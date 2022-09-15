Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом
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Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії подякувала Володимирові Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.
"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала фон дер Ляєн.
Зазначимо, що орден князя Ярослава Мудрого - це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.
Раніше Володимир Зеленський нагородив Халука Байрактара орденом "За заслуги".
Будь ласка, зачекайте...
Остались Макрон, Орбан и ..........
нехай роздає
Ця справа йому і до смаку, і по розуму.
Навіщо поважній відомій людині цей орден?!
А само зе має від'ємні "заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я"
Таким чином воно має дійти до несамовитих обійм та брєжнєвських, з глибоким проникненням, тривалих поцілунків.