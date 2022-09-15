Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом

Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії подякувала Володимирові Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.

"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що орден князя Ярослава Мудрого - це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.

Раніше Володимир Зеленський нагородив Халука Байрактара орденом "За заслуги".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО