон Дер Ляєн заслуговує на нагороду!
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15.09.2022 14:58 Ответить
Сначала надо было поотбирать ордена у негодяев. А то могла и не принять.
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15.09.2022 14:37 Ответить
Може Урсулу прем'єром краще)))
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15.09.2022 14:38 Ответить
Не за горами награждение Ермака орденом «Золотая Звезда»...
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15.09.2022 14:41 Ответить
ЗЄ ордени роздає, як бабка семачкі. 😁
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15.09.2022 14:43 Ответить
У Зе уже нат других обязанностей кроме раздачи медалей?
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15.09.2022 14:46 Ответить
А вообще-то такую награду надо дать Джо Байдену в первую очередь. Потому что именно он расшевелил спящую и сытую Европу на помощь Украине не словами, а делом. И, я так понимаю, поставил Шольца на правильные рельсы.
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15.09.2022 14:48 Ответить
Лучше бы бусы подарил.
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15.09.2022 14:50 Ответить
Орденом зелёного ослика? Или кавалера еврейской бабушки третьей степени?
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15.09.2022 14:50 Ответить
Краще їй, чим квартальним кнурам
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15.09.2022 14:55 Ответить
Дати зе мішок кольорових камінців та скляних бус і відправити до племені мумби-юмби.
нехай роздає
Ця справа йому і до смаку, і по розуму.
Навіщо поважній відомій людині цей орден?!
А само зе має від'ємні "заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я"
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15.09.2022 14:55 Ответить
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15.09.2022 14:55 Ответить
А той з бородою в синій сорочці дєрмак загрмований?
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15.09.2022 15:20 Ответить
Таки схожий.
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15.09.2022 15:55 Ответить
Вона тільки з передової...
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15.09.2022 15:01 Ответить
Вона потім відмовиться. Навіть в Україні деякі зпочатку голосовали за нього.
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15.09.2022 15:07 Ответить
До титулу щеневтік буковельський треба добавити всімнагородинадаючий.
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15.09.2022 15:18 Ответить
Она заслужила
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15.09.2022 15:24 Ответить
"Під час зустрічі нагородив її орденом"
Таким чином воно має дійти до несамовитих обійм та брєжнєвських, з глибоким проникненням, тривалих поцілунків.
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15.09.2022 15:28 Ответить
Стіхі а валодє і награждьонних: - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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15.09.2022 17:10 Ответить
 
 