Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом
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Во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии поблагодарила Владимира Зеленского и отметила, что принимает орден от имени всех граждан ЕС.
"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени. Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", - написала фон дер Ляен.
Орден князя Ярослава Мудрого - это государственная награда Украины, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность .
Ранее Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара орденом "За заслуги".
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Остались Макрон, Орбан и ..........
нехай роздає
Ця справа йому і до смаку, і по розуму.
Навіщо поважній відомій людині цей орден?!
А само зе має від'ємні "заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я"
Таким чином воно має дійти до несамовитих обійм та брєжнєвських, з глибоким проникненням, тривалих поцілунків.