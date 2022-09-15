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Зеленський (17376) нагорода (1099) фон дер Ляєн Урсула (516)

Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом

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ляєн

Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії подякувала Володимирові Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.

"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що орден князя Ярослава Мудрого - це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.

Раніше Володимир Зеленський нагородив Халука Байрактара орденом "За заслуги".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Лучше бы бусы подарил.
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15.09.2022 14:50
+4
Може Урсулу прем'єром краще)))
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15.09.2022 14:38
+4
Краще їй, чим квартальним кнурам
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15.09.2022 14:55
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Путин кидает кресты всем своим воякам., а ...... кому захочиться.
Остались Макрон, Орбан и ..........
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15.09.2022 14:36 Відповісти
Президент молодець, правильно, фон Дер Ляєн заслуговує на нагороду!
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15.09.2022 14:58 Відповісти
Сначала надо было поотбирать ордена у негодяев. А то могла и не принять.
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15.09.2022 14:37 Відповісти
Може Урсулу прем'єром краще)))
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15.09.2022 14:38 Відповісти
Не за горами награждение Ермака орденом «Золотая Звезда»...
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15.09.2022 14:41 Відповісти
ЗЄ ордени роздає, як бабка семачкі. 😁
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15.09.2022 14:43 Відповісти
У Зе уже нат других обязанностей кроме раздачи медалей?
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15.09.2022 14:46 Відповісти
А вообще-то такую награду надо дать Джо Байдену в первую очередь. Потому что именно он расшевелил спящую и сытую Европу на помощь Украине не словами, а делом. И, я так понимаю, поставил Шольца на правильные рельсы.
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15.09.2022 14:48 Відповісти
Лучше бы бусы подарил.
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15.09.2022 14:50 Відповісти
Орденом зелёного ослика? Или кавалера еврейской бабушки третьей степени?
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15.09.2022 14:50 Відповісти
Краще їй, чим квартальним кнурам
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15.09.2022 14:55 Відповісти
Дати зе мішок кольорових камінців та скляних бус і відправити до племені мумби-юмби.
нехай роздає
Ця справа йому і до смаку, і по розуму.
Навіщо поважній відомій людині цей орден?!
А само зе має від'ємні "заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я"
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15.09.2022 14:55 Відповісти
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15.09.2022 14:55 Відповісти
А той з бородою в синій сорочці дєрмак загрмований?
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15.09.2022 15:20 Відповісти
Таки схожий.
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15.09.2022 15:55 Відповісти
Вона тільки з передової...
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15.09.2022 15:01 Відповісти
Вона потім відмовиться. Навіть в Україні деякі зпочатку голосовали за нього.
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15.09.2022 15:07 Відповісти
До титулу щеневтік буковельський треба добавити всімнагородинадаючий.
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15.09.2022 15:18 Відповісти
Она заслужила
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15.09.2022 15:24 Відповісти
"Під час зустрічі нагородив її орденом"
Таким чином воно має дійти до несамовитих обійм та брєжнєвських, з глибоким проникненням, тривалих поцілунків.
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15.09.2022 15:28 Відповісти
Стіхі а валодє і награждьонних: - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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15.09.2022 17:10 Відповісти
 
 